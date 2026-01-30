El día que Alejandro Sanz ocultó a su mujer Jaydy Michel y al resto del mundo que había tenido un hijo con su estilista

Ya lo advirtió en los primeros minutos de su documental Cuando nadie me ve: "No tengo miedo a hablar de nada". Alejandro Sanz (57 años) ha decidido mirarse de frente y contar, como nunca antes, su historia.

No ha dudado en relatar los pasajes más oscuros de su existencia, como cuando cayó en una depresión, ni tampoco en mostrar muchos de los aspectos que hasta ahora pertenecían a su parcela más privada, como las relaciones con las mujeres de su vida.

Para sorpresa de la mayoría, el artista ha abordado el tema de las infidelidades con una naturalidad asombrosa, siendo una de las primeras en sufrir esos devaneos la modelo mexicana Jaydy Michel (52).

Jaydy Michel y Alejandro Sanz junto a su hija Manuela. Instagram

Con ella se casó en 1998 en Bali. Por aquel entonces, Alejandro Sanz ya era una estrella internacional y decidieron jurarse amor en la otra punta del mundo donde solo ellos y sus familiares más cercanos fueran testigos de su unión.

Una unión que, por cierto, se llevó a cabo mediante el rito balinés y un monje hindú ofició el enlace. Esa boda no tuvo validez ni en España ni en México.

Poco o nada le duró el amor a Alejandro Sanz por "su Jaydy", ya que tan solo dos años más tarde y habiendo ya nacido su hija Manuela, el cantante comenzó una relación esporádica con Valeria Rivera, su estilista. "El amor cambia tanto y es tan irreverente y tan canalla", justifica.

"Era una chica de Puerto Rico, monísima, muy simpática, con mucho rollo, mucho swing... hubo una atracción inmediata", asegura el cantante sobre su peluquera en su documental.

En uno de sus encuentros, Valeria se quedó embarazada. "Me dijo que no sabía si quería abortar o no. Lo único que le dije es que la iba a apoyar en lo que decidiera".

Valeria Rivera. Getty Images

En 2003 llegó al mundo Alexander y entonces Alejandro Sanz no tuvo más remedio que comunicárselo a su mujer: "Me arrepiento toda la vida del dolor que le provoqué a Jaydy porque no se lo merecía, pero Alexander está aquí y eso vale más que todo".

Durante años, Alejandro Sanz mantuvo a su segundo hijo en la sombra, alejado del foco mediático, hasta que en 2006 decidió reconocerlo mediante un comunicado público poniendo fin a todas las especulaciones en torno a su "hijo secreto".

La realidad fue que un intento de chantaje por parte de empleados del artista precipitó los acontecimientos. Temiendo que se manipulara su vida privada, Sanz optó por adelantarse a las filtraciones y difundió en diciembre de 2006 una nota oficial en la que confirmaba ser "padre orgulloso de un niño de nombre Alexander, de tres años de edad, nacido fuera de mi relación por todos conocida".

En ese comunicado, el cantante subrayaba que el hecho no había trascendido antes por "deseo expreso de la madre" y reclamaba respeto para el menor.

Hoy, convertido ya en un joven adulto, Alexander es uno de los pilares fundamentales en la vida del cantante. De hecho, el joven quiere seguir los pasos de su padre.

Alexander con su padre Alejandro Sanz. Getty Images

Siempre tuvo una educación en Estados Unidos, muy marcada por la música. Comenzó estudiando trombón y jazz clásico; después aprendió guitarra, piano y batería, además de cantar y componer sus propios temas.

Su primer trabajo discográfico, SanitY EP, en 2021, y Alejandro Sanz compartió la noticia con sus fans publicando una imagen de padre e hijo abrazados en el escenario y un bonito mensaje: "Mi admiración tiene forma de persona. Mi hijo Alex: música en vena y disco en vuelo".

Alejandro Sanz, además, es padre de dos niños más, Dylan (14) y Alma (11), fruto de su matrimonio con Raquel Perera (50), con quien estuvo casado siete años. En 2019 rompieron su relación.