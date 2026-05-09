Cuchy, la hija de Florentino Pérez, apaga los fogones de su restaurante 'El Babero' en la Milla de Oro de Madrid

María Ángeles Pérez Sandoval (48 años), más conocida como Cuchy Pérez, ha cerrado su proyecto gastronómico más personal. La hija de Florentino Pérez (79) ha liquidado su restaurante El Babero, localizado en plena Milla de Oro de Madrid.

El local, situado en el callejón de Jorge Juan, ha echado el cierre después de ocho años dando de comer a la clientela más exclusiva de la capital española.

Cuchy canceló el negocio hace unas semanas. De hecho en las imágenes que acompañan la noticia puede verse aún la fachada del local con el logo del antiguo negocio en los toldos y la alfombrilla de la entrada.

En el interior se está terminando de desmontar parte del anterior mobiliario de cara al futuro negocio que se instalará en este lugar, ya que se trata de una zona con una alta demanda en el negocio de la restauración.

Se desconoce los motivos del cese del negocio. La sociedad, a través de la que la empresaria gestionaba el negocio, había crecido en facturación en los tres últimos años, pero también había decaído en rentabilidad.

Restaurante El Babero en el barrio de Salamanca en Madrid. EL ESPAÑOL

El Babero había multiplicado por dos las ventas del negocio desde 2022. Así la compañía pasó de facturar 849.681 euros (2022), a 1.356.775 euros en el ejercicio 2023.

Una cantidad ascendente que alcanzó su récord histórico en el año 2024, cuando el restaurante consiguió ventas por más de un millón y medio de euros (concretamente 1.569.490 euros).

Unos números millonarios que se torcían al final del ejercicio 2024, ya que al contabilizar los gastos, consumos e impuestos, arrojaba unas pérdidas de -85.140 euros.

Eso sí, Cuchy podría haber continuado con el restaurante porque la sociedad declaraba activos por valor de 1,5 millones de euros y acumulaba un capital social de 1.630.000 euros, suficiente para continuar adelante sin demasiados sobresaltos.

Interior del local ya cerrado. EL ESPAÑOL

Sin embargo, la hija del presidente madridista ha decidido poner punto final a su aventura; o quizás punto y seguido, ya que la gastronomía como alguna vez ha reconocido es, además de su profesión, su pasión.

Reinventarse o morir

En 2003, María Ángeles contrajo matrimonio con Jesús Martín Buezas. La boda fue un auténtico acontecimiento social. Su esposo también provenía de una familia de empresarios, ya que era heredero de la empresa de transporte por carretera La Sepulvedana.

La ceremonia congregó a buena parte de jet madrileña, con más de 1.200 invitados, entre ellos personalidades como el entonces presidente del gobierno José María Aznar (73) o el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón (67).

Cuchy Pérez, en la cocina.

Tampoco faltaron figuras del primer equipo del Real Madrid como Raúl González (48), que acudió al enlace en calidad de capitán de la primera plantilla o Luis Figo (53).

Sin embargo, aquella boda de ensueño no tuvo un final feliz. La luna de miel de la pareja duró poco. Cinco años después ponían punto final a su matrimonio con dos hijos en común, Florentina y Enrique. La ruptura animó a Cuchy a reinventarse y redescubrir su verdadera pasión: la gastronomía.

Boda de María Ángeles con Jesús Martín Buezas. Gtres

Su pasión tenía mucho que ver con una tradición familiar heredada de su madre y de su abuela, dos grandes cocineras que las influyeron en su idea de una cocina tradicional como forma de negocio.

"Tengo grabado en mi memoria a mi abuela materna haciendo magia en torno a la cocina de su casa en Cerceda (Madrid)", recordaba Cuchy en una entrevista. "Mi madre también cocinaba de maravilla", añadía.

Inspirada por esos recuerdos, decidió trasladar esa cocina sencilla, pero trufada de originalidad, a su propio restaurante.

Montó en 2010 su propia empresa de restauración, Conoco El Babero SL (al principio llamada Conoco Comunicación SL). Para lanzarse a la aventura de los fogones, la hija del constructor eligió una zona mucho más humilde de Madrid que la Milla de Oro.

Escogió como centro de operaciones la zona de Las Tablas, una zona residencial y por aquel entonces un barrio de nueva creación, que la joven conocía bien y donde se instaló.

La ubicación no era elegida al azar, ya que el restaurante se encontraba a escasos 500 metros de la sede de Dragados, la filial de construcción de ACS, propiedad de su padre. Un centro de trabajo con casi 5000 empleados con potencial para hacer negocio.

Los Pérez no eran unos desconocidos en el barrio. Curiosamente, la hermana de Florentino regentaba una farmacia a escasos pasos de la ubicación del local de su sobrina, un negocio que aún mantiene a día de hoy.

Cuchy tuvo una idea de negocio tan clara como reveladora: montar un restaurante con vocación de taberna y que ofreciera un menú a base de comida casera, su seña y el signo de identidad con que ha intentado distinguirse desde el comienzo.

Florentino Pérez y su hija, Cuchy. Gtres

Tras unos años en la zona, la hija de Florentino decidió dar el salto y trasladó su restaurante al barrio de Salamanca. La mudanza pretendía ganar clientela instalándose a la búsqueda de un público más exclusivo.

La buena acogida de su propuesta marcó la llegada de la joven a la zona, consiguiendo hacerse rápidamente un hueco en una zona emblemática de la restauración madrileña.

Tanto es así, que a día de hoy, pese al cerrojazo del restaurante, El Babero de Cuchy cuenta con una nota media de 3,9 sobre 5 en el cómputo total de opiniones de los clientes.

Gustos gastronómicos aparte, una de las claves que podrían haber desencadenado el cierre podría ser el alto precio del alquiler del local, un local de 175 metros cuadrados cuya renta rondaba los 12.000 euros mensuales, según los portales inmobiliarios de la zona.

Una inversión a la que habría que sumar la reforma integral que la joven empresaria hizo en el local al entrar en él en el año 2018.