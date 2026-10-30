Fátima Báñez será despedida en su Huelva natal este viernes: los detalles de su último adiós y el comunicado de su viudo e hijos

La confirmación oficial del fallecimiento de Fátima Báñez en la colisión ferroviaria de Urda ha teñido de luto a la política española y ha sumido en la desolación a su tierra natal, Huelva.

En las últimas horas, tras identificarse sus restos mortales entre las víctimas del choque, la familia Alonso Báñez ha ultimado los preparativos para despedirla en el municipio onubense donde nació en 1967.

El Ayuntamiento de San Juan del Puerto ha decretado de inmediato tres jornadas de luto oficial en señal de homenaje y respeto hacia su vecina más ilustre.

Según han concretado fuentes municipales, la capilla ardiente quedará instalada este viernes, 30 de octubre, en las dependencias del tanatorio de la capital onubense para que allegados, representantes de las instituciones y ciudadanos puedan rendirle tributo.

Fátima Báñez junto a su marido, hoy viudo, Jaime Alonso. Gtres

Con posterioridad, el féretro será trasladado a la parroquia de San Juan Bautista, templo al que la política permaneció estrechamente vinculada durante toda su existencia debido a sus arraigadas convicciones religiosas.

Su esposo, el financiero Jaime Alonso, junto a sus dos hijos, y el resto de la familia han dispuesto que sus restos descansen de manera definitiva en el cementerio municipal de la localidad. Las exequias y el sepelio tendrán lugar a lo largo de este viernes.

A través de los canales del consistorio, sus familiares han hecho público su "sincero agradecimiento a la población y medios de comunicación por las innumerables muestras de cariño, afecto y solidaridad que están recibiendo desde que se conoció la noticia".

Han solicitado, al mismo tiempo, "respeto y comprensión en estos difíciles momentos, para afrontar el duelo en la tranquilidad que necesitan".

La exministra Fátima Báñez, en una fotografía de archivo. Gtres

Asimismo, el consistorio sanjuanero ha formalizado su pesar institucional a través de una declaración institucional dirigida a toda la ciudadanía.

Dice así: "El Ayuntamiento de San Juan del Puerto expresa su más profundo dolor y consternación por el fallecimiento de nuestra paisana Fátima Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social, en el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo".

"San Juan del Puerto llora hoy la pérdida de una sanjuanera que formó parte de la vida pública de nuestro país y que siempre estará vinculada a la historia de nuestro municipio", prosigue el escrito.

Y concluye: "El Ayuntamiento quiere hacer extensivas sus condolencias a todas las familias de las víctimas de este trágico accidente, compartiendo el dolor de quienes hoy atraviesan momentos de profunda desolación".

Libro de honor en Génova 13

De forma paralela a los preparativos en Andalucía, la sede central del Partido Popular, en el número 13 de la calle Génova de Madrid, ha habilitado un punto de encuentro para el recuerdo de quien fuera una de sus dirigentes más influyentes en el área económica y social.

La formación ha abierto las puertas de su sede nacional para que militantes, simpatizantes y ciudadanos anónimos puedan estampar su pésame.

En el vestíbulo principal del edificio se ha dispuesto un libro de condolencias presidido por un retrato en blanco y negro de la exministra, flanqueado por una corona floral y la bandera de España con un crespón negro en señal de luto riguroso.

Los portavoces del partido han definido el espacio como "un espacio para el recogimiento y para honrar la memoria de quien formó parte de la historia de nuestro partido y de España".

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo (65), ha sido el encargado de inaugurar el cuaderno, destacando su legado en la gestión de los momentos más severos del empleo en el país y su permanente vocación de servicio público.

A lo largo del día, numerosos compañeros de filas, cargos autonómicos y representantes del tejido empresarial han ido desfilando por el vestíbulo de Génova para rendir tributo a una figura clave de la historia política reciente.