Lolita Flores regresa al cine como protagonista 25 años después: "En esta profesión te bajan la autoestima a patadas"

Lolita, en la presentación de la película 'La boda', en Barcelona, el pasado miércoles 17 de febrero. GTRES

Las oportunidades, dicen, hay que aprovecharlas según vienen. Más aún quien se dedica al mundo de las artes escénicas, donde no siempre suena el teléfono con una oferta de trabajo. Es exactamente lo que le ha pasado a Lolita Flores (67 años), a quien el viento vuelve a soplar a su favor.

Tras más de dos décadas sin meterse en la piel de un personaje protagonista, la hija de la mítica Lola Flores regresa al cine en un papel estelar. Lo hace con un rol a su medida. Uno que se ajusta como anillo al dedo a su enorme talante como actriz. En su nuevo proyecto como gran figura, Mallorca Confidencial, encarna a La Chusa, una matriarca del narcotráfico en la isla balear.

Lo cierto es que no es su único trabajo reciente en la gran pantalla. Recientemente ha estrenado la cinta Castigo divino, un thriller dirigido por Pablo Guerrero en el que interpreta a una especie de guía espiritual.

Lolita Flores, 67 años

No cabe duda de que la suerte vuelve a acompañarla. Ella está feliz de poder demostrar, una vez más, lo que es capaz.

"Hacía mucho tiempo que no hacía una película, me habéis subido todos la moral, la autoestima, que en esta profesión a veces te la bajan a patadas", confesó en el discurso de despedida que ofreció a sus compañeros el último día de rodaje.

Unas declaraciones de las que se ha hecho eco el Diario de Mallorca, y en las que destacaba cómo, a veces, la industria te aparta sin un motivo aparente.

"Me han subido la autoestima, no solo como actriz, sino como mujer", añadía ante sus colegas de profesión, visiblemente emocionada, y entre lágrimas.

La cinta que supone el regreso al cine de la madre de Elena Furiase (37) será la encargada de arrancar la 29ª edición del Festival de cine de Málaga, que arranca el próximo 6 de marzo.

Será su primer papel protagonista 25 años después de trabajar en Rencor, rodada en Cullera (Valencia) y el Mar Menor en el verano de 2001 y estrenada en mayo de 2002.

Aquel largometraje, estrenado en el Festival de Málaga de ese año, la hizo ganadora del Goya a la Mejor Actriz Revelación en la XVII edición de los Premios Goya, celebrada en 2003, por su interpretación de Chelo.

Cierto es que Lolita ha participado en otros rodajes, pero hasta ahora no había encabezado ningún reparto. Hasta el momento, su nuevo papel solo le ha dado alegrías.

"Soy la dueña y señora del poblado Son Canal, la matriarca y la que lleva la voz cantante de todo lo que pasa ahí, dentro y fuera. Cuando me llamaron me gustó el guion y también que es un personaje de raza gitana como la mía", explicó en una entrevista a la cadena IB3.

Su personaje, por cierto, está inspirado en una persona real. Se trata de La Paca, Francisca Cortés Picazo, quien vivió en el poblado chabolista de Son Banya y que fue condenada por narcotráfico en varias ocasiones.

"Pero ella es una gitana que, desgraciadamente, ha tenido que buscarse la vida por unos medios que no son los más apropiados. Para ella es la única manera de sacar a su familia adelante. Es viuda, tiene dos hijos y gente a su cargo a la que tiene que dar de comer", añadía.

Su labor en esta cinta la ha compaginado con otros proyectos en cine y en teatro. Lolita ha sacado tiempo para acudir al rodaje y asistir también a las grabaciones de Tu cara me suena y las representaciones de Poncia, basada en uno de los textos más famosos de Federico García Lorca y en la que se ha puesto a las órdenes de Luis Luque.

"Me pasé mucho tiempo subida a un avión, pero me mereció la pena. Hacía mucho tiempo que no hacía cine, muchos años, y cuando me dieron este papel protagonista, no me lo pensé", ha detallado.

Incluso ha bromeado con su capacidad para alternar varios trabajos a la vez: "Os pido disculpas por no haber estado siempre al cien por cien. Con la edad que tengo he de coger todos los trabajos porque me quiero retirar algún día, y eso hace que a veces me meta en camisa de once varas", le dijo a sus compañeros de rodaje.

En su caso, la satisfacción que le ha brindado este proyecto es doble. Y es que el filme no solo le ha dado la oportunidad de trabajar junto a otras actrices, como Asia Ortega (30) o Merche Heredia (41).

En ella ha vuelto a coincidir -como ya sucedió en Luz de soledad- con su hija, Elena Furiase. "Ha sido un placer que mi hija haya estado también en la película".