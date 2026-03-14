Edurne, 40 años: "Me despierto a las 6:31 y me duermo a las 22:30 porque mi hija es un terremoto, llego reventada"

El paso de Edurne (40 años) por el Festival de Málaga ha estado marcado por la presentación de la cuarta temporada de Acoustic Home.

El formato de HBO Max es una serie que acompaña a distintos artistas durante dos intensos días de grabación para mostrar cómo es realmente su vida detrás de los focos. El proyecto culmina con un concierto muy especial que resume ese proceso creativo y emocional.

En medio de la promoción, la artista madrileña ha querido compartir con EL ESPAÑOL algunos detalles sobre su rutina diaria, una mezcla constante de disciplina, cuidados personales y maternidad.

Edurne en el Festival de Málaga 2026. Gtres

Lejos de fórmulas complicadas, Edurne asegura que su secreto para mantenerse bien no es tan sofisticado como muchos podrían imaginar.

"Esto no tiene mucho misterio, esto es hidratarse bien la piel, un buen desmaquillante, un buen gel que te quite todo el maquillaje que nos suelen poner y, sobre todo, dormir y beber mucha agua para estar perfecta", explica la cantante en conversación con este medio.

Unos hábitos sencillos que, según cuenta, se han convertido en imprescindibles dentro de su rutina, especialmente teniendo en cuenta el ritmo de trabajo que implica su carrera artística.

La intérprete compagina grabaciones, conciertos y apariciones públicas con una de las facetas más importantes de su vida: la maternidad. Desde el nacimiento de su hija, fruto de su relación con el futbolista David de Gea (35), sus horarios han cambiado considerablemente.

Edurne en el Festival de Málaga 2026. Gtres

Edurne reconoce que organizar el descanso no siempre es fácil cuando hay una niña pequeña en casa. Aun así, intenta mantener cierta rutina para poder afrontar el día con energía.

"Con la niña es complicado pero estoy llegando a dormirme en torno a las 22:30 y me despierto a las 7:30 de la mañana y los fines de semana a las 6:31", cuenta entre risas. Eso sí, admite que hay mañanas especialmente exigentes.

"Hay días que no me lo puedo creer digo: 'La mato'. Pero, no pasa nada, es maravillosa y la adoro. A mi ser madre me quita la energía, de verdad. Mi hija es un terremoto y hay días que llego muerta", ha reconocido con naturalidad, dejando ver el lado más humano y cotidiano de su vida lejos de los escenarios.

A pesar del cansancio que puede provocar la maternidad, la artista se muestra completamente entregada a esta nueva etapa vital. Para ella, cada esfuerzo merece la pena y forma parte de un equilibrio entre su vida personal y profesional.

Mientras continúa sumando proyectos, Edurne demuestra que detrás de la imagen pública de una estrella del pop existe una mujer que, como tantas otras madres, organiza su día entre trabajo, cuidados personales y la energía inagotable de una niña pequeña.

Y en ese equilibrio, asegura, dormir bien, beber agua y tomarse la vida con humor siguen siendo sus mejores aliados.