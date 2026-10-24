Dani Martín anuncia la muerte de su padre: "Estar con él en sus últimos momentos con las manos cogidas fue sanador"

La música ha vuelto a convertirse en refugio para Dani Martín (49 años) en uno de los momentos más difíciles de su vida.

El cantante ha comunicado el fallecimiento de su padre, Manolo, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. En él ha compartido con sus seguidores la razón que le obligó a suspender los dos conciertos programados en Barcelona. Una despedida íntima y conmovedora en la que ha revelado que pudo regresar a Madrid a tiempo para acompañar a su progenitor en sus últimos instantes.

"Estas dos noches tenía que agarraros de la mano, Barna, pero mi padre la necesitaba", ha escrito el artista, dirigiéndose al público que esperaba verle actuar en la capital catalana.

Dani Martín ha anunciado en las redes sociales la muerte de su padre. @_danimartin

"La vida manda"

La urgencia de la situación familiar le llevó a abandonar Barcelona y volver a Madrid, donde pudo permanecer junto a su padre hasta el final. "Estar con él en sus últimos momentos con nuestras manos cogidas fue lo más sanador", ha expresado.

El mensaje ha servido también para explicar la cancelación de las actuaciones, anunciada apenas un día antes por su equipo de representación.

El cantante ha pedido disculpas a quienes tenían previsto acudir a los conciertos, aunque ha recordado que hay circunstancias que obligan a detenerlo todo. "A veces la vida manda", ha señalado, agradeciendo la comprensión y el respeto que sus seguidores han mostrado siempre hacia su entorno más cercano.

La despedida ha concluido con unas palabras cargadas de significado: "Vuela alto, capitán". Una frase que conecta directamente con Capitán, la canción que Dani Martín dedicó a su padre y que forma parte de su álbum Lo que me dé la gana.

El sencillo adquiere ahora una dimensión especialmente emotiva: la música, una vez más, como forma de expresar aquello para lo que a veces no bastan las palabras.

La situación familiar

La noticia del fallecimiento de Manolo llega después de que Dani Martín anunciara la suspensión de las dos actuaciones que tenía previstas los días 23 y 24 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Los conciertos estaban llamados a cerrar su gira 25 pts años, con la que celebra sus 25 años de trayectoria musical.

El comunicado difundido inicialmente por su equipo aludía a "una situación familiar de extrema gravedad", sin ofrecer más detalles.

La gravedad de las circunstancias hizo imposible mantener los compromisos profesionales. La organización pidió disculpas por las molestias ocasionadas y señaló que las nuevas fechas se comunicarían próximamente.

Hasta la publicación de su mensaje personal, el artista no había explicado públicamente lo sucedido. Su testimonio ha permitido conocer ahora el motivo de una ausencia que preocupó a sus seguidores y que respondía a un momento sumamente delicado.

Las muestras de cariño no han tardado en llegar. Entre quienes han querido acompañarle públicamente en este momento figuran Leire Martínez, que le ha enviado un abrazo, y Lorena Gómez y Beatriz Espejel, que le han trasladado mensajes de ánimo. También Pancho Varona le ha dedicado unas palabras de apoyo, sumándose a las numerosas muestras de afecto recibidas por el cantante.

Dani Martín. Gtres Gtres

Una nueva pérdida

La muerte de su padre supone un golpe especialmente doloroso para Dani Martín, cuya historia personal quedó marcada por otra pérdida devastadora: la de su hermana Miriam, fallecida en febrero de 2009 a los 34 años a causa de un infarto cerebral.

La muerte de Miriam cambió profundamente la vida del cantante y la de toda su familia. Con el paso del tiempo, Dani Martín ha hablado en distintas ocasiones de aquel pesar y del impacto que tuvo ver sufrir a sus padres.

En una entrevista llegó a explicar la responsabilidad emocional que sintió entonces: "Es como si tú te convirtieras en el padre de tus padres".

El recuerdo de su hermana también ha encontrado un lugar importante en su repertorio. Canciones como Mi lamento y Cómo me gustaría contarte están vinculadas a su ausencia y a la necesidad de mantener vivo el vínculo con ella a través de la música.

Para el artista, recordar a Miriam nunca ha significado dejar atrás el dolor, sino aprender a convivir con una ausencia que continúa presente cada día. "Está en el olor de mis padres, en los domingos cuando como con ellos", explicó en otra ocasión al hablar de cómo su hermana seguía formando parte de su vida.

Ahora, la muerte de Manolo abre un nuevo capítulo de duelo en la vida del cantante. En medio de ese dolor, Dani Martín ha compartido un recuerdo que permanecerá con él: el de haber podido sostener la mano de su padre en sus últimos momentos.