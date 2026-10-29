Raúl Triguero, reportero del programa '¡De viernes!', entre los desaparecidos en el accidente de Urda: "Seguimos sin noticias"

En las últimas 24 horas no se habla de otra cosa en España que de la tragedia ferroviaria acontecida en Urda -Toledo-, a raíz del fatídico y mortal choque de dos trenes, este pasado miércoles, día 28 de octubre, al filo de las 8:54 horas.

El balance provisional ofrecido por las autoridades eleva la cifra de víctimas mortales a 69 personas, mientras que al menos 15 viajeros permanecen ingresados en estado de extrema gravedad en centros hospitalarios de la zona.

Sin embargo, el desconcierto se extiende más allá de los registros hospitalarios debido a un amplio número de ocupantes cuyo paradero sigue sin determinarse.

Una situación de angustiosa incertidumbre que mantiene en vilo a decenas de familias, y a la que no escapa el ámbito de la comunicación y el entretenimiento.

Entre los pasajeros que viajaban a bordo, y cuyo estado se desconoce por completo, figura el periodista Raúl Triguero, conocido rostro del grupo Mediaset España y actual reportero del espacio televisivo ¡De viernes!.

El reportero había subido al convoy a primera hora de la mañana con destino a Sevilla, donde tenía agendada una entrevista de trabajo con Amador Mohedano (73), hermano de la recordada Rocío Jurado.

El rastro de Triguero, cuenta su entorno, se perdió poco antes de las diez de la mañana, momento en el que su teléfono dejó de emitir señal y cesó toda comunicación con la redacción del programa y su entorno más cercano.

A medida que avanzan los operativos de desescombro e identificación, la inquietud no deja de crecer: Triguero no aparece en las relaciones oficiales de víctimas mortales confirmadas.

Tampoco consta su ingreso en ninguno de los centros sanitarios a los que fueron evacuados los heridos leves y graves. EL ESPAÑOL ha podido confirmar que su entorno profesional sigue "sin noticias".

En esa línea, se hace llegar que la familia del joven periodista procuró que la noticia de su desaparición no trascendiera, hasta que ya no ha habido más remedio.

La falta de noticias ha sumido a sus compañeros de profesión y a sus allegados en una tensa vigilia marcada por el temor a que se encontrara en los compartimentos más castigados por las llamas.

La figura de Raúl Triguero goza de un amplio reconocimiento popular dentro de la televisión española tras una década de presencia continuada ante las cámaras.

El joven desarrolló una parte sustancial de su carrera profesional en el emblemático magacín Sálvame, donde ejerció como uno de sus reporteros de calle más asiduos desde su incorporación en el año 2013 hasta la cancelación.

Durante aquellos 10 años, Triguero cubrió infinidad de guardias informativas, coberturas de última hora y declaraciones en directo de los principales personajes de la crónica social a lo largo de toda la geografía española.

Triguero, en una imagen de Instagram. Redes Sociales

Su paso posterior al espacio nocturno ¡De viernes! ratificó su solvencia para el reporterismo de investigación y la entrevista personal, labores que precisamente lo conducían a Andalucía en la mañana del siniestro.

La conmoción en los pasillos de la cadena Fuencarral es absoluta mientras los servicios forenses prosiguen con las complejas tareas de desescombro en el amasijo de metal calcinado.

En otro renglón, entre los rostros conocidos afectados por el choque de trenes de Urda están el arquitecto Joaquín Torres (56) y el actor Manuel Bandera (65), ambos supervivientes.

Torres, en declaraciones ofrecidas a este periódico, ha relatado el infierno que ha vivido. Incluso, ha asegurado que una mujer se le murió en sus brazos.

Bandera, por su parte, ha manifestado estar bien y sufrió sólo una pequeña contusión en las costillas.

Entre los desaparecidos figura la exministra de Empleo y Seguridad Social y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, que viajaba en el Iryo siniestrado, concretamente en el vagón más perjudicado.

Sobre su paradero actual, la CEOE y el PP no tenían noticias confirmadas en las últimas actualizaciones disponibles. También se encontraba desaparecido Antonio Vázquez, apoderado y hermano de Curro Vázquez, que viajaba en el vagón 8 del Iryo.