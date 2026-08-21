La discreción de Juan Diego, el único hijo varón de Juan Tamariz: "Estuvo en el tanatorio, pero no quiere protagonismo"

Este pasado jueves, 20 de agosto, ha estallado públicamente una guerra familiar que venía tiempo gestándose: Consuelo Lorgia, viuda de Juan Tamariz, ha acusado a los vástagos del mago de ingresarlo, los últimos meses de su vida, en una residencia sin avisarla.

"Se lo llevaron a mis espaldas", ha aseverado Lorgia, también maga de profesión, y última esposa de Juan, en conversación con Y ahora Sonsoles. Sostiene esta mujer que los cuatro hijos del artista -Mónica, Ana, Alicia y Juan Diego- la apartaron de él; le prohibieron verlo.

No solo esto, los hijos de Tamariz, siempre según esta versión, habrían ordenado, en los últimos meses de vida del genio de la magia, a su entorno más próximo, que no le revelaran a Consuelo ni dónde se encontraba Juan ni cómo estaba.

Ana Tamariz, posando ante la prensa, a las puertas del tanatorio de su padre. Gtres

Todo un escándalo mayúsculo el que ha desatado esta mujer que promete, en los próximos días, dar mucho de qué hablar.

Conviene matizar aquí que Juan Tamariz se casó en tres ocasiones. De los dos primeros casamientos vinieron al mundo sus cuatro hijos -Mónica y Ana, del primer matrimonio; y Alicia y Juan Diego, del segundo-. Con Consuelo se casó, pero no tuvo descendencia.

Más allá de esta trama familiar, conviene destacar la discreción de Juan Diego, el único hijo varón de Juan Tamariz. En las imágenes emitidas en el mencionado espacio de Atresmedia, dentro del tanatorio, se puede ver a las tres hijas del ilusionista, agarradas de la mano y unidas.

Ana Tamariz, en sus declaraciones públicas, ha hablado de sus tres hermanos, destacando lo unidos que están y cómo Juan se fue de este mundo rodeado de sus cuatro hijos, en torno a su cama.

No obstante, a Juan Diego, según ha podido conocer EL ESPAÑOL, no le gustan las cámaras ni salir en prensa.

"Claro que estuvo en el tanatorio, faltaría más. Junto a sus hermanas despidiendo a Juan, pero no quiere protagonismo, y eso hay que respetarlo", informa una persona que conoce bien a la familia Tamariz. Él ha hecho su vida lejos de luces y taquígrafos.

Ana Tamariz. Gtres

Tanto es así que apenas si se conocen datos de él, ni siquiera a qué se dedica a nivel profesional. En lo tocante a la guerra familiar con Consuelo Lorgia, la fuente consultada por este medio aclara cuál es su postura: "Ni lo dudes, está con sus hermanas en esto".

El dolor de Consuelo

Volviendo a la viuda de Juan, Lorgia ha revelado al periodista Carlos García López que fue el pasado 29 de enero cuando Juan se fue de la casa que compartían -vivían en matrimonio-, y nunca más volvió.

Tamariz, aquejado de párkinson y con grandes problemas de movilidad, ingresó en una residencia.

Así lo acordó con sus hijos. Pero a Consuelo no se la informó, siempre según su versión. De hecho, esta mujer tuvo que investigar por su cuenta dónde habían ingresado al mago para poder verlo.

"Cuando llegué a la residencia, estaba escrito que solo podían visitarlo los cuatro hijos", cuenta la viuda. Y agrega: "Supuestamente, por todo lo que había hecho yo". "La indicación que me han dado es que no te hable", dice Lorgia que le confesó un hermano de Juan.