Samantha Vallejo-Nágera, sobre la guerra entre Colate y Paulina: "Era lista y manipuladora, tiene que dejar esta lucha ya"

Samantha Vallejo-Nágera, con su hermano Colate, en la presentación de 'Decomaster', en enero de 2026. Gtres

Samantha Vallejo‑Nágera (56 años) ha roto su tradicional discreción para alzar la voz sobre la guerra judicial que enfrenta, desde hace años, a su hermano, Nicolás ‘Colate’ Vallejo-Nágera (54), y Paulina Rubio (54) por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás.

"Llevamos 14 años intentando que Nico venga a España", ha sentenciado la cocinera y presentadora en su último acto público. Visiblemente cansada de un conflicto que se arrastra desde la separación de la pareja, en 2011, y que se dirime en la Corte de Miami, no ha dudado en salir en defensa del empresario.

Hasta ahora, la empresaria y exjurado de MasterChef se había mantenido en un discreto segundo plano, esquivando pronunciarse de manera abierta o en profundidad cada vez que la prensa le preguntaba por la situación de Colate y su sobrino.

Paulina "no me ha vuelto a hablar"

Sin embargo, la tensión acumulada a lo largo del tiempo parece haber hecho saltar la prudencia con la que, hasta la fecha, Samantha ha abordado este delicado asunto.

En la última entrega de DecoMasters, el programa que comparte con su hermano en TVE, la chef confesó, sincera, cuánto ha pesado esta batalla en el seno familiar.

Durante la emisión del programa, Samantha sorprendió con un reproche directo a la artista mexicana, al recordar el sacrificio profesional que Colate hizo cuando se enamoró de ella.

"Ella era tan lista y tan manipuladora, quería tenerte tanto con ella, que te hizo dejar tu trabajo", le dijo delante de las cámaras, subrayando que su hermano aparcó su carrera empresarial por amor.

A modo de confidencia, contó también que intentó mediar entre ellos con un mensaje: "Yo le escribí una vez: ‘Mira, confía en Colate. Él ha sido muy fiestero y muy golfo y eso nadie lo duda, pero está muy enamorado de ti y va a serte fiel".

La respuesta de Paulina Rubio nunca llegó. "Desde entonces no me ha vuelto a hablar nunca más", ha admitido, dando por roto cualquier vínculo personal con la conocida como ‘chica dorada’.

Fuera del plató, en su última aparición ante las cámaras, Samantha Vallejo-Nágera ha puesto fecha y contexto al momento crítico que vive ahora el procedimiento en Estados Unidos.

"Mi hermano está en Miami, estoy deseando que venga porque le echo de menos. Es que no puedo más. Lleva dos meses fuera, a ver si todo sale bien", ha expresado.

"Colate está haciendo las cosas bien"

"Estamos en el proceso y, desde luego, lo que no puede decir Colate luego es que no lo ha intentado. Está haciendo todo lo posible por traerse a su hijo. Está con muchas esperanzas, está haciendo las cosas muy bien, con mucha paciencia y, desde luego, lo ha luchado como nadie", ha añadido.

En los próximos días, la jueza de la Corte de Miami debe decidir si accede al deseo del adolescente, que ya ha manifestado su intención de vivir en España con su padre, o si mantiene la actual situación, contestada por Colate, quien acusa a Paulina de impedir ese cambio de residencia y de poner trabas al vínculo del menor con su familia paterna.

Mientras la artista mexicana rechaza de plano el traslado y le acusa de manipular al niño y de alienación parental, Samantha recuerda que el empeño de la familia viene de lejos:

"Colate se lo ha currado mucho... Colate ha estado en Miami hasta el año pasado. Este año ha venido, pero ya está casi más tiempo en Miami intentando luchar y yo creo que es la última suerte. Ya no queda nada. Queda esta semana y la que viene. Lo que decida la jueza", ha subrayado.

Más allá de la batalla legal, Samantha reivindica el lado más íntimo de esta historia. El vínculo con su hermano es inquebrantable.

"Es mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi media naranja. Hemos sido compañeros de juerga toda la vida y lo que nos queda. Ahora estamos centrados en el niño, y va a salir todo bien", recordó el pasado 10 de marzo en el plató de Y ahora Sonsoles.

Samantha, que se considera "positiva", alguien que siempre ve "el vaso medio lleno" y le gusta "pasarlo bien" y "disfrutar de la vida", ha dejado claro que es, ante todo, una persona "anticonflicto".

A pesar de ello, está convencida de que los enfrentamientos entre Colate y Paulina Rubio tienen que llegar a su fin de una vez por todas: "Tiene que dejar esta lucha ya. Pase lo que pase, tiene que acabarse ya y venirse a vivir a España".