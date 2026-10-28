Joaquín Torres viajaba en uno de los trenes accidentados: "Estoy vivo de milagro. Se me ha muerto una mujer en los brazos"

A las 8:54 horas de la mañana de este miércoles, 28 de octubre, España se ha paralizado ante una tragedia para la que no hay palabras: el choque de dos trenes en Toledo, a la altura de Los Yébenes y Urda, se ha cobrado la vida de, al menos, 50 personas y ha herido a alrededor de 180.

El siniestro se ha producido cuando un tren de la serie AVE que cubría la ruta entre Madrid y el sur peninsular ha colisionado violentamente contra un convoy de la compañía privada Iryo que se encontraba detenido sobre la vía férrea.

Las primeras evaluaciones oficiales ofrecidas por el Ejecutivo central sitúan el recuento provisional en 50 víctimas mortales, con un fundado temor entre los mandos del operativo de que la cifra definitiva de fallecidos aumente a medida que avancen los trabajos entre los amasijos.

Joaquín Torres, en una imagen de archivo. Gtres

La fuerza del choque ha desencadenado el descarrilamiento instantáneo de múltiples unidades de tracción y vagones de pasajeros, que han terminado volcados y retorcidos fuera del trazado de los raíles.

Entre los centenares de viajeros que ocupaban los asientos del convoy en el instante del impacto estaba el conocido arquitecto de los famosos, Joaquín Torres (56).

EL ESPAÑOL ha contactado con el arquitecto, quien relata que había tomado ese tren rumbo a Sevilla, donde iba a cerrar la compra de una vivienda junto a su compañero Rafa. Ambos, dentro de lo traumático, están bien.

Visiblemente conmocionado y todavía asimilando lo acontecido sobre las vías, admite encontrarse en un estado de "shock" absoluto tras presenciar la devastación provocada por la colisión.

"Prefiero no pensar muy bien lo que hemos vivido. Estoy muy desconcertado y no entiendo cómo puede haber pasado lo que ha pasado", ha asegurado.

Joaquín Torres. Gtres

"El impacto es que impactas contra el primer vagón, pero luego, al estar descarrilado, se ha subido por encima... He visto dos muertos... no se podía hacer nada", ha compartido Joaquín, luchando contra la emoción.

El arquitecto relata cómo una circunstancia fortuita le ha permitido eludir las consecuencias letales que afectaron a las hileras de butacas colindantes.

Según explica, en el preciso momento del impacto se había levantado de su plaza para dirigirse al baño del coche, un movimiento imprevisto que terminó salvándole la vida: "Iba en el baño cuando ha ocurrido el accidente y por eso me he salvado de milagro".

"Seguramente por eso me he salvado, porque me he podido agarrar. No veía nada, solo se oían gritos y no sabía si mis socios estaban vivos o no".

Torres detalla la suerte dispar que han corrido los diferentes tramos del convoy en función de su posición relativa respecto al foco del choque.

"Yo iba en el vagón 5, pero el 6 estaba destrozado. El 7 ya ni te cuento", ha manifestado Torres, visiblemente emocionado, tras contemplar el dantesco escenario que dejaba tras de sí la hilera de vagones convertida en una masa informe de metal retorcido.

En declaraciones al espacio Espejo Público, el arquitecto ha informado, entre lágrimas, que "se me ha muerto una señora en los brazos. (...) Yo me he acercado a la señora que tenía frío... y se me ha muerto en las manos. Ha sido horrible, sin piernas, sin brazos".

También ha añadido: "Se me ha salido la cadera del impacto, con las operaciones que tengo de la prótesis". Joaquín ha confesado en EL ESPAÑOL que, en relación a su salud, lo va a revisar en Madrid su médico de confianza, Ángel Villamor.