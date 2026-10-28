Feijóo, 65 años, sobre su infancia: "De los 10 a los 14 años fui a un internado. Éramos 90 chavales de familias humildes"

Antes de disputar el trono de La Moncloa en las urnas del 29N, Alberto Núñez Feijóo (65 años) fue un niño sin grandes ambiciones urbanas.

Creció en Os Peares, un cruce de ríos y vías de tren en el rural orensano con apenas 200 vecinos. Ese enclave gallegofondo, que el propio líder del Partido Popular define como su "Macondo particular", moldeó su visión del esfuerzo. Allí correteaba entre puentes, echaba una mano en el ultramarinos de su abuela y aprendía el código moral que sus mayores le grabaron a fuego: trabajar duro y guardar las formas.

Aquel aislamiento rural saltó por los aires de forma drástica al cumplir diez años. Un pacto familiar entre su padre y un tío abuelo marista lo despachó directamente a un internado en León.

Alberto Núñez Feijóo GTRES

Un "impacto emocional"

El viaje a dicho internado fue un bautismo de fuego: el 10 de septiembre, día exacto de su décimo cumpleaños, el niño Feijóo se subió solo a un tren arrastrando una maleta casi más grande que él. Al llegar de noche, un religioso lo escoltó hasta una nave con cerca de un centenar de camastros alineados.

Feijóo recordó uno de los episodios más difíciles de su infancia durante una entrevista con Bertín Osborne en diciembre de 2022.

El político contó en primera persona cómo siendo aún pequeño tuvo que dejar atrás su pueblo y separarse de sus padres, Saturnino y Sira, y de su querida abuela Eladia. También tuvo que despedirse de sus amigos de siempre. Aquello dejó una profunda huella en su vida.

"Es un impacto emocional. Dormíamos más de 90 chavales, casi todos de familias humildes del norte", ha evocado sobre aquel choque térmico y afectivo.

"Barríamos las letrinas"

Su estancia en el colegio Maristas Champagnat impuso un régimen espartano de disciplina. La rutina no concedía margen de error: intensas jornadas de estudio ininterrumpidas de lunes a domingo, bajo la amenaza latente de la expulsión ante el primer suspenso trimestral.

"Que a un chaval con diez años lo metan en un tren con una maleta que podía llevar con dificultad y lo manden a León sin más, eso te marca", confesó Feijóo en el espacio presentado por Bertín Osborne.

En 2023, en su entrevista con Pablo Motos en El Hormiguero, Feijóo ofrecería más detalles de cómo fue su día a día en el internado.

"Me enseñaron a estudiar, me enseñaron a jugar al balonmano, me enseñaron a levantarme a las siete y media de la mañana y me enseñaron a currar, porque en ese colegio no había personal que hiciese nada. Éramos los alumnos los que hacíamos las camas, barríamos el colegio, las clases, el dormitorio, el fregadero, los patios, las letrinas", destacaba.

Alberto Núñez Feijóo. GTRES

De aquel encierro estricto pasó a los catorce años a un instituto de Ourense, para recalar después en las aulas de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela.

Su vocación inicial apuntaba a la judicatura. Quería ser juez, pero el desempleo repentino de su padre desbarató los planes financieros de la casa. Había que aportar ingresos de inmediato.

Feijóo encajó el golpe, aparcó la judicatura y preparó a destajo las oposiciones a funcionario de la Xunta de Galicia, plaza que logró en solo cinco meses de hincar codos.

Ese cuerpo de funcionario sirvió de trampolín involuntario hacia el poder. Una llamada de la Consellería de Agricultura lo tentó para la gestión pública. Rechazó la oferta en un primer impulso por aversión a la política activa, pero la aceptó 48 horas después.

Su fichaje terminó por cuajar una de las carreras institucionales más longevas del país: cuatro mayorías absolutas en Galicia entre 2009 y 2022 antes de asumir el mando en Génova.

Ahora, volcado de lleno en la batalla electoral para la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre y con Miguel Tellado (51) al frente de la maquinaria de campaña, el candidato popular apela con frecuencia a esa arquitectura emocional de la infancia.

"Los primeros 14 años son los cimientos de tu personalidad y de tu pensamiento", ha reiterado el político orensano. El carácter del aspirante que busca conquistar el Gobierno de España empezó a forjarse en la disciplina de un pabellón de literas en León.