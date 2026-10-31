La vida de Ana y Jaime, hijos de Fátima Báñez: del trabajo de él en EEUU a las prácticas de ella en el estudio de Joaquín Torres

Este pasado viernes, 30 de octubre, la localidad de Huelva ha despedido a la exministra de Trabajo Fátima Báñez, una de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda, como se merece: fue su vecina más ilustre y comprometida. Todo el mundo habla bien de Fátima.

Y conseguir esto, el afecto auténtico y puro, al unísono, es altamente complicado. Hoy, su viudo, Jaime Alonso, y sus dos hijos, Jaime y Ana, lloran la pérdida del pilar de la familia. No hay consuelo para ellos, ni palabras que alivien; y así, destrozados, le han dado su último adiós.

El pasado y funesto miércoles, 28 de octubre, el destino quiso que, minutos antes de tomar ese tren siniestrado que acabó con su vida, Báñez se encontrara en la estación de Madrid con un gran amigo, el arquitecto Joaquín Torres (56 años). Ambos son íntimos, son familia.

La exministra Fátima Báñez. Gtres

Así lo corrobora el propio Joaquín en conversación con EL ESPAÑOL. "Ella se iba en el AVE de antes. Me la encontré, íbamos los dos para Sevilla. Fátima cogía ese tren del miércoles porque perdió el del día anterior", detalla el proyectista.

"Era una bellísima persona. Una mujer que no sólo era buena empresaria, era, ante todo, buena persona. Es imposible que yo pueda olvidarme de Fátima", abunda, emocionado, Torres.

Arguye Joaquín, roto de dolor, y entre lágrimas durante su conversación con este medio, que Fátima formó parte de su vida; estaba siempre ahí, en lo bueno y en lo malo, fiel. "Me ayudó muchísimo. Era una mujer sensata, honesta, inteligente, trabajadora".

"No te puedo contar nada negativo de ella. Siempre ayudando a todo el mundo, siempre amiga, siempre ayudando, sin pedir nada a cambio. Con un marido extraordinario. De esas pocas políticas que tienen vocación de servicio de verdad".

"Quería a Andalucía y a España de verdad", en este momento Joaquín se rompe por completo, apenas si puede hablar: "Yo me pude haber ido con ella ayer, sólo fue una cuestión de suerte". Una vez repuesto, Torres aborda el papel de Fátima como madre.

Ana Alonso Báñez. LinkedIn

Ese sí fue el gran proyecto de su vida; la maternidad. "Fátima era una de esas empresarias que se hizo política, era una magnífica madre", reflexiona el diseñador. Y aquí, vuelve a emocionarse Torres, porque esos jóvenes para él son muy importantes en su casa y entorno.

"Su hijo Jaime era compañero de mi hijo Álvaro. Y su hija Ana hizo las prácticas de arquitectura en mi estudio", cuenta. "Me tendrán siempre para todo lo que necesiten", apostilla. Sostiene Torres que está deshecho, destrozado. Sin ánimos de nada.

De hecho, en las últimas horas ha anunciado que se va a retirar un tiempo, para recomponerse: "Estoy roto completamente. Anímicamente roto. Me gustaría acompañar a la familia en Huelva, pero me es completamente imposible".

Volviendo al perfil de los hijos de la exministra, EL ESPAÑOL ha podido confirmar que hacen una vida completamente alejada no sólo del foco público, sino también de España. Siempre quisieron ambos labrarse un futuro por cuenta propia.

En lo que respecta a Ana Alonso Báñez, en efecto trabajó, haciendo prácticas, en el estudio de arquitectura de Joaquín, A-Cero, en 2022, como reza su LinkedIn. En la actualidad, Ana está trabajando y viviendo en Londres. Tiene un puesto en la escuela The Bartlett.

Antes de esta ocupación, ejerció como ingeniera de proyectos en TYPSA, una consultora internacional de ingeniería y arquitectura. El puesto fue un contrato de prácticas, y se realizó en junio de 2024 durante aproximadamente un mes.

Jaime Alonso Báñez. LinkedIn

Por otro lado, Jaime vive en Estados Unidos. En concreto, en San Francisco. Jaime trabaja actualmente como Software & Systems Engineering Intern en Plix, una empresa con sede en el área de San Francisco, en un puesto presencial y a jornada completa.

Lleva en ese puesto desde el pasado mes de abril de 2026. Su trabajo se centra en el desarrollo de software. Tiempo antes, estuvo trabajando en Atlanta. Sea como fuere, Ana y Jaime siempre fueron el orgullo, el centro de su vida; la única preocupación de Fátima.

Y ese cuidado pasaba por la discreción, por la protección. Báñez siempre tuvo claro que la proyección pública, por su profesión, la tenía ella, pero no los suyos. A esos los cubrió: esa fue su línea roja. Su familia era sagrada.

Sólo en contadísimas ocasiones habló de sus vástagos. En 2017, en La Vanguardia, se sinceró como nunca, y cuando sus hijos tenían 11 y 14 años, relató que jugaba al bádminton con el menor y que los dos seguían a Carolina Marín.

Jaime, "el hombre de su vida"

Fátima Báñez junto a su hoy viudo, Jaime Alonso. Gtres

Fátima fue una mujer exitosa no sólo en el terreno de la política, también en el del amor. Jaime Alonso fue "el hombre de su vida", su gran amor, así se describe a EL ESPAÑOL. Él la apoyó en todas las decisiones trascendentales de su vida política.

Hoy, Jaime no encuentra consuelo. Su vida, tal y como la conocía, está hecha añicos. En un plano estrictamente laboral, Alonso ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito financiero, con décadas de experiencia en banca corporativa.

Ha pasado por Goldman Sachs, Dresdner Kleinwort, Lazard y Leonardo & Co., con una notable labor en sectores regulados como servicios públicos e infraestructuras en España y Latinoamérica.

Cuenta, además, con amplia experiencia en renta variable y deuda en algunas de las mayores privatizaciones y colocaciones bursátiles de la UE. Según publicó 'El Independiente' en 2018, es piloto aficionado y formaba parte de un aeroclub.

En la actualidad es socio de Finanzas Corporativas de PwC. Con respecto a los dos hijos de Jaime y Fátima, estos viven en la actualidad en el extranjero, según ha informado Vanitatis.

La familia, ante todo

Quienes trataron a Fátima Báñez recuerdan su carácter fuerte. No era una política decorativa, sino alguien capaz de sostener posiciones difíciles y de trabajar en los detalles.

Su vinculación con Huelva y con San Juan del Puerto fue constante. Nació allí el 6 de enero de 1967, en una familia de tradición empresarial vinculada a la construcción y a los negocios locales.

De hecho, los dos hermanos de Fátima se dedican hoy en día a la construcción y continúan así el legado familiar.

Su padre, Eduardo Báñez, trabajó en ese sector. Se licenció en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE, y completó su formación con estudios en Harvard e IESE.

En abril de 2025 asistió al homenaje que el consistorio andaluz dedicó a su padre y a su tío Antonio, por haber cedido durante años reses para las capeas de las fiestas patronales.