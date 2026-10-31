Antonio Tejado reaparece en la boda de su hermano en Sevilla, marcada por la ausencia de María del Monte

Tregua familiar bajo la sombra de los juzgados la que ha tenido lugar en Sevilla. Antonio Tejado (39 años) ha roto su reclusión pública este sábado, 31 de octubre, para arropar a su hermano Chema en el día de su boda.

Se trata de una reaparición de alto voltaje que ha tenido lugar en uno de los momentos más delicados para el excolaborador de televisión, inmerso en una causa penal que ha dinamitado por completo los lazos con su entorno familiar.

La estampa nupcial ofrecía sonrisas, pero el trasfondo mostraba un cisma irreconciliable. La gran ausente de la cita ha sido su tía, María del Monte (64).

La orden judicial de alejamiento que pesa sobre Tejado —con una prohibición expresa de acercarse a menos de 500 metros de la cantante y de su esposa, Inmaculada Casal (62)— ha imposibilitado cualquier conato de encuentro físico en el templo.

Antonio Tejado, con su hermano Chema. GTRES

Blindaje fraternal

El hermetismo habitual de Chema Tejado saltó por los aires para dar paso a la gran celebración del clan Tejado. Alejado de los platós y volcado en su negocio hostelero en el casco histórico hispalense, el menor de los hermanos siempre fue el principal escudo de Antonio en televisión.

A Antonio lo ha descrito como alguien capaz de "sacar una sonrisa cuando todo se ve negro". Este fin de semana, los roles se han invertido en un pacto tácito de lealtad: ambos hermanos se consideran mutuamente su particular "ángel de la guarda".

La ceremonia ha cumplido con todos los códigos del clasicismo sevillano. La novia hizo su entrada en calesa, ataviada con un diseño de escote palabra de honor realzado por costuras verticales, capa de encaje sobre la espalda, velo de tul bordado y tiara plateada sobre recogido.

A la salida, una lluvia de arroz selló la unión de una pareja que esquivó el foco mediático hasta el último minuto.

Antonio Tejado llegó a las puertas del templo del brazo de su pareja, Samara Terrón (31). Ambos se mostraron cómplices y serenos ante la expectación generada.

La madre del novio, María José Vargas (67), ejerció de madrina con un vestido azul celeste de corte recto, manga francesa y tradicional mantilla negra. A su lado, Samara optó por un diseño en gasa tono topo con volantes y capa fluida. Por unas horas, la fiesta logró eclipsar la pesadumbre de un país aún sobrecogido por la reciente tragedia ferroviaria de Urda.

Antonio Tejado GTRES

La sombra del banquillo

El paréntesis de esta boda por todo lo alto no borra el calendario judicial. Antonio Tejado encara la recta final hacia el juicio oral, fijado para el próximo mes de abril.

El sevillano se sentará en el banquillo de los acusados por su supuesta implicación en el violento asalto perpetrado en agosto de 2023 contra el chalé de Gines donde residían María del Monte e Inmaculada Casal.

La instrucción sitúa al televisivo como presunto cómplice y autor intelectual de la banda que desvalijó el inmueble, haciéndose con 14.500 euros en metálico y un botín en joyas y relojes de alta gama tasado en más de un millón de euros. Aquel golpe le condujo directamente a prisión preventiva y abrió una herida irreversible en la familia.

Este sábado en Sevilla ha habido brindis. Y un montón de abrazos. También un recordatorio implacable: a solo cinco meses de rendir cuentas ante el juez, el cordón sanitario impuesto por la justicia sigue marcando el perímetro de la vida de Antonio Tejado.