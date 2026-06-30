Nuria Fergó, enamorada de un productor llamado Claudio un año después de romper con Juan Pablo Lauro: "Estoy feliz"
EL ESPAÑOL charla con la artista malagueña, quien no esconde el buen trance que vive a nivel sentimental. Fergó y Bruno llevan cuatro meses juntos.
Más información: Nuria Fergó, rotunda sobre su ruptura con Juan Pablo Lauro: "No es fácil para nadie. Cada uno tiene sus motivos"
Mayo de 2025 fue un mes complicado para la cantante Nuria Fergó (47 años). Acostumbrada a que se hable de ella por sus logros profesionales como cantante, vio cómo su nombre copaba los titulares de la prensa de crónica social por su sorpresiva ruptura de Juan Pablo Lauro (43).
Llevaban tres años juntos, vivían -con sus respectivos hijos fruto de historias anteriores- bajo el mismo techo y su quiebre sentimental impactó por lo inesperado. "Esto no es fácil para nadie, ni para el que es dejado ni para el que deja. Cada uno tiene sus motivos", manifestó ella entonces.
Sin entrar en mayores honduras. "Esto no es de un día para otro. Se pasa mal, tienes que pensar muchas cosas", agregó. Él, por su parte, se instaló en el silencio y así se lo hizo constar a EL ESPAÑOL, junto a la idea de que nunca hablaría mal de la intérprete de Las palabritas.
En aquel momento, este periódico pudo conocer, además, que Fergó se volcó de lleno en su trabajo, que hizo las veces de bálsamo y asidero emocional: tener la mente ocupada para no pensar. Cuando, pasado un tiempo, se le preguntó a Nuria por el amor, ella echaba balones fuera.
No estaba en esas, no quería enrolarse a otra historia. Estaba tranquila y bien así, con su gira 25 Aniversario y su single. No obstante, ahora algo -o mucho- ha cambiado en su vida. Nuria está enamorada, pletórica. El amor ha regresado a su vida, sin previo aviso y sin esperarlo.
La cantante de Voy a ser feliz parece que, de mucho cantarle a la felicidad, ésta ha decidido brindarle su mejor versión. La información de este excelso momento se avanzaba en Fiesta y EL ESPAÑOL ha podido confirmarlo y ampliar los detalles. El responsable de su felicidad se llama Claudio.
Claudio Bruno es productor de cine y televisión y se conocieron por temas profesionales, pues él la contrató para un espectáculo y ahí ya, desde el principio, surgió el flechazo entre ellos. "Sí, estoy feliz. Hace cuatro meses que nos conocemos", explica ella a este periódico.
Nuria no lo dice, pero de su actitud bien se puede deducir que no se va a esconder; que ya es hora de vivir, de disfrutar, de saborear el amor bueno, el maduro, el que suma y aporta: el que hace bien. Se está dejando llevar, Nuria está fluyendo, y la pareja está encantada.
Ya conocen ambos a gran parte del entorno familiar del otro. Esto no significa que vayan rápido; están trabajando los tiempos con gran madurez, pero sin perderse nada bueno que les pase o que la vida les depare.
Fergó está tan feliz que, incluso, no ha dudado en destacar una fotografía junto a Claudio en su perfil de WhatsApp. En la línea de las redes sociales, a EL ESPAÑOL se traslada que Claudio es "muy discreto", que sus perfiles los tiene "cerrados" y que no le gusta ser el centro de atención.
Claudio es italoargentino que lleva viviendo en España desde el año 1998. En otro orden de cosas, ¿cómo es la relación actual entre Nuria y Juan Pablo?, se interesa este periódico. Tal y como se cuenta, existe un gran respeto y, sobre todo, cariño entre ellos, por todo lo que vivieron.
Eso sí, como es natural, hoy en día la relación entre ellos no es tan fluida, pues ambos han tomado caminos distintos, pero prevalecen los buenos sentimientos. Hace un tiempo, EL ESPAÑOL se hizo eco de que Lauro también había rehecho su vida amorosa.
Lo que es inamovible tanto para Nuria como para Juan Pablo es que nunca van a hablar de su historia de amor. Él seguía en la línea del silencio. El piloto sigue sin hablar, y este periódico ha podido saber que así continuará.
Y ofertas, como es natural, ha tenido de parte de programas y medios de comunicación. No hay malas palabras ni entre ellos ni de ellos con su entorno. Fue Nuria quien abandonó la casa familiar donde la expareja vivía con sus respectivos hijos.
En aquellos días de adiós sentimental, Nuria se sinceró en poquísimos programas de televisión entonces. Entre ellos, el que presentó Cruz Sánchez de Lara (53), vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, Madres: desde el corazón.
En aquella charla, Nuria dijo de su último amor: "Fue muy bonito todo. Nos conocimos con una mirada en un autobús y cinco años después coincidimos por una amiga. Comenzamos a escribirnos y quedamos".
Añadió: "Tres años hemos estado de relación. Sobre la boda, nunca le di tanta importancia a eso porque yo vivo el momento, el futuro no está. Porque yo mañana me puedo morir, mañana no me puedo levantar. Me puede dar un ictus. (...) Claro que soy impulsiva, lo vivo todo intensamente".
"Porque la vida hay que vivirla, no puedes esperar. (...) Soy cada vez más consciente de que a mí me pusieron a mi expareja para crecer. Le tengo que dar las gracias porque ha hecho que me conozca mucho más, y que sepa lo que me gusta y lo que no me gusta", concluyó.
Conviene recordar que Nuria y Juan Pablo vivían bajo el mismo techo. Ambos, además, aportaban a su amor hijos de anteriores relaciones.
Él agregó tres hijos, Carlos, Gael y Eric, fruto de su matrimonio con Irene Villa (47). La artista, una hija: Martina, nacida en el seno de su relación sentimental con su expareja, José Manuel Maíz. Todos convivían en perfecta armonía.
Sobre este extremo, hace un tiempo Nuria admitió a EL ESPAÑOL que esa reestructuración familiar le "costó" a su hija. Su historia de amor comenzó en 2022 y un año después, en septiembre de 2023, dieron un paso más en su idilio, anunciando compromiso.