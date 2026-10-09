El impactante parecido físico de Martiño Rivas con Daniel Sancho: el actor protagoniza una serie inspirada en el caso

Netflix ha anunciado este viernes, 9 de octubre, que próximamente comenzará el rodaje de una miniserie de ficción inspirada en el caso Daniel Sancho (32 años). Martiño Rivas (41) será el protagonista de la producción, que reconstruirá en clave dramática uno de los sucesos que más atención mediática generó en España durante el verano de 2023.

El anuncio ha despertado interés más allá del asesinato por el impactante parecido físico entre Rivas y Sancho, una semejanza que podría contribuir a la caracterización del personaje.

La plataforma ha adelantado dos fotografías del actor ya metido en faena. Son justo del momento en el que el hijo de Rodolfo Sancho (51) y Silvia Bronchalo (51) era detenido por la policía tailandesa para intentar esclarecer la trágica y escalofriante muerte del médico colombiano Edwin Arrieta.

Martiño Rivas en el personaje de Daniel Sancho. Netflix

Las imágenes recrean el 6 de agosto de 2023, en la isla de Koh Phangan. Tras acudir a comisaría por la desaparición del cirujano, Sancho fue detenido como sospechoso del crimen; al día siguiente, la policía realizó con él una reconstrucción del asesinato.

En 2024, un tribunal tailandés lo condenó a cadena perpetua por el crimen premeditado de Arrieta.

La miniserie, aún sin título, se grabará en distintas localizaciones de Tailandia y España, según han comentado desde la plataformaLa produce Bambú Producciones, con Ramón Campos como productor ejecutivo, el equipo responsable de ficciones como El caso Asunta, Fariña y Las chicas del cable.

Rivas, conocido por su trabajo en Las chicas del cable y, más recientemente, en El problema final, se pondrá al frente de una historia basada en el caso que tuvo como protagonista a Daniel Sancho. La producción ha sido presentada como una recreación de ficción, por lo que todavía se desconoce qué episodios y personajes formarán parte del relato.

Falta por saber también si hay implicación por parte de las familias. Rodolfo Sancho ya participó en una docuserie de cuatro episodios que analizaba la investigación del crimen de Edwin Arrieta por parte de su hijo. Fue la primera entrevista en profundidad de Rodolfo.

Bambú Producciones, liderada por el guionista y productor Ramón Campos, será quién desarrolle el proyecto. Entre sus trabajos figuran Fariña, El caso Asunta y El crimen de Pazos.