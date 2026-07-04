Georgina estrena aventura empresarial: su marca premium de ropa deportiva que celebra el cuerpo de la mujer tal y como es

Georgina Rodríguez (32 años) ha dado un nuevo paso en su faceta empresarial con el lanzamiento de Mimoa, su primera marca de ropa deportiva y prendas básicas, cuya web ya está en funcionamiento.

Aunque la influencer luzca impecable en sus apariciones públicas y con estilismos exuberantes, en su día a día la de Jaca prefiere prendas, que sin perder la feminidad, le permitan ir cómoda.

Es precisamente de esta idea de donde nace su nuevo proyecto. La marca premium, con domicilio fiscal en Dubái, ha sido creada para la mujer que transita por muchas versiones de sí misma en un solo día. Cada prenda está hecha para sentirse tan bien a las 7 a. m. como a las 7 p. m.

"Creé Mimoa a partir de un sentimiento, que el cuerpo de una mujer no es algo que haya que arreglar. Está vivo, es suficiente, es hermoso. Quería hacer prendas que la apoyaran, no que la corrigieran. Que la permitieran volver a sí misma", asegura Georgina en la web de la firma.

Según explican desde la marca, "la mayoría de la ropa deportiva se basa en el déficit, la idea de que estás trabajando para lograr algo. Mimoa se basa en la llegada. No te vendemos una versión de ti misma que no te has ganado. Diseñamos para la mujer que ya eres. Eso significa siluetas ajustadas que celebran la forma, telas que se sienten como una segunda piel y prendas que se mueven contigo... no en tu contra".

Desde esta filosofía, Mimoa apuesta pues por un estilo cómodo, versátil y alineado con la tendencia del athleisure premium, con diseños pensados para el uso cotidiano, el entrenamiento y también para viajar.

La colección

La colección debut de Mimoa está compuesta por 27 prendas, aunque la marca ha adelantado que su catálogo crecerá hasta las 91 referencias. En la propuesta predominan los tonos neutros, especialmente el blanco y el negro, con una estética sencilla y depurada que encaja con la idea de lujo silencioso que Georgina venía insinuando en sus apariciones públicas.

En los últimos meses ya había mostrado pistas de este proyecto en redes sociales y en distintos eventos públicos, pero no ha sido hasta ahora cuando la marca ha comenzado a funcionar realmente.

En las últimas horas, la influencer ha hecho varias publicaciones en su Instagram ataviada con algunos de los modelos, desde Miami, donde se encuentra estos días con su familia, mientras Cristiano disputa el Mundial de Fútbol con la Selección de Portugal.

La empresaria ha participado directamente en el diseño de las prendas. La marca se sitúa en un rango de precio medio-alto dentro del segmento deportivo, con prendas que rondan los 100 euros, según las primeras informaciones publicadas. Mimoa busca posicionarse en un terreno similar al de otras firmas reconocidas por combinar comodidad, diseño y estética premium.

Con este lanzamiento, Georgina amplía su perfil empresarial más allá de su imagen pública como influencer, modelo y figura mediática.

Patrimonio

Con un patrimonio estimado de 10 millones de euros, Georgina Rodríguez ha sabido diversificar sus inversiones. Hace justo un año, la pareja de Cristiano Ronaldo (41) lanzó Bellhatria, su inmobiliaria de lujo enfocada exclusivamente al alquiler de propiedades premium.

Fue el primer negocio en el que Georgina asumía el control total sin socios. Comenzó con una cartera valorada en 40 millones de euros y actualmente tiene propiedades en el barrio de Salamanca y en La Finca.

Recientemente ha anunciado que el negocio se expande a Arabia Saudita, llevando su reconocida experiencia en ventas de lujo y arrendamientos exclusivos a uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos del mundo.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Gtres

Antes Georgina Rodríguez había probado suerte en el sector capilar como socia de Cristiano en la empresa Inspary Hair Medical Clinic S.L. Sin embargo, la extremeña abandonó el accionariado de Insparya el 30 de julio de 2024 para centrarse en sus otros negocios, principalmente el ladrillo.

También en las redes sociales donde puede llegar a cobrar hasta 60.000 euros por post publicado, dependiendo de la campaña y la marca que la contrate. No es para menos, pues es la influencer española con más seguidoras. En Instagram tiene más de 74 millones de seguidores, una cifra por encima de figuras legendarias como por ejemplo Madonna (20 millones).

Georgina compagina su faceta como empresaria con su papel como madre. Ella y Cristiano tienen dos hijas en común: Alana Martina, nacida en 2017, y Bella Esmeralda, nacida en 2022. Además, Georgina ha asumido con cariño el papel de madre de los otros tres hijos de Cristiano: Cristiano Jr., y los mellizos Eva y Mateo, nacidos por gestación subrogada.



