El Tribunal de Apelaciones de Tailandia confirma que ya tiene lista la sentencia sobre el recurso de Daniel Sancho

El Tribunal de Apelaciones de Tailandia ha asegurado este pasado lunes, día 17, a EFE que ya está lista la sentencia sobre los recursos presentados por el caso de Daniel Sancho (32 años), condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta.

"La sentencia está siendo enviada al tribunal de primera instancia", han informado a EFE fuentes de la corte de Phuket, encargada de resolver las apelaciones y de remitir el fallo al Tribunal Provincial de Samui.

Acto seguido, este tribunal tendrá que proceder a la lectura del mismo en una fecha aún por determinar.

Daniel Sancho. Gtres

El Tribunal Provincial de Samui condenó en primera instancia a cadena perpetua a Sancho hace casi dos años, tras hallarle culpable del asesinato premeditado de Arrieta un año antes, el 2 de agosto de 2023.

Esta corte indica a EFE que no ha recibido aún la resolución, que se envía por correo postal.

En la web del Tribunal de Apelaciones de Phuket, que se actualiza mensualmente (la última vez fue el 14 de agosto), el caso aparece ya registrado como en vías de entrega, sin aclaración de fechas.

La familia de Arrieta y la defensa de Sancho presentaron sus recursos en diciembre de 2024 y marzo de 2025, respectivamente: mientras la parte del colombiano solicitó que se eleve el castigo a la pena capital, el equipo legal del español busca un nuevo juicio.

Si bien la parte del colombiano pidió que se elevara la condena a pena capital, su abogado, Juan Gonzalo Ospina, señaló que la familia "confía en que la cadena perpetua se confirme", cuando lo habitual es que los tribunales de apelación respalden las sentencias de primera instancia.

Daniel Sancho, escoltado por agentes de la policía tailandesa. EFE

Por su parte, la defensa de Sancho pidió en su apelación que se celebre una nueva vista o que se repita el juicio para convocar a nuevos testigos, ya que sostiene que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea.

La sentencia de primera instancia consideró que Sancho planeó el crimen y que "golpeó" con "intención de matar" a Arrieta, cuyos restos aparecieron descuartizados por la turística isla de Phangan.

Aunque el asesinato premeditado conlleva la pena de muerte en Tailandia -que el país apenas aplica-, la confesión inicial del acusado sirvió de atenuante para rebajar la condena, pese a que más tarde Sancho dijo que fue un accidente.

Hijo y nieto de famosos actores españoles -Rodolfo Sancho y Sancho Gracia-, lo que contribuyó al gran seguimiento mediático del caso, Sancho y Arrieta se conocieron en 2022 a través de Instagram y se habían visto en varias ocasiones en España antes de citarse en Phangan.

Ambas partes cuentan con hasta dos apelaciones -esta primera y otra posible ante el Supremo- hasta que haya sentencia firme, momento a partir del cual la defensa podría solicitar el traslado de Sancho a España en virtud de un convenio.