Blanca Romero recuerda su matrimonio con Cayetano Rivera 25 años después: "Fue el único que me quiso de verdad"

Un cuarto de siglo después de vestirse de blanco en Gijón, Blanca Romero (49 años) ha desempolvado la memoria de su matrimonio con Cayetano Rivera (49) para firmar un balance vital sin filtros.

"Ya haría mis bodas de plata", arranca diciendo en una carta pública donde conviven el luto reciente por la muerte de su padre y el agradecimiento a quien compartió un periodo especialmente dulce de su vida.

El recuerdo del diestro llega de manera inesperada. Resulta llamativo que sea precisamente ahora, cuando ambos hubieran cumplido sus 25 años de matrimonio, cuando la modelo y actriz lance un mensaje cargado de buenos recuerdos.

Romero sitúa aquel enlace de 2001 en un territorio casi heroico: "Puedo decir que tuve un valiente por marido. Que fue el único que me quiso de verdad, y apostó todo por mí".

Blanca Romero y Cayetano Rivera. GTRES

"Al que quise y querré"

Con enorme cariño, Blanca Romero dedica palabras de afecto al hombre al que dio el 'sí, quiero' un 26 de octubre de 2001, "al que quise, quiero y querré. Porque cuando se quiere de verdad nunca se deja de querer".

La actriz califica aquella ruptura como un trámite "cero traumático": "Para mí, claro. Para él, no lo sé".

La reflexión no surge del vacío. La asturiana ha encajado recientemente uno de los golpes más duros de su vida: el fallecimiento de su padre, Rafael, a los 81 años, el pasado mes de agosto.

Blanca Romero recuerda que sus padres tuvieron que decirse adiós sin haber perdido el amor: "Besándose y enamorados hasta los huesos", escribe.

Blanca Romero ha compartido una imagen de sus padres en las redes sociales. @blancaromeroe

"Merezco un amor sano"

Con el ejemplo de vínculo de sus padres, calcula su propio calendario afectivo: "Así que si echo las cuentas bien, aún estoy a tiempo de festejar. Tengo que durar hasta los 75".

Para ella, el espejo familiar redefine sus exigencias actuales. Sola por elección, pero sin vocación de ermitaña, la actriz fija condiciones para quien pretenda acompañar sus pasos en el futuro.

"Creo que después de todo lo vivido, andado y aprendido a día de hoy, merezco un amor sano y un gran compañero de vida con los deberes hechos. O compañera… Y aunque se está mejor sola, también es bonito caminar acompañados", dice.

Romero resume su madurez sin edulcorar ningún detalle. Cree que está en un excelente periodo. "Me siento en mi mejor momento. Madura, pero sin caer del árbol, con muchas ganas de vivir, sobre todo de viajar con amigas, hijos, sola o acompañada. Siempre feliz", sostiene.