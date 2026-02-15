Entramos en la casa de Toñi Moreno (52) en Málaga: salón con luz natural, gran terraza y una decoración minimalista

Toñi Moreno (52) lidera cada semana dos de los programas más populares de Andalucía: Hoy en día y Gente Maravillosa.

Allí, en el sur, la presentadora también encuentra un respiro de su intensa agenda en la casa que adquirió a principios de 2025.

En Málaga, Moreno ha hallado el lugar ideal para comenzar esta nueva etapa junto a su hija, Lola.

Toñi Moreno en 'Hoy en día'. Canal Sur

La presentadora andaluza ha compartido detalles en redes sociales y se trata de una vivienda luminosa y funcional que combina minimalismo con toques personales.

El corazón de la casa es un salón amplio con paredes blancas que maximizan la luz natural.

Destaca una estantería de microcemento empotrada, llena de fotos familiares, premios, libros y guitarras que muestran su amor por la música.



​​Sobre una chimenea eléctrica se integra una gran pantalla de TV, creando un rincón práctico y decorativo.

Un chaise longue beige organiza el espacio, flanqueado por mesas redondas suaves y un escritorio con silla granate para trabajar.

La zona de comedor, con mesa y sillas redondas, invita a cenas informales. Todo conecta fluidamente con una terraza cubierta y jardín, ideal para que Lola juegue segura todo el año.

Junto a la terraza, la cocina mantiene el estilo blanco minimalista que amplifica la claridad. Cuenta con una zona de desayuno elevada: mesa alta, dos taburetes y fotos familiares para un toque íntimo.

Toñi Moreno, en una imagen de archivo.

Toñi presume de esta área en sus publicaciones, destacando su funcionalidad para el día a día. Es un espacio pensado para momentos compartidos, alineado con su vida en Canal Sur.

Un refugio familiar

La vivienda prioriza la comodidad de madre e hija, con jardín verde como playground seguro y porche pavimentado para disfrutar del exterior. Toñi posee otras propiedades en Madrid y Sanlúcar de Barrameda, pero Málaga es su actual santuario.

Este hogar no solo es práctico, sino un lienzo de recuerdos que equilibra modernidad y calidez personal. Málaga, con su dinamismo, potencia esta etapa profesional y vital de la presentadora.

La mudanza responde a su rol en Canal Sur tras Telecinco, buscando equilibrio cerca del mar y familia. Sus redes, así, revelan un estilo sereno con toques de color que aportan vida, perfecto para su ritmo actual.

Otras propiedades

Toñi Moreno no solo disfruta de su luminoso refugio malagueño adquirido a principios de 2025, sino que posee un selecto portafolio de propiedades que reflejan sus raíces y trayectoria profesional.

En Sanlúcar de Barrameda, su casa familiar es amplia con decoración tradicional, jardín cuidado y espacios pensados para reuniones familiares, tal como ha presumido en redes mostrando salones acogedores y patios llenos de luz.

La presentadora de Canal Sur Toñi Moreno. GTRES

Este hogar natal representa su conexión con el sur y sirve de refugio para Lola durante vacaciones, manteniendo viva la esencia gaditana que tanto defiende en Canal Sur.

En Madrid, Toñi conserva un piso funcional en el corazón de la capital, ideal para sus compromisos profesionales cuando sube al norte. Este inmueble, más urbano y discreto, cuenta con una reforma reciente que prioriza practicidad.

Presenta una cocina americana conectada al salón y un dormitorio principal con vestidor, detalles que ha compartido en stories durante etapas de trabajo en Telecinco.

Aunque Málaga es ahora su base principal, este piso madrileño permanece como plan B estratégico, alternando entre el bullicio citadino y la calma costera según su agenda televisiva.