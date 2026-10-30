El actor César Vicente confirma el fallecimiento de su padre en el accidente ferroviario de Urda

La peor de las noticias llegaba este jueves, 29 de octubre, por la tarde para el actor sevillano César Vicente. El intérprete ha confirmado la muerte de su padre, César Vicente Sanz, víctima del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), donde un AVE y un tren de Iryo colisionaron.

César ha comunicado la noticia en sus redes sociales tras más de 24 horas de búsqueda e incertidumbre familiar.

Su padre viajaba en el AVE que cubría la ruta Madrid–Sevilla, concretamente en el asiento 13A del vagón 8. La familia había solicitado ayuda para localizarlo mientras esperaba información en Toledo tras el siniestro. Finalmente no ha podido ser.

César Vicente se ha despedido de su padre con un emotivo mensaje en Instagram, acompañado de una fotografía de su infancia. En él ha agradecido su apoyo, cariño y comprensión, y le ha dedicado palabras de amor en un momento de enorme dolor.

"Gracias por haber estado a mi lado en mis momentos de duda y duras decisiones. Por quererme, por entenderme, por dejar ser como soy, por ser el mejor padre del mundo", ha comenzado escribiendo el actor.

"Contigo siempre aprendí y seguiré aprendiendo. Siempre supe que tenías algo especial, en tu mirada, cómo mirabas la vida que te rodeaba, expandías tu amor hacia nuevos caminos".

César también ha recordado aquellas tardes en las que padre e hijo escuchaban música y charlaban sobre "la felicidad y la pureza del ser humano. "Siento tu peso en mi pecho, en mi corazón, no hay alma que pueda quitarme esta pena. No dudes que cambiaré el mundo con arte y amor. Descansa papá. Te quiero".

El padre de César Vicente. Redes Sociales

Tras la confirmación, numerosos compañeros de profesión y seguidores del actor le han trasladado sus condolencias y muestras de cariño. La noticia ha generado una gran conmoción, especialmente por la cercanía con la que el actor había compartido la angustia de la búsqueda.

Horas de angustia

El accidente tuvo lugar el miércoles 28 de octubre, alrededor de las 8:54 horas, en el kilómetro 118 de la línea de alta velocidad Madrid–Sevilla, a la altura de Urda (Toledo).

Un AVE de Renfe colisionó por alcance con un tren de Iryo que estaba detenido en la vía por un fallo en el sistema de seguridad LZB. La investigación apunta a que, tras la avería, se produjeron errores en la coordinación y en las órdenes de reanudación de la marcha.

César Vicente Sanz, de 63 años, viajaba en el AVE con destino a Sevilla, en el vagón 8, asiento 13A, y llevaba un maletín con un gato. Desde el choque, su familia no tuvo noticias de él.

El actor acudió a Instagram con mensajes desesperados pidiendo ayuda. Él y su madre esperaron información en Toledo, mientras el actor describía la situación como "un caos" y "un infierno".

Finalmente, en la noche del jueves 29, confirmó mediante un texto en Instagram que su padre estaba entre las 74 víctimas mortales del siniestro.