Simpática, "muy andaluza", casada con un financiero y madre de dos hijos: el lado más íntimo de Fátima Báñez

Este jueves, 29 de octubre, al filo del mediodía, se ha confirmado la peor y la más devastadora de las noticias para la familia de la exministra de Trabajo del PP, Fátima Báñez: su cuerpo ha sido encontrado sin vida en Urda.

Tal y como se hizo público este pasado miércoles, día 28, Báñez se encontraba entre los pasajeros de uno de los trenes y estaba desaparecida. Finalmente, se han localizado sus restos mortales. Fátima ha perdido la vida a los 59 años.

Durante los casi siete años en los que ocupó el Ministerio de Empleo y Seguridad Social -asumiendo además de forma interina la cartera de Sanidad en 2016-, Fátima fue una de las figuras más visibles del gabinete de Mariano Rajoy (71).

La exministra Fátima Báñez. Gtres

Más allá de su perfil público y político, Fátima supo trazar una línea roja inquebrantable: blindar a cal y canto su vida conyugal, familiar y doméstica de cualquier tipo de exposición mediática.

Báñez no sólo triunfó en el terreno político; constuyó una sólida red familiar gracias a su marido, Jaime Alonso, y a sus dos hijos. Sus vástagos, huelga decir, se han labrado un futuro lejos de la proyección pública de sus progenitores.

Hoy, ellos lloran la pérdida del sostén y el pilar de la familia. Pese a su hermetismo y gran discreción, EL ESPAÑOL ha conseguido recabar algunos datos personales de la exministra. Su lado más desenfadado e íntimo.

Cómo era la Fátima fuera del cargo político; la mujer, la esposa, la madre. "Era de esas personas que, nada más entrar, hacían sentir al interlocutor que la conversación importaba", cuentan a EL ESPAÑOL.

Simpática, directa y "muy andaluza", Fátima Báñez combinaba la cercanía del trato con una inteligencia práctica y una notable capacidad de cálculo.

Fátima Báñez. Gtres

Quienes la trataron recuerdan su carácter fuerte. No era una política decorativa, sino alguien capaz de sostener posiciones difíciles y de trabajar en los detalles.

Su vinculación con Huelva y con San Juan del Puerto fue constante. Nació allí el 6 de enero de 1967, en una familia de tradición empresarial vinculada a la construcción y a los negocios locales.

De hecho, los dos hermanos de Fátima se dedican hoy en día a la construcción y continúan así el legado familiar.

Su padre, Eduardo Báñez, trabajó en ese sector. Se licenció en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE, y completó su formación con estudios en Harvard e IESE.

En abril de 2025 asistió al homenaje que el consistorio andaluz dedicó a su padre y a su tío Antonio, por haber cedido durante años reses para las capeas de las fiestas patronales.

Su madre recibió la distinción y Fátima intervino para dar las gracias.

Los veranos de su niñez transcurrieron vinculados a La Antilla, en Lepe. Lo evocó al recoger una distinción de este municipio en 2017, cuando relató que allí habían pasado algunos de sus mejores recuerdos de infancia durante las vacaciones en familia.

Ya afincada en Madrid y ejerciendo como ministra, continuó escogiendo la costa onubense para sus vacaciones de verano.

En otro renglón, Fátima era una mujer creyente. Así lo sostiene alguien que la conoció mucho y bien, y en esa línea destaca que la exministra era devota de la Virgen del Rocío.

Antes de entrar en política, ocupó entre 1993 y 1997 el cargo de directora de Estrategia y Desarrollo Corporativo del grupo empresarial familiar, según recoge su currículum.

Posteriormente fue consejera de RTVA y, en 2000, accedió al Congreso como diputada por Huelva.

Permaneció en la Cámara Baja hasta 2019 y dirigió el Ministerio de Empleo y Seguridad Social desde diciembre de 2011 hasta junio de 2018.

Fátima Báñez. Gtres

Su esposo, Jaime Alonso, ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito financiero, con décadas de experiencia en banca corporativa.

Ha pasado por Goldman Sachs, Dresdner Kleinwort, Lazard y Leonardo & Co., con una notable labor en sectores regulados como servicios públicos e infraestructuras en España y Latinoamérica.

Cuenta, además, con amplia experiencia en renta variable y deuda en algunas de las mayores privatizaciones y colocaciones bursátiles de la UE. Según publicó 'El Independiente' en 2018, es piloto aficionado y formaba parte de un aeroclub.

En la actualidad es socio de Finanzas Corporativas de PwC. Con respecto a los dos hijos de Jaime y Fátima, estos viven en la actualidad en el extranjero, según ha informado Vanitatis.

Báñez apenas si ha hablado de sus vástagos públicamente. Sí reveló, en cambio, algunos detalles de su día a día más doméstico y familiar en selectas entrevistas.

En un perfil publicado por La Vanguardia en 2017, cuando sus hijos tenían 11 y 14 años, relató que jugaba al bádminton con el menor y que los dos seguían a Carolina Marín.