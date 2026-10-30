El viacrucis de Fran, el hijo del fallecido Antonio Vázquez: "Le dijeron que su padre estaba en el hospital y allí no figuraba"

La tragedia ferroviaria de Urda sigue dejando imágenes e informaciones escalofriantes, dantescas, dolorosísimas. Inhumanas. Porque debajo de esos hierros, de ese amasijo de chatarra, hay vidas, hay víctimas. Y todavía puede que esperanza, también. Muchas familias penden de un hilo.

Quieren creer que su ser querido sigue con vida. Su fe, aunque conforme pasan las horas es más débil, sigue estando ahí. Todavía hay quienes no encuentran a su familiar, no saben de él; ni dónde está su presumible cadáver, ni si está vivo o atendido en un hospital.

La angustia, la incertidumbre, también la rabia y la impotencia, no se pueden medir ni describir. Por ese estado cruel han transitado, por ejemplo, los familiares de Antonio Vázquez, el hermano del diestro Curro Vázquez y el apoderado de Pablo Aguado (35).

Curro Vázquez junto a su hermano, Antonio. Mundotoro

Antonio se montó en el tren con la intención de llegar a Sevilla, donde iba a realizar "labores de reconocimiento de ganado", explica a EL ESPAÑOL una fuente próxima a la familia. Se agrega: "Es una cosa muy propia de estas fechas para los taurinos".

Antonio no pudo llegar a destino, a la vacada de Núñez del Cuvillo. A las 8:54 horas de la mañana todo cambió, y para siempre. El choque entre el AVE de Renfe y el IRYO lo truncó todo. Ahí comenzó el viacrucis, el calvario de la familia.

Estuvo horas desaparecido.

No obstante, al filo de las 18 horas de este pasado jueves, día 29, se ha confirmado que su cuerpo sin vida ha sido localizado. La angustia de la familia, al menos, ha terminado. "Ya por fin está descansando", se desliza a este diario.

"Con profunda tristeza conocemos el fallecimiento de Antonio Vázquez en el trágico accidente ferroviario de Urda. Toda una vida dedicada al mundo del toro, con pasión, rigor y lealtad. Nuestro más sentido pésame a su familia", se ha comunicado de forma oficial.

"Es una tragedia, es una desolación. Además ha habido confusiones bastante negligentes", ha explicado el informante con el que ha contactado este medio.

Y apostilla al punto: "Porque ayer la familia llamaba al teléfono habilitado por el Gobierno, al de Sanidad de allí. Entonces, a priori les decían que Antonio estaba en el Hospital Universitario de Toledo".

Pero no, no era verdad. En ese centro no había rastro de Antonio Vázquez: "Luego resulta que en los registros oficiales su nombre no figura por ningún sitio". El desconsuelo es tremendo.

"La familia ha estado desesperada, desolada, buscándolo por todos lados y sin tener ninguna noticia". Quien charla con este diario informa que el hijo del apoderado, Fran Vázquez, quien ha conservado la esperanza hasta el final, viajó hasta Toledo y se fue al hospital.

Fran Vázquez, en una imagen de Instagram. Redes Sociales

Tras llevarse el gran chasco, "fueron a Urda y les dijeron que se volvieran porque no tenían nada que hacer allí".

En las últimas horas, Fran, el vástago de Antonio, había emitido un comunicado en sus redes sociales, donde agradecía las muestras de cariño, preocupación y respeto, al tiempo que pedía prudencia.

"Francisco Vázquez y Curro Vázquez, hijo y hermano, respectivamente, de Antonio Vázquez, desean expresar su más sincero agradecimiento a los medios, amigos y allegados por el interés, la preocupación y las muestras de cariño", rezaba el escrito.

Quien conversa con EL ESPAÑOL deja patente que a la familia Vázquez no le agrada en exceso que se aborden cuestiones excesivamente personales y familiares de Antonio.

"Era una persona que apodera a un torero, era hermano de una máxima figura del toreo, pero Antonio ha pasado toda su vida completamente desapercibido porque es un perfil privado".

Eso sí, se confía en que Antonio era un hombre vitalista, entusiasta, con ganas de vivir, y enérgico. Tenía siempre muchos proyectos, "lleva pa' lante todo". También era un feliz abuelo; estaba encantado con sus nietos.

El hijo de Antonio Vázquez, Francisco. Redes Sociales

La trayectoria de Antonio

Antonio Vázquez desarrolló una vida profesional profundamente vinculada al mundo del toro, primero desde la familiaridad con la tauromaquia como hermano del matador Curro Vázquez y, después, desde un papel decisivo tras las tablas.

Aunque llegó a vestirse de luces como novillero -llegó a presentarse en Vista Alegre en 1970-, encontró su verdadera vocación en el apoderamiento, donde se ha distinguido por una visión clásica de la profesión.

Como apoderado, Vázquez dirigió junto a su hijo Fran la trayectoria del sevillano Pablo Aguado desde 2016, cuando el diestro aún era novillero.

Bajo esa dirección compartida, Aguado vivió momentos relevantes de su carrera, incluidos triunfos en la Maestranza y una reciente Puerta del Príncipe en la Feria de San Miguel.

Su labor no se limitó a la gestión de contratos: Vázquez recorrió ganaderías, seleccionó y repasó reses para las temporadas venideras, y ejerció como consejero y mentor en las decisiones profesionales de sus toreros.

En el plano familiar, Antonio Vázquez estuvo vinculado estrechamente a la familia Ordóñez y Dominguín, pues su hermano Curro estuvo casado con Pati Dominguín, prima de Carmen Ordóñez.