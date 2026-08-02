El restaurante donde Lamine Yamal es cliente habitual: "Trabajamos con productos de calidad y a un buen precio"

En el corazón de la Ciudad Condal se esconde un rincón donde la alta tradición gallega y la pasión por el fútbol se sientan a la misma mesa.

Se trata de la pulpería Can Lampazas, considerada por muchos como la más famosa del país -a pesar de no estar en suelo gallego- y que se ha ganado a pulso el título de ser el restaurante favorito de la joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal (19 años).

En sus paredes no solo se respira el aroma inequívoco del mejor pulpo a la gallega, sino que también luce en un lugar de honor la camiseta original del propio Lamine, convertida ya en un amuleto para el establecimiento.

Lamine Yamal, luciendo su cinta de pelo con el mensaje 'Ego Yamal' EFE

El restaurante que conquista a las estrellas del Barça

El secreto del éxito de Can Lampazas reside en la máxima autenticidad. El local cuenta con un maestro pulpeiro con tres décadas de experiencia a sus espaldas, encargado de ejecutar la cocción del pulpo con una precisión milimétrica.

La oferta gastronómica se completa con una cuidada selección de carnes a la brasa, pescados frescos, mariscos y los platos más emblemáticos del recetario gallego, sin olvidar guiños locales tan aclamados como su crema catalana casera.

Detrás de este fenómeno se encuentra Jaime Veiga, un restaurador galaico-barcelonés que ha sabido conectar con paladares de todas las generaciones.

Al frente de dos locales en Barcelona (el pionero abierto en 2016 en la Avenida del Paral·lel y el de la calle Buenos Aires), Veiga defiende una filosofía tan sencilla como eficaz.

"Mire, no inventamos nada. Trabajamos con productos de excelente calidad y a un buen precio. Es la fórmula que hemos probado siempre", ha explicado el propietario en declaraciones a Crónica Global.

Punto de encuentro del 'Dream Team'

La devoción azulgrana por Can Lampazas no es algo nuevo ni exclusivo de la actual joya de la cantera. El local se ha consolidado como un auténtico templo de culto para las leyendas del barcelonismo.

Por sus comedores se deja ver con frecuencia la mítica quinta del Dream Team de Johan Cruyff, con nombres como José Mari Bakero, Guillermo Amor, Jon Andoni Goikoetxea, Eusebio Sacristán, Ángel Cuéllar o los hermanos Julio y Patxi Salinas.

"Vienen muy a menudo jugadores de la época del Dream Team, tanto al de Paral·lel como al de Buenos Aires. En especial Sergi Barjuan y Julio Salinas, a los que puedo llamar amigos", confiesa el propio Veiga sobre la fiel clientela que abarrota sus salones.

Las cifras avalan la contundencia de la propuesta: solo por la sucursal de la Avenida del Paral·lel pasaron el pasado año más de 115.500 clientes. Un volumen de negocio que ha impulsado la expansión de la marca más allá de Cataluña.

Tras consolidar su modelo en Barcelona, Veiga ha dado el salto a la capital con la apertura de Casa Lampazas, ubicada en la céntrica calle Núñez de Balboa de Madrid. Un concepto que bebe directamente del éxito barcelonés y adaptado a una ciudad donde la restauración vive un momento dorado.

Si la fórmula sigue respondiendo con la misma fuerza, el restaurador ya avanza sus próximos objetivos en el mapa gastronómico español: desembarcar en Valencia y Sevilla en los próximos dos años.