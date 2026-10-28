De Eva González a Roberto Leal: los famosos se vuelcan con el accidente ferroviario en Toledo

Varios rostros conocidos han reaccionado este miércoles, 28 de octubre, al grave accidente ferroviario registrado entre Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo, donde un AVE de Renfe y un tren de Iryo colisionaron.

Hasta el momento, las últimas informaciones hablan de al menos 50 personas fallecidas y más de 179 heridos, según confirma Protección Civil.

Mientras muchos famosos han enviado mensajes de pésame y apoyo a las víctimas, otros han aprovechado su altavoz para exigir responsabilidades sobre la seguridad ferroviaria.

Accidente Ferroviario en Toledo. EFE

Ana Obregón (71 años) ha sido una de las primeras en pronunciarse sobre lo ocurrido. A través de sus redes sociales ha trasladado su apoyo a los familiares de las víctimas: "Mi corazón con los familiares de las víctimas".

Eva González (45), usuaria asidua de la línea donde ha tenido lugar el trágico accidente, ha utilizado también su altavoz social. La sevillana ha aclarado en primer lugar que ella no se encuentra entre las personas que viajaban en el tren.

"A todos mis allegados que me estáis preguntando, estoy bien gracias a Dios, llegué ayer a Sevilla. Consternada por el nuevo accidente". Por su trabajo en televisión, Eva recorre el camino que separa Madrid-Sevilla (donde vive junto a su hijo) todas las semanas. Después ha querido mandar un mensaje de ánimo y ha asegurado que se encuentra "rezando por todas las víctimas y sus familiares".

El post de Eva González en Instagram. Redes sociales

Como Eva, Isa Pantoja (30) también ha querido mandar un mensaje tranquilizador a sus familiares y amigos asegurando que ella salió esta mañana también de Madrid, destino Jerez, a las 7:05, una hora antes del tren siniestrado. La Hija de la tonadillera ha podido llegar a su destino sin sobresaltos, pero aún así ha querido mostrar su tristeza por lo ocurrido.

"Qué tristeza tan grande lo ocurrido… Todo mi cariño, fuerza y apoyo a las víctimas y sus familias en estos momentos tan difíciles. ¡Dios mío! Mi corazón está con todos ellos".

Por su parte, Roberto Leal (47) ha publicado un post en su cuenta de Instagram: ¡Qué locura... Todo mi cariño y solidaridad con los familiares de las víctimas".

Isa Pantoja. Redes sociales

Cristina Castaño (47) ha asegurado que en estos momentos "no hay palabras de consuelo para las víctimas ni sus familiares". "Solo puedo decir que sentimos vuestro dolor como el nuestro. Descansen en paz las víctimas. Toda luz para ellas".

El futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente (31) reaccionó con un mensaje mucho más crítico. En sus historias de Instagram se dirigió directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente (57), al que exigió "responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto" y le reprochó dedicar demasiado tiempo a las redes sociales en lugar de a la gestión del transporte público.

La influencer María Pombo (32) también ha reaccionado a la tragedia y ha querido alabar la labor de los equipos de emergencia. "Qué desastre, qué tragedia, qué impotencia y cuánto dolor... Todo mi apoyo y agradecimiento a los equipos de emergencia y personas de la zona que están dejándose la piel una vez más. Y para todas las familias que hoy han perdido a un ser querido, difícil encontrar palabras de consuelo".