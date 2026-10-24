Ángel Plana, el hijo de Amparo Larrañaga con doble grado y 3 idiomas que está acampado en Sol: no puede pagar un alquiler

Amparo Larrañaga (63 años) ha revelado esta semana en televisión que uno de sus hijos está acampado en la Puerta del Sol a modo de protesta por la crisis de la vivienda en España. La actriz lo contó durante su visita a Sukha, el programa cultural de La 2, donde acudió para promocionar su última obra de teatro, Victoria.

"A pesar de lo que dice todo el mundo, mi hijo ha estudiado su carrera en Inglaterra, que se ha pagado él por cierto con un préstamo estudiantil, tiene un doble grado, trabaja y sabe tres idiomas. Está allí porque aún con lo que gana no puede alquilarse un piso. Ese es su gran problema", explicaba indignada la popular intérprete sobre la situación de su hijo y de muchos jóvenes en nuestro país.

Larrañaga defendió que su hijo participa "pacíficamente" en la protesta junto a amigos y que solo está ejerciendo un derecho: "No están haciendo nada más que ejercer un derecho que tienen a estar ahí e intentar algo… que no sé si lo van a conseguir, sinceramente".

Amparo Larrañaga tiene dos hijos, Ismael y Ángel. El primero es fruto de su matrimonio con el actor Pepe Sanz y el pequeño, de su historia de amor con Ángel Plana. Aunque nunca llegó a pronunciar su nombre durante su intervención en televisión, EL ESPAÑOL ha podido averiguar que el segundo de sus dos descendientes es al que se refiere la actriz.

¿Quién es su hijo menor?

Ángel cumplió 27 años el pasado mes de mayo y es hijo de una de las familias artísticas más conocidas de España. Su madre es hija de Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo, y su padre es el especialista de cine Ángel Plana, con quien Amparo está casada desde 1999.

A pesar de su apellido, nunca ha hecho uso de él para conseguir una oportunidad laboral. Es más, en sus redes sociales prescinde todo el rato del mismo, una decisión que refleja su deseo de preservar su intimidad y mantenerse al margen de la exposición pública.

Ángel no ha seguido la carrera interpretativa de su madre, pero su trabajo sí está relacionado con el mundo del espectáculo desde el ámbito técnico. El joven trabaja en caracterización y maquillaje profesional, y en su cuenta de Instagram es habitual verle ejerciendo su profesión y dando publicidad a sus proyectos.

Es a través de sus perfiles sociales desde donde también está denunciando la situación de la vivienda en España. El pasado jueves, Ángel daba difusión a las necesidades de la acampada. En una de sus historias compartía una publicación de la cuenta de los organizadores con un mensaje que deja clara la urgencia del llamamiento: "Urgente (estamos bajo mínimos)".

La imagen mostraba una pizarra fechada el 22 de octubre en la que se detallaban los alimentos, los productos de higiene y los materiales que solicitan para sostener el día a día de la protesta. En el apartado de alimentación figuran productos como agua, leche, café, fruta, verdura, zumos y pan de barra, pero también comida vegana, platos ya cocinados, tortillas y empanadas.

Uno de los trabajos del hijo de Amparo Larrañaga. Redes sociales

El llamamiento incluye, además, ropa de abrigo, mantas, sacos, camisetas térmicas y mallas, junto a artículos de higiene personal como cepillos de dientes, cuchillas y hojas de afeitar.

En el caso de Ángel, su madre explicó cómo se organiza para el aseo personal con una anécdota que puso un toque de humor a su intervención: "Mi hijo se ducha todos los días en el teatro; viene y se ducha", contó entre risas.

Para Amparo Larrañaga, resulta duro que un hijo adulto tenga que depender económicamente de sus padres, por no hablar de aquellos que ni siquiera pueden ayudarles.. Por eso, en su intervención en televisión pidió apoyo para los jóvenes afectados por la vivienda, en lugar de criminalizar a quienes protestan.