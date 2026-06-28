Georgina apunta a su hija Alana a un campamento en un colegio concertado en Boadilla del Monte por 195 euros la semana

Increíble, pero cierto. Georgina Rodríguez (32 años) y su pareja, Cristiano Ronaldo (41) han tomado una decisión poco común: han inscrito a su hija Alana Martina, de apenas 8 años, a un campamento de verano en Madrid.

La noticia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en exclusiva, resulta un tanto sorprendente. No tanto porque la pequeña haya disfrutado durante unos días de una actividad específica para niños, sino por el hecho de que lo haya hecho en un simple y llano colegio concertado.

Se trata de una escuela en Boadilla del Monte, a las afueras de la ciudad, a menos de 8 kilómetros de la mansión que ambos mantienen en la urbanización La Finca, y que es el 'cuartel general' de la familia cuando visitan España.

El centro, que actualmente cuenta con unos 1.250 alumnos matriculados, es laico, de educación mixta y abarca desde los 3 años hasta finalizar la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

Georgina Rodríguez, con uno de sus hijos, en sus redes sociales. @georginagio

Un campamento de artes escénicas

Aprovechando unos días de descanso en la capital española, la empresaria e influencer y el futbolista han querido que la niña amenice parte de su periodo de vacaciones dentro de nuestro país en un espacio de lo más común: un centro educativo de gestión privada financiado con fondos públicos.

La de Jaca, que igual se traslada en un jet privado -un Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS- valorado en más de 50 millones de euros o presume de su anillo de compromiso, -tasado en unos 715.000 euros-, ha optado por un emplazamiento de lo más corriente.

Y bien de precio, además. Porque el precio de esta actividad, a la que es posible apuntarse en periodos de 7 días, es de tan solo 195 euros a la semana. Una cantidad nimia, teniendo en cuenta los millonarios ingresos de la familia de CR7. Pura calderilla.

El de Alana ha sido un campamento de artes escénicas, concretamente. Uno en el que los participantes desarrollarán "habilidades muy valiosas para su crecimiento personal y académico".

Entre ellas, la mejora de la expresión oral y corporal, el aumento de la autoestima, el desarrollo de la creatividad y la imaginación, el trabajo en equipo o la "capacidad para hablar en público y vencer la timidez".

Georgina Rodríguez, en sus redes sociales. @georginagio

La visita de Georgina al colegio, con guardaespaldas

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Georgina se ha ocupado personalmente de buscar este centro para su pequeña.

Incluso la ha acompañado -al llevarla y al recogerla- en las instalaciones. Y de manera puntual, tanto por la mañana y por la tarde. Aunque, dadas las circunstancias, no lo ha hecho como una madre más.

Y es que, tal y como relatan a este diario, se ha personado en el centro ataviada de manera cero discreta: enfundada, de arriba a abajo, en un ceñidísimo conjunto de mallas deportivas. Y acompañada de un fornido guardaespaldas caminando a unos pasos detrás de ella.

Esto explica por qué su paso por el colegio no ha pasado desapercibido. Georgina es mucha Georgina. Si encima va con uno de los miembros de su escolta privada, resulta todo un reclamo para el más simple de los mortales.

"El primer día que apareció por allí, en un primer vistazo, costaba creer que se tratase de ella. Pero solo con verla caminar, resultaba evidente que era Georgina. Iba con un hombre deseguridad, un tipo enorme, detrás", deslizan.

La pequeña Alana Martina, hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, en sus redes sociales. @georginagio

Las dotes de Alana como cantante

Y es que, como se sabe, la pequeña Alana es la artista de la casa. Canta de maravilla. Dotada de una innegable capacidad vocal, Alana está desarrollando demostradas capacidades para la interpretación.

Hace apenas unos días, en un post de Instagram, se pudo ver cómo una orgullosa Georgina presumía de las dotes como cantante de su hija mientras esta entonaba Vivo por ella, el mítico éxito entonado a dúo por el tenor Andrea Bocelli y Marta Sánchez, guiada por su profesora de canto.

El programa de este campamento de verano es un auténtico reto de alto rendimiento para pequeños artistas de entre 6 y 16 años: 7 horas diarias de formación intensiva que culminan con una iniciativa estrella: la representación de un pequeño musical distinto cada viernes.

"Una forma motivadora e inolvidable", dicen desde el centro, de demostrar los conocimientos adquiridos.

El campamento abre sus puertas desde finales de junio hasta mediados de julio, y se permite a las familias contratar semanas sueltas según su agenda.

Se trata de una experiencia educativa y divertida dirigida a niños y jóvenes, en la que podrán disfrutar de una semana llena de actividades creativas relacionadas con el teatro musical, la interpretación, el canto y la danza, siempre adaptadas a su edad y nivel.

Georgina Rodríguez, con sus hijos. @georginagio

El rincón del 'tupperware'

Con un horario de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 (y los viernes hasta las 14:00 para la gran función), el campamento incluye una curiosa 'zona de 'tupperware'. Esto implica que Alana tendrá que llevar la comida de casa en un espacio habilitado por la escuela. Como cualquier otro niño.

El plan de tarifas parece diseñado a la medida de la numerosa familia de Cristiano y Georgina.

Aunque la primera semana cuesta 195 euros, el colegio ofrece descuentos progresivos por permanencia (hasta un 20% en la cuarta semana) y unas jugosas rebajas por hermanos: un 25% de descuento para el segundo hermano y un 40% a partir del tercero.

Si la influencer decidiera apuntar a toda la casa, el ahorro sería considerable.

El broche de oro del campamento de Alana es que, al finalizar la experiencia, todos los alumnos reciben varios recuerdos. Estos son: un diploma acreditativo, así como material fotográfico de sus mejores momentos sobre el escenario.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. @georginagio

Familias de clase media

No cabe duda de que Gio y el deportista busca algo más que una experiencia divertida para su hija. Una que igual la ayuda a desarrollar su sensibilidad artística y cultural que a inculcarle valores como "la disciplina, la constancia y el esfuerzo" a través de una metodología lúdica.

La elección no puede resultar más acertada. Porque, más allá del aprendizaje artístico, está el aprendizaje humano: la convivencia.

En este caso, Alana ha compartido espacio con otros niños de su misma edad. Su campamento se organiza en grupos reducidos, organizados según sus años de nacimiento, favoreciendo una atención personalizada y un acompañamiento cercano de cada alumno.

Esta ha sido una excelente oportunidad para que la pequeña disfrute del verano aprendiendo a través del arte y haciendo nuevos amigos de una clase social distinta a la suya.

Porque el centro al que ha estado yendo recientemente es frecuentado por niños y jóvenes de familias de clase media.

Cabe recordar que Boadilla del Monte cuenta con una oferta educativa amplia y de calidad. Este municipio madrileño concentra buena parte de los mejores centros educativos privados de la capital, como el Mirabal, St. Michael's, Trinity College o Virgen de Europa.

A pesar de esto, el jugador y su prometida han descartado llevar a Alana a un colegio de alto standing.

Frente a la opulencia y exclusividad que hayan podido ver en otros centros, la preferencia por este campamento pone en evidencia su intención de educar a sus hijos en parámetros reales. Con otros niños de la zona. Y con los pies en la tierra.