David Bisbal (47), sobre su infancia: "De niño cantaba con el cepillo de mi madre frente al espejo, pero quería ser ciclista"

Antes de los estadios repletos, del fervor de las masas y de los millones de discos vendidos en medio mundo, la ambición de David Bisbal (47 años) no apuntaba al escenario, sino al asfalto.

El cantante almeriense ha abierto el álbum de sus recuerdos infantiles durante una profunda conversación con el presentador Carlos Roca en el podcast Roca Project.

En un ejercicio de franqueza, el intérprete ha rememorado sus primeros impulsos artísticos frente al cristal de la habitación y la fascinación por las dos ruedas que precedió a su eclosión musical.

"De niño cantaba con el cepillo de mi madre frente al espejo, pero quería ser ciclista", sostiene la voz de Ave María. En aquella habitación con aire acondicionado donde su madre cosía, el pequeño David atesoraba las canciones de sus ídolos —de Sergio Dalma (62) a Juan Luis Guerra (69)— que sonaban en los transistores.

Emulaba las melodías con el cepillo del pelo como improvisado micrófono, aunque su verdadera obsesión juvenil era vestir el maillot y devorar kilómetros sobre el sillín. La música, no obstante, terminó imponiendo su fuerza innata.

El celo protector de su padre

El hilo de la memoria condujo a Bisbal hacia la figura de su progenitor, José "Pepe" Bisbal, legendario boxeador profesional que llegó a erigirse campeón de España en la categoría de peso gallo durante la década de los años 60.

Con la irrupción progresiva del Alzheimer en la etapa final de su vida, el pugilista perdió la capacidad de reconocer a los suyos, pero conservó intacto el instinto primitivo de defensa y el celo por su esposa, María Ferre.

Durante la charla, David Bisbal ha relatado los pasajes más surrealistas y emotivos provocados por la enfermedad de su padre, quien mantenía la guardia en alto ante cualquier imprevisto.

"Lo más fuerte de mi padre, quizá, era que... que bueno, que ya como no me conocía y era muy celoso... Pues ya él... yo ya un abrazo a mi madre hacía tiempo que no se lo daba... delante de él, obviamente. Me acuerdo... me acuerdo que cuando se fue, le dije a mi madre: "Mamá, mira, que te estoy abrazando y no hay ningún hombre que venga detrás a pegarme”, ha confesado el artista.

El arrebato protector de José Bisbal no entendía de jerarquías ni de galardones en el circuito de la música internacional. "Lo que más le gustaba del mundo era ejercer lo que había sido su profesión toda la vida: ser boxeador. Y con ese tengo momentos grabados", ha detallado.

"Tú imagínate que siempre acompañaba a mi madre a conciertos especiales, venía a premiaciones... Claro, había momentos que mi padre no sabía dónde estaba. He visto cómo mi padre ha atacado a Juanes, por ejemplo, a Miguel Poveda, al presidente de la compañía", ha destacado.

Los recuerdos de su infancia

Las situaciones límite vividas entre bambalinas generaron escenas tan comprometidas como cómicas para el entorno más cercano del cantante almeriense.

"Esos momentos son de “tierra, trágame”, pero por dentro... cuando lo recuerdas con tu familia, siempre dices: "¿Te acuerdas cuando le pegó una hostia? ¿Te acuerdas cuando...?”. Esos momentos han sido muy potentes y, dentro de esa seriedad, también nos lo ha hecho pasar con muchas risas o cuando se ha confundido, se ha puesto la ropa de otra persona... Dentro de lo malo, es verdad que nos ha dado lecciones", ha narrado el cantante.

Del pedal del niño que soñaba con devorar puertos de montaña al micrófono profesional que terminó conquistando Iberoamérica. David Bisbal honra la memoria familiar recordando la nobleza de un padre que, aun entre las brumas del olvido, mantuvo los puños alzados para defender a los suyos.