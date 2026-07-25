Susanna Griso deslumbra con un vestido de novia bohemio y minimalista en la Costa Brava para su boda con Luis Enríquez

Susanna Griso en su boda con Luís Enríquez en la Costa Brava. Gtres

La gran incógnita de la boda de Susanna Griso ya se ha despejado. Tras semanas de expectación en torno a uno de los enlaces más esperados del verano, la presentadora ha desvelado el vestido con el que ha dado el "sí, quiero" a Luis Enríquez este sábado, 25 de julio, en el Hostal de La Gavina, en S'Agaró (Girona).

Fiel a su estilo, la periodista ha apostado por una propuesta elegante, atemporal y sin artificios, en la que el protagonismo ha recaído en la calidad de los tejidos y en una silueta de inspiración clásica.

Para un día tan señalado, Griso ha vuelto a depositar su confianza en Rosa Esteve, alma creativa de Cortana y una de las diseñadoras con las que mantiene una relación más estrecha desde hace años.

Una elección que no sorprende, ya que la periodista ha recurrido en numerosas ocasiones a sus creaciones para citas importantes de su vida profesional y personal.

Susanna Griso con un vestido de Cortana el día de su boda con Luís Enríquez. Gtres

El resultado ha sido un vestido de novia que refleja a la perfección la personalidad de la comunicadora. Confeccionado en blanco, el diseño destaca por un favorecedor escote palabra de honor y un cuerpo ajustado que realza la figura con naturalidad.

Desde la cintura nace una amplia falda con mucho movimiento, elaborada en un tejido con textura que aporta ligereza y un delicado volumen, alejándose de las propuestas más recargadas.

Lejos de seguir tendencias efímeras, Susanna Griso ha optado por una estética minimalista que encaja con la línea habitual de Cortana, donde el patronaje, la caída de los tejidos y la artesanía cobran un papel protagonista.

Un vestido pensado para perdurar en el tiempo y que pone de manifiesto que la sofisticación también puede encontrarse en la sencillez.

Susanna Griso con vestido de Cortana, recogido desenfadado y ramo de jazmín. Gtres

El estilismo se completaba con un recogido desenfadado, dejando algunos mechones sueltos en la parte frontal para enmarcar el rostro y aportar un aire fresco y natural.

Como broche final, la novia ha llevado un original ramo de jazmín blanco de largas ramas, un detalle que reforzaba el carácter mediterráneo de la celebración y que aportaba un sutil toque romántico al conjunto.

Mientras todas las miradas estaban puestas en la llegada de la novia, Luis Enríquez también sorprendía con una elección poco convencional.

Con este vestido, Susanna Griso firma uno de los looks nupciales más elegantes de la temporada.

Una creación de líneas puras y esencia atemporal que confirma que, en ocasiones, menos es más y que convierte su estilismo en uno de los grandes protagonistas de una boda que ya forma parte de la crónica social del verano.

El look de Luis Enríquez

Aunque el vestido de la novia suele acaparar todas las miradas, el estilismo del novio tampoco ha pasado desapercibido. Luis Enríquez ha apostado por una propuesta poco convencional y muy acorde con el carácter mediterráneo de la celebración.

Ha lucido una guayabera confeccionada a medida en un favorecedor tono rosa fresa, una prenda elegante y de inspiración veraniega que rompe con el clásico traje de ceremonia.

Luís Enríquez con guayabera en tono rosa fresa. Gtres

Además, la elección guarda un significado especial. La guayabera fue elegida por el mismo Luis Enríquez pero ha sido un regalo de Pedro J. Ramírez (74), director de EL ESPAÑOL, y Cruz Sánchez de Lara (53), vicepresidenta de EL ESPAÑOL.

Detrás de la guayabera se encuentra Camisería Galán, una histórica firma sevillana fundada en 1905. Especializada en moda masculina, la casa ha hecho de la sastrería y la camisería su sello distintivo, apostando por prendas confeccionadas con tejidos naturales y acabados de gran calidad.

Con sede en el corazón de Sevilla, destaca especialmente por sus guayaberas, una pieza icónica de su catálogo que aúna la esencia de la tradición artesanal con una estética refinada y contemporánea.