Los Javis reaparecen juntos en su primera alfombra roja tras la ruptura: las fotografías de su 'buen rollo' en el 'backstage'

Dos meses después de conocerse la noticia de su ruptura, Javier Calvo (34 años) y Javier Ambrossi (34) han reaparecido juntos públicamente.

La pareja de productores, guionistas y directores -y ya expareja en el terreno sentimental- se han dejado ver en la alfombra roja de los Premios del Cine Europeo en Berlín.

Allí han posado sonrientes y relajados. Y dando muestras de que la relación entre ellos es cordial. A pesar de haber tomado rumbos distintos, siguen llevándose bien. Así, se han mostrado ante las cámaras como dos buenos y viejos amigos.

"Estamos encantados"

En esta reaparición conjunta, 'Los Javis', como se les conoce popularmente, han charlado distendidamente con la prensa gráfica. Entre otros asuntos, han mostrado su apoyo al realizador español Oliver Laxe (43), que ha recibido el premio al mejor director. Un galardón que le fue entregado de manos de ambos.

Su película, Sirât, ha sido la más nominada de la edición. A pesar de esto, tanto Ambrossi como Calvo han querido mostrar su apoyo a todos los candidatos al reconocimiento.

"Siempre se apuesta por casa, pero admiro mucho a todos los directores que están nominados", ha asegurado Javier Ambrossi a EFE. "Estamos encantados de estar aquí".

Por su parte, Javier Calvo ha añadido que la responsabilidad de entregar el galardón no era ningún compromiso, sino que se trataba de "un honor".

Ambos se han mostrado encantados de asistir a la ceremonia y de poder coincidir con "tantísimo talento del cine que admiramos", como la actriz francesa Juliette Binoche (61). "Casi me desmayo", ha reconocido Javier Calvo.

"El auténtico lujo es estar aquí en un lugar tan imponente, en unos premios tan importantes", ha destacado Calvo.

Los Javis, en las redes sociales, durante la gala de los Premios del Cine Europeo en Berlín. @javviercalvo

Las fotos del evento

Lo que pasó delante de las cámaras ha quedado inmortalizado en vídeos y fotografías del evento. Todo ha ido como la seda. Ahora bien, de lo que aconteció tras ellas, también han dado buenas muestras...

Y es que, a través de sus redes sociales, Javier Calvo ha mostrado la 'cara B' de esta cita: los selfies tras bambalinas, algún posado en plena calle... o un divertido vídeo compartido a través de Stories en el cuarto de baño de la Casa de las Culturas del Mundo, donde ha tenido lugar la ceremonia.

Javier Calvo, en sus redes sociales. @javviercalvo

La ruptura entre Javier Calvo y Javier Ambrossi se dio a conocer el pasado 11 de noviembre de 2025. Entonces se confirmó lo que se venía rumoreando desde un tiempo antes: habían decidido finalizar su historia de amor después de 14 años juntos.

Pero, tal y como anunciaron, el final de su affaire no implica el fin de su vínculo laboral. Ambos siguen trabajando juntos en Suma Content, la productora independiente que fundaron en 2021. Y seguirían unidos artísticamente: su intención es seguir siendo el dúo creativo más influyente de la industria audiovisual.

Su próxima película, La bola negra, se estrenará el 2 de octubre en cines. Y ellos ya están expectantes "a ver cuál es el viaje que hace (la cinta)".

"Fíjate en todo lo que ha pasado con ‘Sirat’, ¿Quién sabe? Yo creo que las pelis hablan y hay que hacerlas lo mejor que puedas, dejarte la piel y el corazón y ver qué pasa", ha reflexionado Ambrossi.

Parece claro que el cariño y la sintonía entre ellos se mantienen, a pesar de la ruptura. Eso sí, en lo personal llevan dos meses haciendo planes por separado.

Javier Calvo, en la nieve

Días antes de su paso por los Premios del Cine Europeo en la capital alemana, Javier Calvo disfrutó de unos días en la nieve junto a un grupo de amigos. Entre ellos se encontraba el cantante Guitarricadelafuente (28), quien se ha convertido en inseparable de un tiempo a esta parte.

El músico debuta como actor precisamente en el último trabajo de Los Javis, en el que comparte cartel con Penélope Cruz (51).

Javier Calvo ha compartido una imagen de la casa en la que ha convivido con Javier Ambossi hasta su ruptura, el pasado mes de noviembre. @javviercalvo

Uno de sus posts más recientes, por cierto, no ha pasado desapercibido. En él muestra una imagen de la casa que ha compartido con Ambrossi hasta la ruptura. Una vivienda unifamiliar concebida por los arquitectos Benjamin Iborra y Raúl Hinarejos ubicada en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.

Todo ello acompañado de un corazón blanco y un emoticono de una cara con lágrima. ¿Quizás un sutil mensaje de añoranza por el hogar que compartieron cuando eran pareja?

Según ha apuntado la revista '¡HOLA!', Ambrossi se habría ido a vivir al centro de Madrid, mientras que Calvo permanece en la vivienda que con tanto esmero construyeron juntos.

Respecto a las informaciones sobre la posible venta de su casa, la que ambos compartían juntos en Pozuelo, Javier Calvo lo desmintió hace apenas unas semanas. "Esa noticia es mentira. No se ha puesto en venta todavía".