Muere a los 21 años la modelo Cristina Pérez Galcenco, hija del futbolista Nacho Pérez

Devastadora noticia la que se ha conocido en la noche de este jueves, 5 de febrero. Cristina Pérez Galcenco, hija del que fuera portero del Sporting de Gijón, Nacho Pérez, ha muerto a los 21 años.

La joven ha sido encontrada sin vida en su casa de Caleta de Vélez (Málaga), hasta donde se había trasladado para asistir a un curso. Según ha trascendido, habría muerto por causas naturales. Medios asturianos señalan que no habría signos de violencia.

La noticia se ha conocido a través de las redes sociales de la organización Pasarela Campoamor. En su perfil de Instagram han compartido una imagen y un vídeo de Cristina Pérez Galcenco desfilando para Isabel Sanchís.

Cristina era hija del futbolista y antiguo portero del Sporting Nacho Pérez y la modelo Tatiana Galcenco. Ha sido ella, precisamente, quien ha compartido los detalles del último adiós de su hija a través de sus stories de Instagram.

La capilla ardiente está prevista para este viernes, 6 de febrero, a partir de las 17:00 horas en el tanatorio Puente Nora de Lugones (Asturias), la ciudad en la que Cristina vivió la mayor parte de su vida. El funeral tendrá lugar este próximo sábado, día 7, en la iglesia parroquial de San Félix de Lugones, ubicada en la misma localidad asturiana.

Tatiana Galcenco, madre de de Cristina Pérez, ha compartido un emotivo vídeo de recuerdo. Instagram

Tatiana Galcenco, devastada, también ha utilizado sus redes sociales para compartir algunos recuerdos junto a su hija. Entre ellos un vídeo de la joven con su mascota y un segundo clip con imágenes familiares que comienza con una bonita instantánea de ambas en Santiago de Compostela.

Pérez Galcenco nació en Lanzarote y a los pocos meses se trasladó a vivir con su familia a Lugones. Tenía cinco hermanos y tres sobrinos. Por otro lado, mantenía una relación sentimental con un joven llamado Enol, quien también llora su inesperada pérdida.

Pese a debutar en las pasarelas con 14 años, Cristina Pérez Galcenco era muy discreta con su vida personal. De hecho, tenía sus redes sociales privadas, reservadas a su círculo más íntimo.

Sus inicios como modelo fueron en la Pasarela Campoamor, que cada año tiene lugar en el Teatro Campoamor de Oviedo.

A lo largo de su carrera, Cristina Pérez Galcenco también desfiló para Isabel Sanchís en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid y participó en las Semanas de la Moda de París y Milán.

Además, trabajó en China junto a varias marcas y protagonizó sesiones fotográficas con firmas como Stradivarius. Uno de sus sueños, según informan los medios asturianos, era convertirse en uno de los ángeles de Victoria's Secret.