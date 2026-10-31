Norma Duval, con su hermana Carla, en una imagen de sus redes sociales. @normaduvaloficial

Norma Duval recuerda a su hermana Carla cuando se cumplen 16 años de su muerte: "Qué tristeza tan grande"

El calendario no borra las ausencias que marcan una vida. Este sábado, 31 de octubre, se cumplen dieciséis años desde que la actriz Carla Duval falleciera a los 46 años víctima de un cáncer de cuello de útero. Una fecha señalada en negro en la memoria de Norma Duval (70 años).

La vedette ha vuelto a recurrir a sus redes sociales para rendir un sentido homenaje a su hermana menor y conectar su propio duelo con el dolor ajeno.

"16 años sin ti. Pase el tiempo que pase, siempre estás presente en nuestro corazón, querida hermana", empieza diciendo en el post que ha compartido en su perfil de Instagram.

"Puedo imaginar el dolor de todas las personas que están sufriendo por la pérdida de sus seres queridos, qué tristeza tan grande", ha compartido junto a un retrato de Carla. Un mensaje sobrio y cargado de emoción que muestra una clara empatía hacia quienes hoy atraviesan el abismo de un duelo reciente.

La muerte de Carla en 2010 quebró por completo a la familia. Su batalla de tres años contra la enfermedad truncó una trayectoria artística consolidada en el teatro y la televisión, dejando un vacío insustituible.

Aquel 31 de octubre transformó de inmediato las prioridades de Norma, que no dudó en dar un paso al frente para salvaguardar el bienestar de sus tres sobrinos: Juan Carlos Rojas (38) y las gemelas Paula y Andrea Paredes (28).

Desde entonces, la artista asumió la tutela emocional y el cuidado cotidiano de los hijos de Carla, quienes eran apenas unas niñas en el momento del desenlace. Sin suplantar el lugar de su madre, Norma los cobijó bajo su techo, guiando su crecimiento y manteniéndose como el pilar inquebrantable del clan familiar.

Durante estos tres lustros largos, la prioridad de la vedette ha sido inculcarles un recuerdo constante y positivo de la actriz.

Sin embargo, el destino no dio tregua a la artista. En mayo de 2021, Norma afrontaba otro revés devastador con el fallecimiento de su madre, Purificación Aguilera, a los 89 años, tras más de una década conviviendo con el alzhéimer.

Aquella fue una pérdida anunciada, pero profundamente dolorosa para la presentadora, volcada en cuerpo y alma en sus cuidados domiciliarios hasta el último aliento.

El golpe definitivo llegó en el verano de 2024. La tragedia volvió a cebarse con la estirpe familiar con la repentina e inesperada muerte de su sobrino Juan Carlos, el primogénito de Carla, a los 36 años y poco después de haber sido padre. Un mazazo inasumible que reabrió de golpe todas las heridas y puso a prueba una vez más su entereza.