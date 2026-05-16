El Teatro Soho de Antonio Banderas, en números rojos: su empresa pierde 2,5 millones de euros en el último año

Malos tiempos para Antonio Banderas (65 años) y su Teatro del Soho, ubicado en el antiguo Teatro Alameda en Málaga.

Cuando están a punto de cumplirse 10 años de su apuesta, los números no le acompañan hasta el punto que la empresa, a través de la que gestiona el espacio, se ha convertido en un quebradero de cabeza.

El motivo lo explican las cuentas que el artista ha presentado ante el Registro Mercantil y que hablan a las claras de la mala situación que vive el teatro de su propiedad.

El actor se hizo con este espacio en septiembre de 2017 con la intención de regresar a su ciudad natal y enriquecer la oferta cultural, al tiempo que hacía realidad su sueño de convertirse en empresario en la ciudad que le vio nacer.

Antonio banderas durante la presentación del musical 'Godspell' en Málga. Gtres

La histórica sala, de 896 localidades, había sido sede a principios de siglo del mítico Cine Pascualini y fue destruida por las bombas arrojadas durante la Guerra Civil española. Una circunstancia que no impidió que el espacio renaciera de sus cenizas para orgullo de los malagueños.

Para gestionar el teatro el actor fundó en enero de 2018 Teatro del Soho SL, una empresa controlada por su hermano Francisco Javier que figuraba como administrador único, con Antonio Banderas ejerciendo el papel de socio único a título particular.

En la empresa también figuraba como socio Bonsante SL, otra de las empresas propiedad del actor dedicada a la "adquisición, tenencia, disfrute, administración y enajenación de valores mobiliarios".

El intérprete creó la sociedad con un capital social de 1.160.000 euros, con la que llevó a cabo una reforma integral del edificio, realizando obras en el interior y la fachada del antiguo teatro.

Creó dos escenarios adaptando el espacio escénico y modernizando por completo las instalaciones. Todo ello, con la idea de adaptar el espacio para grandes musicales tipo Broadway. Una obra casi faraónica en la que el actor se gastó casi 3 millones de euros.

Desde el primer momento, tuvo claro que para que el proyecto fuera rentable era clave la financiación.

Puso en marcha un modelo basado en la inversión privada (la suya) en el que era clave la aportación privada a través del patrocinio de empresas (Caixabank, que da nombre al teatro), y el apoyo institucional, sin convertirse en un teatro subvencionado ni ser un teatro público al uso.

Banderas importaba un modelo traído de Broadway basado en un alto nivel artístico, espectáculos de producción propia y una estabilidad de ingresos procedentes de la taquilla y el patrocinio.

Antonio Banderas por las calles de Madrid. EL ESPAÑOL

La compañía echaba a andar el 15 de noviembre de 2019, con el estreno de A Chorus Line, un musical dirigido por el propio Antonio Banderas junto a Baayork Lee.

Su éxito lo llevó a mantenerse en cartel hasta enero de 2020. Un éxito de público y crítica a los que han seguido otros seis estrenos, En la pista, Company, Godspell, Tocando nuestra canción y Gypsy.

500.000 euros facturados

Los esfuerzos del actor por hacer rentable la compañía no han surtido el efecto esperado y las cuentas no salen. Lo cierto es que la empresa de Antonio Banderas ha perdido fuelle de forma casi dramática en los últimos tiempos.

La facturación de la sociedad en los últimos ejercicios ha ido cayendo hasta llegar a 2024, donde la cifra de negocio apenas superó el medio millón de euros.

Concretamente, Teatro del Soho SL declaró en 2024 una facturación, de 506.545 euros, una cantidad sorprendente si la comparamos con la cifra de negocio del año anterior que alcanzó los 3.936.376 euros.

Esto supone en la práctica que la empresa facturó ocho veces menos que el ejercicio de 2023.

A pesar de que Banderas consiguió aumentar la cifra de negocio, incrementando los ingresos de explotación hasta los 3,3 millones de euros, esto no fue suficiente para sostener partidas como los gastos de personal que, aunque disminuyeron con respecto al año anterior, alcanzaron 1.725.654 euros.

La empresa tiene 31 empleados en nómina, (15 hombres y 16 mujeres) y de los cuales 19 son fijos y 12 trabajan con carácter eventual.

Otra parte importante de los gastos de la compañía tienen que ver con la partida dedicada a "otros gastos de explotación", es decir los costes necesarios para hacer que la empresa funcione en su día a día, y que en su caso superaron los 2 millones de euros.

Unos números rojos que dejan tocada pero no hundida a la empresa, ya que la sociedad declara poseer activos por valor de 8,8 millones de euros. Una cifra importante pero que podría no ser suficiente dada la espiral negativa por la que camina.

El actor de Hollywood a las puertas de su ático en la Milla de Oro de Madrid. EL ESPAÑOL

Otra de las partidas en rojo que más ha crecido el último año ha sido las deudas a corto plazo, es decir, aquellas inferiores a 1 año.

Según esto, Teatro del Soho SL declara tener deudas a corto plazo por 1,1 millones de euros, una cantidad que creció en 600.000 euros comparada con el ejercicio 2023.

Si la cifra de las deudas a corto plazo pudiera parecer alarmante más lo es el apartado de las deudas a largo plazo.

En este caso la cifra se dispara hasta los 4,5 millones de euros. Todo ello hizo que la sociedad de Antonio Banderas cerrara el ejercicio de 2024 con unas pérdidas de 2.534.965,13 euros.

Mudanza a Madrid

Quizá que Antonio Banderas se haya mudado a Madrid, de lunes a viernes, tampoco está ayudando para dar el impulso definitivo al Teatro Soho. El actor malagueño e icono de Hollywood se instaló, a principios de año, en la capital española donde ha traído su musical Godspell.

La obra reinterpreta el Evangelio de San Mateo -con canciones de Stephen Schwartz y libreto de John-Michael Tebelak- a través de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad.

Cuenta con un reparto amplio, banda en directo y una puesta en escena que mezcla teatro, vaudeville, magia, sombras, máscaras y títeres a lo largo de 16 números musicales. La producción estará hasta el 1 de marzo en el Gran Teatro Pavón de Madrid.

Los fines de semana es cuando Banderas se desplaza a Málaga para supervisar en persona su teatro y para reencontrarse con su mujer, Nicole Kimpel (44).