Kira Miró, 46 años: "He vivido y sigo viviendo la presión por ser madre y nadie sabe qué tipo de batalla estás librando"

Kira Miró, el pasado 16 de julio, en el estreno de 'Tres de Mas', en Madrid. GTRES

Llega el verano y, con él, una de las grandes apuestas de comedia familiar a la cartelera española. El pasado 24 de julio de 2026 desembarcó en los cines Tres de más, la esperada cinta dirigida por Mar Olid (Sin cobertura, Aída) y distribuida por Warner Bros.

La película, adaptación de un exitoso filme italiano, aborda en clave de humor los repentinos cambios de vida a los que se enfrenta una pareja sin planes de tener descendencia cuando, tras un enredo mágico, despiertan con tres niños en casa llamándoles "mamá" y "papá".

Con motivo de este estreno y en plena gira de promoción junto a su compañero de reparto (y pareja en la ficción y en la vida real), Salva Reina, la actriz Kira Miró (46 años) ha querido hacer una pausada y necesaria reflexión sobre un tema que salpica de lleno el argumento de la cinta: la presión social por la maternidad.

"Es peligroso hacer ciertas preguntas"

Al ser preguntada sobre si en algún momento ha sentido el peso del entorno o de los medios de comunicación para dar el paso hacia la maternidad, la intérprete canaria se ha mostrado rotunda y contundente al visibilizar un escrutinio que afecta a la mayoría de las mujeres al llegar a determinada edad.

"Yo creo que es peligroso estar haciendo este tipo de preguntas y que a las mujeres, desde que cumplimos cierta edad, se nos está preguntando a ver cuándo nos animamos, cuándo no... Y nadie sabe qué tipo de batalla estás librando tú", ha señalado la actriz con franqueza durante la promoción del filme.

Miró ha querido ir un paso más allá para concienciar sobre la falta de empatía y el tacto que a menudo falta al abordar el terreno de la fertilidad o las decisiones personales.

"Si igual llevas animada X y no puedes, o si no quieres y no lo quieres contar... Entonces, creo que sí que hay presión. Existe", ha reflexionado.

Y añade: "Yo la he vivido, la sigo viviendo, y creo que habría que tener un poquito de cuidado con eso porque... pues eso, nunca sabes ni si como pareja o como ser individual estás librando una batalla X".

Salva Reina y Kira Miró. Cedida

El caos de la paternidad en la gran pantalla

Curiosamente, este debate personal contrasta con la trama de Tres de más, donde Kira Miró da vida a Julia, quien junto a Ernesto (Salva Reina) disfruta de una acomodada y libre existencia sin ataduras familiares.

El conflicto estalla cuando el universo decide poner su rutina patas arriba obligándoles a gestionar el caótico mundo de la paternidad a la fuerza.

La comedia, de 98 minutos de duración, presume de un ritmo trepidante apoyado en la complicidad de su pareja protagonista y en el talento del trío infantil compuesto por Luna Fulgencio (Padre no hay más que uno), Ian Cortegoso y Adriana Bidae.

El reparto se completa con nombres clave del género en España como Marta Hazas, Antonio Pagudo, David Lorente, Carmen Ruiz, Félix Gómez, Adam Jezierski, Raquel Guerrero y Norma Ruiz.

Entre risas en la gran pantalla y reflexiones necesarias en la vida real, Kira Miró vuelve a demostrar que, más allá de hacer disfrutar al público con la comedia estival, no duda en alzar la voz para frenar los tabúes y prejuicios que aún rodean a la mujer.