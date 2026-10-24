Sara Carbonero (42), sobre su infancia: "En vendimia, mi abuela hacía tortillas para 50 personas. No cabíamos en casa"

Sara Carbonero (42 años) recuerda una cocina incapaz de contener a toda la familia, trabajadores del campo que llegaban en tren desde Andalucía y una abuela que alimentaba a medio pueblo durante la vendimia.

En aquella casa, las comidas exigían sitio donde apenas lo había. Había platos caseros hechos con amor. Y cincuenta personas sentadas como podían.

La escena explica más de sus orígenes que cualquier declaración sobre la fama: la periodista creció en un mundo donde la familia se medía también por el número de sillas que faltaban.

"Nos sentábamos 50 personas"

"En época de vendimia, venían jornaleros en tren de Jaén a ayudar. Yo me metía en el tractor con mi abuelo y también iba con ellos. Y cuando llegábamos a casa, mi abuela había hecho no sé cuántas tortillas, la chistorra, los pimientos verdes, hasta postre", contó en una reciente entrevista con El País.

Después llegaba el momento de sentarse a la mesa. "Nos sentábamos 50 personas ahí, cada uno como podíamos. No te creas que cabíamos todos en la cocina, porque era una cocina patio que le llamábamos la portá".

Su abuela materna, llamada Máxima Salazar Real y fallecida a los 100 años en marzo de 2025, se ocupaba de que, al regresar, nadie se quedara sin comer. La cocina tenía un nombre propio y una limitación evidente: no cabían todos. Pero todos acababan encontrando sitio.

En su recuerdo no hay una infancia meramente figurativa. Hay trabajo, campo y una casa abierta a quienes llegaban de fuera. Carbonero se subía al tractor con su abuelo y compartía las jornadas de vendimia.

Con Maxi también ha compartido tardes de ganchillo. "Con mi abuela, la que ha muerto, hacíamos mucho ganchillo", ha recordado. Juntas tejían patucos y capitas para los bebés que iban llegando a la familia: "Era mi momento de estar con ella".

"Soy muy de pueblo"

La periodista nació en Madrid, aunque su infancia transcurrió en Corral de Almaguer, en Toledo. Nunca ha ocultado el vínculo con el pueblo.

"Soy muy de pueblo, y lo digo muy orgullosa", declaró al citado diario en mayo de 2025. En aquella conversación reivindicó sus raíces manchegas y explicó que había comprado una casa allí para regresar siempre que pudiera.

También resumió su procedencia con una frase que funciona como declaración de principios: "Todos, en mi familia, hemos tenido los pies en la tierra".

Los veranos formaban parte de ese mismo mapa familiar. En 2016, en una entrevista con EL ESPAÑOL, recordó que eran "muy felices" y que se iban a la playa con la familia, donde se juntaban muchísimas personas.

Las visitas a casa de sus abuelos y la espera de las vacaciones escolares completaban una infancia cuyo centro no estaba en la capital ni en los lugares donde después desarrollaría su carrera, sino en los suyos.

Sara Carbonero besa a su abuela materna, Máxima. Redes sociales.

Sus dos abuelas

De otra de sus abuelas, Presentación, profesora de Religión y capaz de llevar a sus nietos en coche, ha destacado su carácter: "Era una mujer muy libre y muy rebelde, me marcó mucho".

Su abuela paterna, tal y como ha rememorado en su charla con El País, "era una mujer increíble y mi abuelo era 11 años más joven. Ella había sido su profesora en la escuela. Imagínate, ¡enamorarte de un alumno!".

"Murió con las uñas y los labios pintados de coral, siempre el mismo de Chanel, y sus collares de perlas, sus sombreros… ¿ves?, ¿qué tiene de malo ser presumido?", añadía.

La familia como referencia

La madre de Carbonero, Goyi Arévalo, ocupa otro espacio esencial en ese álbum de recuerdos. En marzo de 2023, la periodista le dedicó una carta pública en la que la llamó "la responsable de mis recuerdos de infancia más felices".

Evocó los baños en el mar en Nerja y Gandía, los abrazos cuando algo le dolía y los paseos otoñales en busca de hojas. También recordó los libros del colegio cuidadosamente forrados, las canciones de Joan Manuel Serrat en casa y las coletas de cada mañana.

Su madre, escribió, vestía igual a Sara y a su hermana, aunque a ninguna de las dos les entusiasmara demasiado. Con ella mantiene una excelente relación.

En Corral de Almaguer, Sara Carbonero sigue encontrando una parte decisiva de su identidad.