La humorista Valeria Ros confirma la muerte de su amiga Mercedes Irazola en el tren de Urda tras 72 horas de búsqueda

La angustia ha dado paso a la confirmación más dolorosa. Valeria Ros (39 años) ha comunicado en la mañana de este sábado el fallecimiento de una de sus íntimas amigas, Mercedes Irazola, víctima del trágico accidente ferroviario ocurrido en las inmediaciones de Urda (Toledo).

Tras más de 72 horas de búsqueda desesperada y un angustioso goteo de identificaciones forenses, las esperanzas de su entorno se han quebrado de forma definitiva.

"Esta mañana nos han confirmado la peor de las noticias. Quería agradecer la difusión de la búsqueda. Teníamos la esperanza, pero ya habían pasado demasiadas horas. Mer, vuela alto. Qué injusticia y qué preocupación me genera el vacío que dejas en familiares y círculo más cercano", ha escrito la presentadora y cómica en su perfil oficial de X.

Un mensaje desolador replicado poco después en su cuenta de Instagram: "Teníamos esperanza, pero eran ya demasiadas horas de espera. Dejas un vacío muy grande".

Valeria Ros ha confirmado la muerte de su amiga Mercedes Irazola. @_valros

La pesadilla comenzó el pasado miércoles, 28 de octubre. Nada más trascender las dimensiones del siniestro, la colaboradora de televisión utilizó el altavoz de sus redes sociales para solicitar ayuda urgente.

Irazola, de 40 años y natural de La Rioja, viajaba en el convoy accidentado en el trayecto Madrid-Sevilla, sentada en el vagón 8. Desde ese instante, el silencio telefónico desató una cadena de peticiones de auxilio que movilizó a miles de seguidores. La respuesta de los equipos forenses ha cerrado hoy el peor de los desenlaces.

Jon Zabala, abogado y primo de la fallecida, ha trasladado su agradecimiento por el apoyo recibido por la familia, que se encuentra en Toledo, en "estos momentos duros". En especial, ha destacado la atención prestada por la Guardia Civil, Cruz Roja, los demás servicios de emergencia, el Arzobispado y Cáritas.

Un impacto a 300 km por hora

La tragedia se desencadenó a las 8:53 horas del miércoles. Un convoy de alta velocidad de Renfe alcanzó por detrás a una unidad de Iryo que permanecía detenida en la vía.

El brutal choque por alcance provocó el descarrilamiento en cadena de varios vagones, desatando el caos sobre el balasto toledano y dejando decenas de fallecidos y centenares de heridos de diversa consideración.

El siniestro ha golpeado de lleno a la sociedad civil, a la política y a los medios de comunicación en España. La confirmación de la pérdida de Irazola, en la mañana de este sábado 31, se suma a una lista luctuosa que en las últimas horas ha conmocionado a diferentes ámbitos públicos.

Mediaset lamenta la muerte del periodista y reportero Raúl González Triguero, curtido en redacciones televisivas. En el listado oficial de víctimas mortales figuran también nombres de enorme calado institucional y cultural, como la exministra Fátima Báñez, la compositora y directora de ópera Marisa Manchado y el apoderado taurino Antonio Vázquez, hermano del diestro Curro Vázquez (74).

Esta mañana nos han confirmado la peor de las noticias. Quería agradecer la difusión de la búsqueda. Teníamos la esperanza pero ya habían pasado demasiadas horas. Mer, vuela alto. Qué injusticia y qué preocupación me genera el vacío que dejas en familiares y círculo más cercano🙏 — Valeria Ros (@VALValeriaRos) October 31, 2026

El dolor a pie de hospital

Mientras la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios rastrea el registro de las cajas negras y perita las señales del tramo para aclarar por qué falló el bloqueo de vía, el foco asistencial permanece en los centros hospitalarios de Castilla-La Mancha.

El jueves, los reyes Felipe VI (58) y Letizia (54) se desplazaron de urgencia hasta el Hospital Universitario de Toledo para recorrer las plantas de traumatología y trasladar su pésame en persona a las familias apostadas en las salas de espera.

Horas antes, el palacio de la Zarzuela había hecho pública la consternación de la Corona: "Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos. Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia que trabajan sin descanso en la zona".

Para el círculo íntimo de Valeria Ros, la búsqueda ha terminado de la forma más amarga. La humorista recibe el respaldo unánime de compañeros de profesión y seguidores en un duelo que personaliza el drama humano tras las cifras de la catástrofe ferroviaria de Urda.