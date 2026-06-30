Kiko Matamoros y Patricia Conde vuelven a la lista de morosos este 2026: Negreira y Joan Gaspart, entre los deudores

Kiko Matamoros y Patricia Conde en un fotomontaje de EL ESPAÑOL.

Este martes, 30 de junio de 2026, Hacienda ha publicado la lista en la que ningún famoso querría aparecer jamás: la decimotercera lista de morosos.

La Agencia Tributaria ha dado a conocer el listado anual de morosos, en el que este año constan 5.853 contribuyentes -entre personas físicas y jurídicas-, con una deuda conjunta de 15.432 millones, un 2,4% menos en un año.

Como ya es tradición, figuran algunos personajes conocidos de la crónica social, de la televisión o del mundo empresarial español. Estas mediáticas personalidades deben como mínimo 600.000 euros a las arcas públicas.

Este año, Kiko Matamoros (69 años) -su exmujer, Makoke (56), se liberó el año pasado- y Patricia Conde (46) han regresado a la lista de impagadores. En cambio, entre las personas que este año han salido del temido listado está el empresario Luis Medina Abascal (45).

Algunos de los defraudadores asiduos en esta lista negra son Paz Vega (50), Merche (52) o Mario Conde (77). El año pasado, además, debutaron en la lista dos rostros bien conocidos en el panorama patrio: Isabel Pantoja (69) y Bertín Osborne (71).

Cabe destacar que puede haber deudores habituales que no aparezcan en la lista, pero esto no significa que hayan saldado la deuda, sino que puede deberse a que la hayan aplazado o anulado.

Consulte aquí la lista:

1. Kiko Matamoros (600.740,64 euros)

Kiko Matamoros.

Kiko Matamoros ha sido uno de los grandes protagonistas este martes, 30 de junio, pues ha regresado a la lista de morosos este año 2026, con una deuda de 600.740,64 euros. Dejó de aparecer por primera vez en la enumeración de morosos en 2019. En 2022, regresó puntualmente.

2. Patricia Conde (714.615,12 euros)

Patricia Conde. Gtres

La presentadora Sé lo que hicisteis... y colaboradora de El Desafío también ha regresado a la lista de morosos este año 2026, con una deuda de 714.615,12 euros. Había salido en junio de 2024.

3. Isabel Pantoja (1.273. 872,59 euros)

Isabel Pantoja. Gtres

Isabel Pantoja entró por primera vez a formar parte de la lista negra de Hacienda el pasado año 2025, y este año no sólo se mantiene, sino que incrementa su deuda.

María Isabel Pantoja Martín -es el nombre completo de la artista- figura en el listado con una deuda de 1.273. 872,59 euros.

Ya se conocía desde hace tiempo que la cantante atraviesa desde hace años una delicada situación económica, marcada por deudas millonarias, principalmente con Hacienda, y por impagos a particulares y promotores.

Sus problemas financieros comenzaron a raíz de inspecciones fiscales que derivaron en una deuda con el fisco que supera el millón de euros.

4. Bertín Osborne (835.287,38 euros)

Bertín Osborne. Gtres

El cantante entró también el pasado año 2025 en el nada deseado listado de morosos. Tal y como figura en el documento que cada año hace pública la Agencia Tributaria, Norberto Ortiz Osborne debe 835.287,38 euros. Baja ligeramente con respecto al año pasado.

5. Merche (1.846.967,61 euros)

La cantante Merche, en un posado de 2020. Gtres

La cantante aparece -de nuevo- en la lista bajo su nombre real, Mercedes Trujillo Callealta, y con una cifra bastante elevada, que asciende a 1.846.967,61 euros.

La artista ya es habitual en el informe de la Agencia Tributaria, pues apareció en él por primera vez en el año 2016.

Los problemas de Merche con Hacienda comenzaron en 2015. En octubre de ese año, la gaditana recibió una notificación en el que se le informaba de que debía un millón de euros. Una cantidad que en estos años ha ido fructuando.

6. Paz Vega ( 1.846.967,61 euros)

Paz Vega Gtres

María Paz Campos Trigos, conocida como Paz Vega, lleva años intentando cumplir con sus compromisos con el fisco español. Un año más, no ha logrado saldar sus deudas con Hacienda.

En la lista de morosos de 2026 aparece con una deuda de 1.846.967,61 euros. Un montante que ha bajado ligeramente con respecto al pasado año.

7. José Luis Moreno (781.134,05 euros)

José Luis Moreno. Gtres

Este año, el empresario y productor figura por una de sus empresas, Kulteperalia. La entidad acumula una deuda de 781.134,05 euros.

8. Albert Castillón (701.895,61 euros)

El periodista Albert Castillón, durante una presentación en Madrid.

El periodista, presentador y productor español Albert Castillón entró en la lista de Hacienda en el año 2015. Este año, debe un total de 701.895,61 euros, la misma cantidad del año pasado.

9. Mario Conde (1.928.273,95 euros)

Mario Conde. Gtres

El que fuera Presidente de Banesto figura en la lista con una deuda de 1.928.273,95 euros. Con respecto al año pasado, se ha quitado bastante deuda, pues en 2025 debía 3.792.068,72 euros.

10. Matthias Kühn (1.314.132, 34 euros)

Matthias Kühn y Norma Duval, en agosto de 2023 en Mallorca.

El novio de Norma Duval (68), otro de los nombres habituales de este documento, no ha logrado aún saldar la deuda con Hacienda. Este año, una de sus empresas debe 1.314.132, 34 euros.

La sociedad deudora no es Balearic Management Investments Consultants S. L. U, que sale de la lista, sino Matthias Kuh Inversiones SL unipersonal.

11. Nueva Rumasa S.A (8.926.414,32 euros)

José María Ruiz-Mateos y sus seis hijos varones, en 2011.

Nueva Rumasa S.A, la empresa que fundó José María Ruiz-Mateos continúa debiendo 8.926.414,32 euros. Las deudas de Nueva Rumasa no son nuevas. Ya desde 2009, la empresa viene arrastrando agujeros en sus cuentas con el erario público.

12. José María Enriquez Negreira (1.089.874,70 euros)

El exárbitro vuelve a repetir este año 2026 y engrosa la lista de morosos por cuarto año consecutivo, con una deuda de 1.089.874,70 euros.

13. Joan Gaspart Solves (993.154,94 euros)

El empresario hotelero adeuda este 2026 993.154,94 euros a la Agencia Tributaria.