El refugio de Paloma Lago: pueblo de 64.367 habitantes, con acantilados y un gran chalet de estilo minimalista

Paloma Lago y la playa de Ferrol en un montaje de JALEOS.

Lejos del ruido mediático y de los focos de la televisión, Paloma Lago (59 años) ha encontrado refugio en uno de los enclaves más especiales del norte de España.

La modelo y presentadora vive actualmente en Ferrol, la ciudad gallega marcada por el Atlántico, los acantilados y una profunda tradición naval que define su carácter desde hace siglos.

Con cerca de 64.900 habitantes, Ferrol se ha convertido en el lugar donde la comunicadora intenta recuperar la tranquilidad en medio de una etapa especialmente delicada.

La ciudad coruñesa, conocida históricamente por sus astilleros y su vinculación militar, atraviesa además un momento de cierta estabilidad demográfica tras años de pérdida de población.

Ferrol desde una vista aérea. iStock

La actividad de Navantia y la construcción de nuevas fragatas han impulsado la llegada de nuevos residentes y devuelto algo de dinamismo a una localidad acostumbrada a reinventarse.

Pero si algo sorprende de Ferrol es su naturaleza salvaje. Más allá de los barcos y del perfil industrial, la ciudad presume de algunos de los paisajes más espectaculares de Galicia. Cabo Prior, Monte Ventoso o Cabo Prioriño dibujan una costa abrupta, con impresionantes paredes de roca y vistas infinitas al Atlántico.

Muy cerca se encuentran también los acantilados de Vixía Herbeira, considerados los más altos de la Europa continental con sus 615 metros de altura.

El chalet de Paloma

En ese entorno, entre mar, viento y vegetación, Paloma Lago ha construido su particular oasis. La vivienda que ha mostrado en varias ocasiones a través de sus redes sociales refleja una estética muy cuidada y completamente alineada con la serenidad que busca transmitir.

Se trata de un chalet de estilo minimalista donde predominan los tonos blancos, las líneas limpias y la luminosidad.

La casa cuenta con amplios ventanales que conectan directamente el interior con el jardín, convirtiendo la naturaleza exterior en una prolongación de las estancias principales. El salón, una de las zonas más protagonistas de la vivienda, destaca por su amplitud y por una decoración basada en colores neutros como el blanco, el gris o el beige.

Paloma Lago en el salón de su casa. Instagram

Sofás claros, elementos decorativos discretos y una gran mesa blanca vinilada conforman un espacio elegante y sobrio donde cada detalle parece cuidadosamente elegido.

La coherencia estética se mantiene también en el comedor, donde la vajilla, la cubertería y las copas siguen la misma paleta cromática. Todo respira calma y armonía.

El dormitorio principal continúa esa línea decorativa con una gran cama presidida por un cabecero de piel blanca y acceso directo tanto al jardín como a la piscina.

Precisamente el exterior es uno de los rincones más especiales de la propiedad. Césped, árboles, tumbonas y una gran piscina convierten esta zona en el auténtico corazón de la vivienda durante los meses de buen tiempo.

Un refugio íntimo y silencioso desde el que Paloma Lago intenta mantenerse alejada del huracán mediático que ha marcado los últimos meses de su vida.