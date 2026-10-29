Pérgamo, la librería más antigua de Madrid, echa el cierre: su conexión con la familia Vargas Llosa y una guerra entre dueños

El número 24 de la calle del General Oráa, haciendo esquina en pleno barrio de Salamanca, en Madrid, lleva desde 1946 contando historias a través de las páginas de sus libros. 80 años tejiendo sueños, despertando la imaginación, fabricando ilusiones: siendo refugio.

La librería Pérgamo ha sido un espacio de encuentro cultural que ha llegado a atesorar títulos prohibidos y de represión que fueron perseguidos por la censura. Años oscuros y aciagos, pero también vivos y aguerridos.

Ahora, este 2026, todo lo aglutinado intramuros, antes, durante y hasta nuestros días, quedará por siempre en el recuerdo, en la memoria de quienes lo vivieron: el local echa el cierre, envuelto en guerras y desacuerdos entre sus dueños.

Por el momento, es la librería abierta más antigua de la ciudad, pero el 17 de noviembre cerrará su persiana para siempre. Según las crónicas, no hay un único motivo, sino varios, para este adiós y rasgón en el mundo de la literatura de la capital española.

Lo cierto es que uno de los factores que más peso cobraría es que la relación entre los gestores actuales y la familia propietaria -la saga Serrano- se deterioró muy mucho en el último tiempo, especialmente tras un impago de alquiler en agosto de 2025.

También fue determinante el hecho de que el contrato original de tres años venció el 25 de abril de 2025 sin renovación automática, lo que dejó a la librería sin una base contractual estable en el local.

Sea como fuere, con la despedida de Pérgamo se apaga el último bastión de la resistencia literaria de la posguerra.

Fundada en los albores de la posbélica española por la familia de libreros que dio vida al proyecto original, la tienda nació con un propósito claro: dotar al Madrid herido de los años cuarenta de una ventana abierta al pensamiento universal.

Durante las décadas de plomo del franquismo, el establecimiento se convirtió en un sanctasanctórum clandestino. En una España atenazada por el lápiz rojo de los censores del régimen, Pérgamo no se limitó a vender los textos autorizados por el Ministerio de Información y Turismo.

Tras la trastienda, debajo del mostrador principal y en los huecos ciegos del sótano, los fundadores custodiaron obras prohibidas de autores republicanos en el exilio, textos marxistas, tratados sociológicos europeos y narrativa hispanoamericana que entraba de contrabando.

Los clientes de confianza sabían qué palabra susurrar al cruzar el umbral para acceder a aquellos volúmenes envueltos en papel de estraza. Generación tras generación, los herederos de la saga mantuvieron encendida la llama del negocio.

Los dueños originarios de la librería fueron Raúl Serrano y su esposa, quienes la fundaron en Madrid en 1946. El negocio pasó después a sus hijas, Ana y Lourdes Serrano, que lo regentaron hasta su jubilación en 2022.

Al jubilarse, las hermanas Serrano buscaron que el negocio continuara. El inversor Juan José Janeiro impulsó su rescate, mientras que Pablo Cerezo y María Treviño pasaron a gestionar el día a día y, más tarde, a ser copropietarios de la sociedad gestora Xeito Libreros.

En paralelo, hay un célebre nombre propio que ha estado muy unido a este establecimiento: el del escritor peruano y Nobel Mario Vargas Llosa.

La presencia del premio Nobel en la librería va más allá de la simple relación comercial entre un autor y su proveedor habitual de novedades: para Mario, Pérgamo era una segunda casa.

Mario Vargas Llosa. Gtres

El peruano frecuentó la esquina de General Oráa desde sus primeras incursiones en la península a finales de los años 50, cuando era un joven becario de doctorado en la Universidad Complutense que devoraba clásicos universales y soñaba con escribir La ciudad y los perros.

El novelista acostumbraba a acudir a esta librería a primera hora, cuando las calles del barrio de Salamanca apenas desperezaban, para charlar con los libreros y adquirir las biografías que nutrieron la documentación de novelas maestras como La fiesta del Chivo o El sueño del celta.

El lazo se extendió de forma natural al resto de su entorno familiar. Su hijo Álvaro Vargas Llosa, ensayista y analista político, así como sus otros vástagos, Morgana y Gonzalo, crecieron recorriendo aquellas crujías de madera repletas de títulos infantiles y juveniles.

Los dueños del establecimiento guardaban con reverente celo las fichas de pedidos del escritor, quien siempre agradeció la discreción absoluta con la que el personal protegía su intimidad de curiosos y admiradores mientras se perdía hojeando tomos de ensayo.

Para los Vargas Llosa, la desaparición del local representa la pérdida de un retazo vital de su propia memoria familiar en Madrid. Pocos saben que, hace un tiempo, la familia Vargas Llosa sufragó, en parte, los gastos de alquiler.

Así lo informó, hace unos días, El País. Los jóvenes que tomaron las riendas -con Pablo Cerezo a la cabeza- tenían que pagar un alquiler de 2.600 euros, una cantidad que la propietaria nunca aumentó y que se mantenía un 40% por debajo del precio medio de mercado.

En cuatro años, la dueña originaria, Ana Serrano, nunca subió el alquiler, ni siquiera conforme al incremento del IPC. El pago corría a cargo de Janeiro -el inversor-, y de la Fundación Mario Vargas Llosa.

La familia del Nobel aportaba su parte a cambio de que el local recibiera los manuscritos presentados al premio Vargas Llosa. Durante un tiempo, todo funcionó con normalidad: el negocio seguía en marcha. Todo parecía ir sobre ruedas.

Pero todo cambió en 2024. La sociedad Xeito Libreros tramitó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de la marca Pérgamo, que abarcaba el nombre, la caligrafía inclinada de la fachada, la línea inferior y el tono morado.

La OEPM aprobó esa inscripción en junio de 2025, quedando a nombre de Xeito Libreros SL, sin que Ana Serrano, propietaria del local y de la librería, tuviera conocimiento del trámite hasta que un medio se lo consultó.

Pablo Cerezo, uno de los libreros, niega hoy que exista una intención de apropiarse de algo ajeno. Explica a El País que registró la marca siguiendo la recomendación de un conocido, en un momento en que Pérgamo estaba ganando notoriedad.

Para Serrano, en cambio, el nombre lleva décadas vinculado a su familia y ha descrito la situación como un "juego de trileros". Todo se hizo añicos, saltó por los aires, el pasado mes de agosto, cuando los jóvenes al frente de Pérgamo dejaron de pagar una mensualidad del alquiler.

Este extremo emponzoñó aún más las relaciones entre las partes, ya de por sí tensas. También se habría hartado de la situación el inversor. El librero intentó, en última instancia, comprar el local, pero Ana Serrano se negó. El resultado: el cierre definitivo de Pérgamo.

Quiénes visitaron Pérgamo

Entre sus paredes pasaron largas horas conversando figuras tutelares de la narrativa latinoamericana como el argentino Adolfo Bioy Casares, fascinado por la atmósfera europea y recogida de la librería en sus estancias en España, o el mexicano Carlos Fuentes.

En el ámbito internacional, nombres contemporáneos como el novelista estadounidense Paul Auster acudieron al establecimiento durante sus visitas promocionales y viajes privados a la capital.

Carmen Martín Gaite, que vivía cerca, acudía a la librería como a un rincón apacible donde encontrar cuadernos, plumas y rarezas poéticas, lejos de la prisa de la vida contemporánea.

Javier Marías, paseante habitual de la zona, recurría a sus dueños para localizar ediciones descatalogadas o autores ingleses olvidados, confiando en su conocimiento casi archivístico del mundo del libro.

No hay que olvidarse del genio Francisco Umbral, que también dejó constancia, en varias de sus crónicas, de la atmósfera singular de aquel rincón. Por su parte, Dámaso Alonso y los poetas de la generación del 50 convirtieron la tienda en un punto de encuentro y debate.