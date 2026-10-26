Paula Fernández Ochoa, sobre el suicidio de su tía: "Esa mañana estaba feliz y aliviada sabiendo que iba a dejar de sufrir"

Paula Fernández Ochoa, sobrina de la esquiadora olímpica Blanca Fernández Ochoa e hija de Paco Fernández Ochoa, ha hablado abiertamente del duelo que dejó la muerte de su tía y ha asegurado que culparse no ayuda a sanar.

"De nada sirve culparse, es parte del proceso de aprender a convivir con el duelo", ha asegurado la abogada y conferenciante durante una charla celebrada este lunes en Barcelona.

La ponencia, titulada Hablamos sobre suicidio, el punto de vista de las personas supervivientes, forma parte del programa Muévete por la prevención del suicidio, impulsado por Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) junto a la Fundación Ayuda y Esperanza. El objetivo es visibilizar el impacto del suicidio en las familias y difundir los recursos de apoyo disponibles.

Blanca Fernández Ochoa. Gtres

Paula ha explicado que, tras la pérdida de Blanca, aprendió que el dolor no desaparece. "Para la persona que se suicida ese duelo acaba, pero para los que se quedan, empieza", ha reflexionado.

La sobrina de la medallista olímpica ha defendido la importancia de romper los tabúes que todavía rodean al suicidio y a la salud mental. A su juicio, es necesario "aprender a sobrellevar la ausencia de quien se va y el cómo se va", porque, incluso en el dolor, puede existir esperanza para otras personas.

Blanca Fernández Ochoa falleció el 24 de agosto de 2019, tras desaparecer en la sierra de Madrid. Su cuerpo fue hallado once días después en La Peñota, en Cercedilla, y la esquiadora padecía un trastorno bipolar.

En un momento especialmente emotivo, Paula ha recordado las horas previas a la desaparición de su tía. "Esa mañana ella estaba tremendamente feliz. Se despidió más alegre que nunca diciendo que se iba a dar un paseo por la montaña. Estaba aliviada sabiendo que iba a dejar de sufrir", ha relatado.

La conferenciante ha subrayado que cada caso es diferente, pero que, en general, quienes se quitan la vida no desean morir: "Solo quieren dejar de sufrir, y el dolor es tan fuerte que creen que es su única salida".

Los hijos de Blanca durante las labores de búsqueda. Gtres

Un mensaje de esperanza

Pese a la tragedia, Paula Fernández Ochoa ha querido transmitir un mensaje de esperanza a quienes atraviesan una pérdida similar. "Nada es definitivo, solo la muerte. Si una puerta se cierra, se abre otra. Somos privilegiados por estar aquí", ha afirmado.

También ha insistido en que, ante una persona con problemas de salud mental, no hacen falta respuestas perfectas. Lo esencial, ha dicho, es estar presente: "No hay palabras adecuadas o perfectas, sino transmitir que estás ahí".

La charla ha servido además para recordar que en España existe la Línea 024, un servicio gratuito de atención a la conducta suicida disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, tanto para personas en riesgo como para sus familiares o allegados.

"Pedir ayuda no es un acto de debilidad, sino que te honra y te hace valiente", ha concluido Paula Fernández Ochoa