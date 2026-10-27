Míchel González (63), sobre su infancia: "Mi padre trabajaba en tres sitios porque éramos 4 hermanos, 6 en casa. Éramos una familia de raíces modestas"

Mucho antes de ser el elegante diez del Real Madrid, el referente de la Quinta del Buitre o ese perfil de estética pulida que alimentó la etiqueta de pijo, José Miguel González Martín del Campo (63), más conocido como Míchel, fue simplemente un niño de barrio. En concreto, un chaval de la Ciudad de los Ángeles, en el distrito madrileño de Villaverde, que creció sobre el asfalto en el seno de una familia trabajadora.

La etiqueta estilística de su etapa adulta siempre colisionó con la realidad de sus orígenes. "Yo no he sido un niño bien en mi puta vida", ha sentenciado el exfutbolista al rememorar los cimientos de su vida.

La historia de Míchel no se explica sin la figura de su padre, un jugador de balompié con proyección y ofertas sobre la mesa fuera de Madrid que tuvo que frenar en seco su propia carrera.

"Familia de raíces modestas"

"También era futbolista y tenía ofertas fuera de Madrid, pero no podía arriesgarse teniendo una familia que mantener”, explicó el exjugador en una entrevista concedida a El Mundo en 2021.

Su progenitor tuvo posibilidad de triunfar sobre el terreno de juego, pero la prioridad en casa no admitía romanticismos. Había que alimentar a una familia numerosa.

"Éramos una familia de raíces modestas. Mi padre curraba en tres sitios a la vez porque éramos cuatro hermanos, seis personas en casa. Fue un momento difícil. Por eso tuvo que dejar de jugar al fútbol profesional", evocó en la citada entrevista.

"Pudo haber ido al Córdoba siendo muy joven, pero siendo muy joven también era padre", añadía.

Empleado en una empresa de artes gráficas, con apoyos en la imprenta familiar y pluriempleado según las urgencias del mes, el progenitor declinó fichar por equipos como el Córdoba para asegurar el pan diario.

Aquella renuncia obligada mudó en transmisión vocacional. Su padre no pudo triunfar sobre el césped, pero inyectó en el hijo la pasión por el fútbol. Un apetito voraz por la pelota. El niño no respondía todavía al nombre de Míchel.

“Lo que sí hizo fue meter en mí esos deseos de ser futbolista que él no pudo desarrollar”, reconoció.

De abuelo y padre llamados Miguel, la cadena generacional arrancó con el diminutivo Miguelín. De ahí mutó a Michelín. "De niño era gordito y con unas orejas que parecían dos lonchas de jamón serrano", reconoce entre risas.

Para aquel niño con sobrepeso no existían más regalos de Reyes que botas y balones. La pasión por el juego rozaba lo clínico. Driblaba árboles en la calle, organizaba pachangas a destiempo y desafiaba el sol abrasador de los veranos madrileños.

En una entrevista concedida en 2014 a la RFEF, el exjugador explicaba cómo esa ilusión marcaba su día a día. “Recuerdo hablando con algún amigo en verano: ‘¿Bajamos a jugar al fútbol a las cinco?’. ‘Joder, pero es que hace mucho calor’, me decía, y yo le contestaba: ‘¡Pero así pretendes tú jugar en Regional Preferente!’”.

Según relataba, su talento no destacaba especialmente sobre el de los demás, pero sí su empeño: “No tenía más condiciones que otros, sólo que yo tenía más ilusión. Era una obsesión”.

"No era una obsesión, porque obsesión se queda corto", ha remarcado Míchel. Con 13 años, una prueba en el campo de La Chopera le abrió las puertas de la cantera del Real Madrid.

“Yo no pensaba que era bueno. El director de la cantera entonces había sido entrenador suyo y él pensaba que era una manera seria de, como se decía entonces, estar federado. Hice una prueba en La Chopera y me cogieron, cosa que me sorprendió”, admitió en una entrevista con el diario AS en el año 2023.

Entró siendo un crío y salió hecho un hombre, iniciando un camino que le llevaría a disputar 560 partidos oficiales con la camiseta blanca, ganar seis Ligas y dos Copas de la UEFA.

“Yo era un niño y me fui siendo un tío. Cualquier cosa que me pasa ahora en mi vida lo he aprendido ahí. Ha sido una parte de formación y de educación muy grande para mí”, ha reconocido.

Míchel acabó formando parte de la Quinta del Buitre junto a Emilio Butragueño, Manolo Sanchís, Rafael Martín Vázquez y Miguel Pardeza. Aquella generación cambió el Real Madrid de los años 80 y dejó una huella profunda en el fútbol español.

El contraste entre aquel origen modesto de Villaverde y el estrellato culminó en mayo de 1996. El día de su despedida en el Santiago Bernabéu, sustituido por el técnico Arsenio Iglesias (95), Míchel besó el césped de rodillas. Fue un cierre emocional que aún hoy no puede olvidar.

“Mi último partido en el Bernabéu es el día más importante de mi carrera futbolística. Es más, es el único día que no puedo verlo, por la emoción. Todavía hay gente que me dice: ‘Ese día yo lloré contigo’. Dicen que cuando vas a morir tu vida pasa por delante. Eso pasó en esos 40 metros que tuve que recorrer cuando me sustituyó Arsenio. Mucha gente me pregunta si tenía previsto ponerme de rodillas. No. Esa imagen no se me borra. De hecho, la tengo hecha como sticker de WhatsApp”, ha destacado.