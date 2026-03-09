Ni La Moraleja ni La Finca: la exclusiva urbanización a 40 minutos del centro de Madrid en la que reside Susanna Griso

Montaje de EL ESPAÑOL de Susanna Griso con una panorámica de Ciudalcampo.

Susanna Griso (56 años) se ha consolidado como una de las presentadoras más importantes de la televisión española. Desde 2006, la periodista se encuentra al frente del programa Espejo Público, en Antena 3.

Fuera de la pequeña pantalla, Susanna cuenta con una suerte de refugio a las afueras de Madrid que le ayuda a desconectar de la ajetreada rutina y las cámaras del plató de televisión.

La comunicadora reside en una exclusiva urbanización a poco menos de 40 minutos del centro de Madrid. Sin embargo, no es ni La Moraleja ni La Finca el lugar en el que se encuentra el hogar de Griso.

El chalé de Susanna Griso en Ciudalcampo. EL ESPAÑOL

Tal y como reveló en exclusiva EL ESPAÑOL en septiembre de 2023, la presentadora de Espejo Público compró hace escasos años un chalé en Ciudalcampo, en la zona norte de Madrid.

La urbanización se encuentra ubicada en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en los municipios de San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo.

Como no podía ser de otra forma, la casa de Susanna Griso en Ciudalcampo está valorada en 1,5 millones de euros, tiene vistas a la Sierra y se construyó sobre una parcela de más de 3.000 metros cuadrados.

Entre otras cosas, cuenta con un gran jardín, piscina y garaje con trastero incorporado.

Susanna Griso en su casa de Ciudalcampo. EL ESPAÑOL

En el momento de la compra de este espectacular chalet, Susanna mantenía una historia de amor con el empresario Íñigo Afán de Ribera. Una relación que llegó a término hace un año, en febrero de 2025. Eso sí, la casa siempre ha sido únicamente propiedad de la periodista.

Aunque no han trascendido detalles -prueba la absoluta discreción con la que mantiene su vida privada-, es presumible que en la estancia pasa largas temporadas su futuro marido, Luis Enríquez, quien fuera consejero delegado de Vocento entre 2011 y 2024.

Sobre Ciudalcampo

Ciudalcampo es una exclusiva urbanización residencial de lujo situada en el norte de Madrid, en los municipios de San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo, a solo 15 minutos del centro de la capital por la N-I y cerca del aeropuerto de Barajas.

Rodeada por el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y la Dehesa Boyal, ofrece un entorno natural protegido con amplias zonas verdes, parcelas de más de 2.500 metros cuadrados y chalets individuales, destacando por su alta seguridad 24 horas con vigilancia perimetral y un ambiente de privacidad ideal para familias acomodadas y celebridades.

La entrada de Ciudalcampo.

En Ciudalcampo se pueden disfrutar de numerosas actividades deportivas de élite gracias a sus prestigiosos clubes como el RACE y la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo, que cuentan con campos de golf, hípica, tenis, pádel, piscinas, pistas de fútbol y entrenamiento de golf.

Además, hay un circuito físico de 6,5 km para correr o caminar, y más de 41 km de viales con tráfico limitado perfectos para paseos en bicicleta, senderismo o disfrutar de la naturaleza.