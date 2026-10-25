Miguel Bosé y Nacho Palau, invitados a una boda familiar: su reencuentro tras tres años sin verse entre sonadas disputas

Hace unas horas, una felicísima Palito Dominguín (30 años), hija de Lucía Dominguín (69) y hermana de la fallecida Bimba Bosé, ha revelado que contraerá matrimonio con Harry James, su pareja sentimental desde 2017.

Palito ha dicho 'sí', luciendo, emocionada, su alianza en un post de Instagram. "Sorpresa", ha escrito la fotógrafa y escultora, junto a un carrusel de imágenes con su razón de amor. Los jóvenes forman una de las parejas más estables del panorama nacional.

La sobrina de Miguel Bosé (70) inició su relación con este joven inglés en 2017, el mismo mes en que vivió uno de los golpes más duros de su vida: la muerte de su hermana Bimba Bosé, el 23 de enero, tras una larga batalla contra el cáncer de mama.

Harry fue, qué duda cabe, un apoyo capital para Palito: su sostén, su red para no caer. El británico se convirtió en el gran motivo y revulsivo por el que Palito logró superar la profunda depresión que le provocó la pérdida de su hermana.

"No sé en qué momento dije que salía de aquí. Creo que fue al ver a mi pareja sufrir. Llevo nueve años con él. Yo creo que fue la desesperación suya de no poder ayudarme y decir 'ya'", relató Palito, hace un tiempo, en Decomasters, de TVE.

Quienes conocen a los novios dicen de ellos que están hechos el uno para el otro. De momento, no hay grandes detalles cerrados del casamiento, más allá de que "quieren que haga buen tiempo", y podría acontecer, de ir todo acorde a sus deseos, en 2027.

Este enlace estará marcado, como es natural, por dos notables ausencias -sin tener en cuenta las presumibles por parte del novio-: la de Bimba Bosé, la hermana de Palito, y Lucía Bosé, la abuela y matriarca de todos.

La dupla, en una fotografía de Instagram. Redes Sociales

No obstante, habrá un reencuentro en el 'sí, quiero', como confirma EL ESPAÑOL, de una expareja: la formada por Miguel Bosé y el escultor valenciano Nacho Palau. Ambos están "invitados", eso es lo que se traslada a este diario.

"Son dos personas, por separado y cada una en su grado, importantes para la familia", se explica. Bosé es tío de Palito, y siempre han tenido una relación muy próxima. Y Palau es el padre de Ivo y Telmo, los hermanos de los hijos biológicos del cantante.

"Son sobrinos y primos todos. En esa casa no se hace distinción ninguna", se incide. Conviene recordar en este punto que Lucía y Paola, hermanas de Miguel, viven en Valencia. Este localización geográfica hace más cercana, si cabe, su relación con Nacho Palau.

Los viajes de ambas a Chelva, donde vive Nacho con sus hijos, son frecuentes, como informó EL ESPAÑOL hace unas semanas. De hecho, las hermanas del intérprete de Amante Bandido llevan tiempo ejerciendo, voluntariamente, de intermediarias: tienen puentes.

Miguel Bosé y Nacho Palau. Gtres

Tratar de calmar, de acercar posturas, de que haya cordialidad. Hay que explicar, para entender bien esta historia, que Nacho y el intérprete de Amante bandido no tienen comunicación directa en la actualidad: hablan a través de terceros.

Sí hubo un acercamiento, breve, entre ellos, cuando Nacho anunció que padecía cáncer. Pero aquella sintonía no prosperó. Hoy, Paola y Lucía están en medio de dos familias a las que quieren y adoran. "Sólo quieren lo mejor", explica una fuente a este medio.

Como es lógico, están al lado de su hermano Miguel y respetan todas sus decisiones personales y familiares, pero esto no les impide empatizar con Nacho, al que consideran familia.

Para Ivo y Telmo, hijos de Palau, Paola y Lucía son sus queridas tías, a las que están muy unidas. No hay que olvidar, explica la fuente consultada, el papel de Jara, la hija de Lucía. Ella también está muy unida a Nacho. De hecho, el escultor es el padrino de su hijo Bruno.

En otro orden de cosas, se confía desde el entorno de Nacho en que "muy pronto" pueda ver a los nanos, que ya están instalados en Andorra desde el pasado verano. "A él le ilusiona mucho el hecho de poder coger un avión y echar el finde juntos".

Hay días en que la esperanza se pierde, pero luego vuelve a florecer. "Los Dominguín están partiéndose el cobre", se termina reflexionando, para que todo fluya de otra manera.

"Las puertas de su casa siempre van a estar abiertas para Diego y Tadeo", explicó hace unos días quien bien conoce la situación de ambas partes.

Hay que dejar claro en este punto que, pese a la perenne tirantez que se respira entre sus padres, los cuatro hermanos siempre se han llevado de maravilla y la comunicación ha sido estupenda. Máxime desde que tiene sus propios teléfonos móviles.

Las videollamadas y las partidas a videojuegos entre ellos son más que habituales. Para terminar esta cuestión, ¿qué opina Miguel Bosé de todo lo publicado y del sentir de Nacho? Sólo se confía esto: "Nacho sabe que Miguel detesta verse en prensa por esto".

La vida actual de Palito

Palito y su prometido, Harry. Redes Sociales

Palito mantiene una vida profesional centrada en el arte y la creación visual. Formada en Bellas Artes en Londres, desarrolla su faceta como artista multidisciplinar -fotografía, pintura, escultura, diseño y dirección creativa- y compagina estos proyectos con colaboraciones puntuales como modelo.

En los últimos tiempos ha presentado Caring for Children, una exposición fotográfica nacida de su viaje a Nepal junto a la organización Dream Nepal, dedicada a mejorar la infancia de menores cuyos padres están encarcelados.

Su actividad se mueve entre las redes sociales, donde muestra dibujos, trabajos fotográficos y procesos creativos, y los proyectos solidarios que le permiten unir arte y compromiso social.

La hija de Lucía Dominguín ha construido así una carrera propia, alejada en gran medida del foco mediático, con una identidad vinculada a la fotografía documental, las artes plásticas y la dirección creativa.