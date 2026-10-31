El torero Curro Vázquez, roto en el adiós de su hermano Antonio tras el accidente de Urda: "Es una situación muy difícil"

La mirada perdida, el gesto contenido y una mano entrelazada para no derrumbarse. Curro Vázquez (75 años) afronta las horas más amargas de su existencia.

El maestro de Linares acudió el pasado viernes, 30 de octubre, al tanatorio de La Princesa en Madrid para velar a su hermano Antonio (74), una de las víctimas mortales de la catástrofe ferroviaria de Urda (Toledo), siniestro en el que también perdió la vida la exministra de Trabajo y Economía Social Fátima Báñez.

Roto de dolor, pero firme en arropar a los suyos, el diestro puso rostro a la desolación de una familia golpeada por la fatalidad.

Acompañado en todo momento por su esposa, Pati Dominguín, y por su sobrino Fran Vázquez, hijo del fallecido, Curro permaneció en el recinto despidiendo a allegados y amigos íntimos. En el vestíbulo se sucedieron los abrazos mudos y el pésame contenido.

Curro Vázquez, con su mujer, Pati Dominguín saliendo del Tanatorio de La Paz tras el fallecimiento de Antonio Vázquez. GTRES

A la salida de las instalaciones, el diestro agradeció con una leve inclinación de cabeza el ánimo trasladado por los medios de comunicación. Se detuvo. Esperó a su mujer, que caminaba unos pasos por detrás, le tendió la mano y ambos continuaron su marcha en silencio.

Ante las preguntas de los periodistas, el torero no ocultó la crudeza del trance ni el desgaste de las jornadas previas: "Sí, una situación difícil y durilla", confesó con el rostro serio.

El calvario se agravó por la falta inicial de certezas sobre el destino de su hermano, extremo que Vázquez ratificó con un lacónico y doloroso: "Así es".

Francisco Vázquez, en el funeral de su padre, Antonio Vázquez. GTRES

A los dos hermanos no solo los unía la sangre; compartían una devoción absoluta por el toreo. Ese universo cerró filas de inmediato en torno a la familia.

Visiblemente conmovido por el aluvión de condolencias, el maestro quiso poner en valor la huella de Antonio: "Es impresionante el cariño que se ve. Que el mundo del toro tenía el cariño y el respeto que le tenían a Antonio".

Curro Vázquez, Fran Vázquez y Pati Dominguín saliendo del Tanatorio de La Paz tras el triste fallecimiento de Antonio Vázquez. Europa Press.

El impacto de la pérdida ha sacudido de lleno a toda la estirpe familiar. Cayetano Rivera (49), a quien Antonio Vázquez estuvo muy unido tras haber sido su apoderado y por los lazos de parentesco que unen a los Rivera Ordóñez con los Dominguín y los Vázquez, atraviesa horas de abatimiento.

Sobre su delicado estado de ánimo se pronunció públicamente la colaboradora Tamara Gorro (39) tras un almuerzo con el modisto Alejandro de Miguel: "Os podéis imaginar cómo está", zanjó.

Curro Vázquez. Europa Press.

La incertidumbre en Urda

El desenlace puso fin a dos días de angustia extrema. Antonio Vázquez viajaba a bordo del convoy con destino a Sevilla. Su cometido era puramente profesional: revisar reses en la ganadería gaditana de Núñez del Cuvillo para planificar la próxima campaña.

A las 8:54 horas, la colisión entre el convoy de Renfe y el de IRYO truncó el viaje en el término municipal de Urda. A partir de ese instante se desencadenó un calvario de desinformación. Las primeras comunicaciones sanitarias ubicaron erróneamente al apoderado entre los heridos ingresados en el Hospital Universitario de Toledo.

Fran Vázquez se desplazó de urgencia hasta allí solo para constatar que su padre no figuraba en ningún listado. Tampoco halló respuestas en el puesto de mando avanzado en Urda, donde se le instó a regresar a su domicilio.

Antonio Vázquez, apoderado de Pablo Aguado Plaza 1

La confirmación oficial llegó este viernes, tras identificarse sus restos mortales entre los fallecidos. Esa misma noche, tras el mazazo definitivo, la familia se congregó en la intimidad del tanatorio madrileño de La Princesa, donde también se personó, consternado, el matador de toros sevillano Pablo Aguado (35).

El sepelio discurrirá en la más estricta reserva familiar. Madrid despedirá formalmente al apoderado la próxima semana. Su entorno ha convocado una misa funeral el próximo miércoles, 4 de noviembre, a las 20:00 horas, en la céntrica Basílica de Jesús de Medinaceli (plaza de Jesús, 2).

Mediante una esquela, la familia ha expresado su gratitud "con amor y gratitud por todas las muestras de cariño y condolencias recibidas" tras jornadas de profundo desconsuelo.

En el templo se prevé una amplia afluencia de profesionales del sector y personalidades públicas para arropar a Fran, a Curro Vázquez y a Pablo Aguado, a quien Antonio apoderaba y tutelaba desde sus inicios como novillero en 2016.

Pese a pertenecer a una dinastía taurina de primer orden —emparentada con los Dominguín y los Ordóñez—, Antonio Vázquez eligió siempre la sombra. Probó fortuna de luces en su juventud, llegando a hacer el paseíllo en la plaza de Vista Alegre en 1970, pero encontró su sitio cabal tras el callejón.

En el campo y en los despachos forjó un prestigio incontestable. El próximo miércoles, Jesús de Medinaceli albergará el último adiós a un hombre discreto y respetado por todos.