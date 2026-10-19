Cristian Toro, quinto en la lista de Vox: así es la expareja de Irene Junquera y extronista que quiere entrar en el Congreso

El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal (50 años), llevará como número cinco por Madrid en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre al palista olímpico y expareja de Irene Junquera (40), Cristian Toro (34).

El piragüista es portavoz nacional de Deportes de la formación 'verde' desde marzo de 2026 y en septiembre se incorporó como concejal al Ayuntamiento de la capital para ocupar la vacante de Carla Toscano, que renunció al acta tras su expulsión del partido. En las municipales de 2023 en Madrid también fue en las listas del partido ocupando la sexta posición.

Nacido en Venezuela y criado en Galicia, actualmente reside en un chalet en el municipio madrileño de Leganés junto a su mujer, la enfermera pediátrica Susana Salmerón, y su hijo Alejandro. La pareja se conoció en 2017 a través de un amigo en común y desde entonces Toro asegura que es el amor de su vida.

Cristian Toro en sus redes sociales. Redes sociales

"El día que la conocí me quedé tan obnubilado que me salté 15 semáforos, perdí vuelos, me equivoqué de destino… Un mes entero sin que me funcionara el cerebro. Ahí supe que era la mujer de mi vida", aseguró en una entrevista para la revista Semana hace un año.

Antes había mantenido una relación sentimental de cuatro años con la periodista Irene Junquera. Como pareja vivieron uno de sus momentos de mayor exposición pública durante los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde Cristian Toro ganó la medalla de oro en K2 200 metros junto a Saúl Craviotto (41), un triunfo que ella celebró con gran emoción. Incluso llegaron a comprometerse para casarse.

Anunciaron el fin de su relación y de su compromiso en junio de 2017, debido al desgaste y la distancia. Él entrenaba en Asturias y ella trabajaba en televisión en Madrid en programas como Zapeando y presentando All you need is love… o no. Años después, en GH VIP, ella calificaría la ruptura como "muy dolorosa".

Cristian Toro no es por tanto un personaje desconocido para la prensa del corazón. En 2012 también pasó por Hombres, Mujeres y Viceversa para conquistar a Gala Caldirola, una de las tronistas más icónicas del formato de Telecinco. Su fugaz historia no llegó a nada, ya que rompieron dos días después de hacerse oficial su relación.

El venezolano también hizo sus pinitos en televisión como colaborador de Fiesta y Supervivientes.

El deportista junto a su mujer Susana Salmerón. Gtres

Campeón olímpico

Si por algo destaca Toro es, sin duda, por sus incuestionables logros deportivos. Cristian llegó siendo niño a Galicia y fue en Viveiro, en la provincia de Lugo, donde descubrió y desarrolló su pasión por el piragüismo. Empezó a competir con tan solo 17 años y debutó con la selección española en el Europeo júnior de Poznan de 2009, donde ya consiguió un bronce en K4 1000 y un oro en K4 500.

Su mayor éxito llegó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde se proclamó campeón olímpico de K2 200 metros junto a Saúl Craviotto. Aquella medalla de oro lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos del piragüismo español y en un ejemplo del peso de las disciplinas menos mediáticas en el medallero nacional.

Después del oro olímpico, Toro siguió compitiendo a máximo nivel y sumó varias medallas mundiales de plata y títulos europeos, especialmente en las pruebas de velocidad en kayak. Su palmarés lo sitúa como uno de los piragüistas españoles más destacados de la última década.

En enero de 2024, anunció su retirada de la alta competición en un acto celebrado en la sede del Comité Olímpico Español. Fue una decisión marcada por una elección personal para emprender nuevos caminos profesionales tras una carrera ya muy completa. Él mismo reconoció que no podía pedir más al deporte.

Aun así, su despedida de la élite no supuso una ruptura total con el piragüismo y mucho menos con el deporte como demuestra su papel en Vox. Su objetivo es usar el deporte como bandera para ayudar a los demás. "El deporte rompe barreras como el racismo o la homofobia", aseguró recientemente.

Más allá del piragüismo, Toro ha reconocido que le gusta el fútbol -del que se declara muy seguidor- y jugar al pádel. Entre sus aficiones también están los viajes, según se desprende de suc eunta de Instagram donde comparte escapadas, recuerdos y momentos en familia.