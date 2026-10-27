David Serrato, marido de Irene Villa, 15 días ingresado en el hospital: el "susto de muerte" mientras esperan una biopsia

Irene Villa (47 años) y su marido, David Serrato (50), están viviendo unos días de gran angustia e incertidumbre desde el punto de vista médico. A principios del mes de octubre, la pareja tuvo que anular un viaje por motivos de salud.

"Nos íbamos a hacer el Camino de Santiago como cada año con la Fundación También pero no vi bien a mi marido", ha contado la propia Irene a este medio en declaraciones en exclusiva.

Desde hace un tiempo, David no se encontraba bien y había acudido a varios médicos para aliviar su malestar. "Hasta que no le hicieron un TAC no vimos el alcance de lo que le pasaba", continúa explicando la periodista.

David Serrato e Irene Villa. Foto cedida por Irene.

Es entonces cuando David tuvo que ser ingresado en el hospital de Santa Bárbara en Soria, donde ha permanecido 15 días. "Estamos a la espera de más pruebas para poner un nombre concreto a lo que hay, pero ha sido un susto de muerte porque los trombos de los pulmones podían haber tenido un fatal desenlace si no se llegan a descubrir a tiempo". También tenía trombos en las piernas. "Ha sido una de las cosas más duras que he vivido".

Irene Villa revela a este periódico que David ya superó un linfoma no Hodking en 2007 en estadio IV y ahora espera que las pruebas -le han realizado una biopsia- descarten una recaída en la enfermedad.

"Tengo la esperanza de que todo quede en un gran susto. Como dice él: la vida te para siempre por alguna razón y es que llevamos cinco años juntos sin parar. Y el no está acostumbrado a mi ritmo, es frenético y ahora toca adaptarme a su ritmo soriano por salud", bromea la periodista intentando no hacer un drama de la situación.

Aquel diagnóstico transformó su vida, replanteó sus prioridades y orientó su carrera al desarrollo personal, la salud y el acompañamiento emocional.

"En sus charlas promueve la vida saludable y la mente positiva. Sigue siendo deportista y compite en vóley y bádminton, y hace piragua conmigo, a sus 50 años. Creo que lo peor está siendo no poder moverse", ha contado Irene Villa.

Iren agarrando la mano de su marido en el hospital. Imagen cedida por Irene

Pese a la dureza del momento, la comunicadora ha querido destacar el apoyo recibido por el personal sanitario, la familia y las amistades. “El personal sanitario, como siempre, un 10. Nuestros amigos y la familia nos mandan ánimos, energía y oraciones cada día", ha dicho.

Ha tenido especialmente palabras de agradecimiento para su hermana y la de David, Virginia Villa y Cristina Serrato: "Nos ayudan mucho a niveles más profundos de sanación, Cristina se dedica a ello". También ha reconocido el papel de su madre y de Rose, a quien define como su "mano derecha", para organizar la logística de sus tres hijos durante estas semanas.

La propia Irene ha encontrado, además, un pequeño aprendizaje inesperado: "Siempre busco el lado positivo y esta vez ha sido que estoy aprendiendo a cocinar. Soy su enfermera-cocinera".

Un nuevo "ochomil"

Irene Villa y David Serrato se conocieron en 2021 en un evento de motivación y superación personal. Contrajeron matrimonio en 2024, después de que la periodista se separara en 2018 de Juan Pablo Lauro, padre de sus tres hijos.

Él acompaña habitualmente a personas que atraviesan crisis o enfermedad, algo que, según ella, también le está permitiendo hacer su propio trabajo interior para superar este momento.

La pareja en un evento en Madrid. Gtres

"Nos conocimos en un evento de motivación y superación, y nos toca de nuevo superar un nuevo 'ochomil'", ha señalado Villa, utilizando una metáfora que refleja la magnitud del reto al que se enfrentan. "Mi mantra estas tres semanas ha sido: el amor cura".

Ahora, Irene Villa pide prudencia mientras los médicos completan las pruebas. La periodista, acostumbrada a hablar de resiliencia tras sobrevivir al atentado de ETA que le costó ambas piernas cuando era niña, afronta esta nueva adversidad desde el mismo mensaje que ha defendido toda su vida: avanzar paso a paso, incluso en los momentos más difíciles.