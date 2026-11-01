Alessandro Lequio y Ana Obregón recuerdan a su hijo Aless 6 años después: sus sobrecogedores mensajes

Esta fue la primera foto de Ana Obregón y Alessandro y Aless Lequio que compartieron desde Nueva York. Instagram. Instagram.

El dolor por la muerte de un ser querido nunca prescribe: simplemente cambia de forma. Seis años después del fallecimiento de Aless Lequio a los 27 años a causa de un sarcoma de Ewing, sus padres han vuelto a coincidir en el calendario íntimo del recuerdo.

Con motivo del Día de Todos los Santos, tanto Alessandro Lequio (66 años) como Ana Obregón (71) han recordado al hijo que tuvieron en común a través de sus respectivas redes sociales. Lo han hecho desde dos orillas emocionales distintas. Ella, recurriendo de manera retórica a la figura de la herida abierta del sueño. Él, anclado en la memoria de la plenitud de su vástago: la de los mejores días de su vida.

Este domingo, la actriz ha vuelto a abrir su corazón con un diálogo onírico de una crudeza desarmante. "Anoche le pedí un abrazo rápido a mi hijo. Y él me preguntó: "¿Mamá, por qué tiene que ser rápido?". Y yo le respondí: "Porque estoy a punto de despertar, amor de mi vida"", ha compartido en su cuenta de Instagram, junto a un carrusel de fotografías familiares.

El texto trasciende la anécdota doméstica para adentrarse en la mecánica de un duelo enquistado. Obregón no solo evoca la figura de Aless, sino que extiende su pésame a quienes habitan ese mismo vacío.

"Un abrazo con todo mi amor a todos los que seguimos viviendo con el dolor de la ausencia de nuestros seres queridos", dice.

En su despedida, la presentadora hace inventario de sus duelos acumulados: sus padres —Antonio García y Ana María Obregón— y sus mascotas, los otros afectos que sostenían su universo cotidiano.

El testimonio de Lequio, en cambio, sigue una senda diametralmente opuesta. El italiano, siempre receloso de exponer o exhibir su intimidad, ha preferido rescatar una conversación concreta, libre de dramatismo.

Así, se ha centrado en el momento que supuso la realización personal de su hijo Aless: "Le pregunté una vez qué había sido lo mejor de su vida y me respondió, con total seguridad, que sus cuatro años en la universidad de Duke en Carolina del Norte".

Aless se graduó en Ciencias Políticas y Filosofía en aquel campus estadounidense en 2014, una etapa formativa que cimentó su perfil emprendedor antes de que la enfermedad truncara sus proyectos empresariales.

"Hoy me quedo con ese recuerdo: el de su absoluta felicidad y el orgullo de haberlo visto brillar en su lugar favorito del mundo", ha zanjado el excolaborador de Mediaset.

La expareja ha compartido con sus seguidores dos registros distintos del duelo frente a una misma ausencia.

Mientras Obregón se ha asomado a la frontera entre la vigilia y la pérdida, Lequio ha buscado refugio en el vigor de los años felices. Distintas estrategias para convivir con una tragedia que, lejos de diluirse con el paso del tiempo, permanece grabada a fuego en ellos.