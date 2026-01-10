Iker Jiménez, el 'rey del misterio' que amasa una fortuna de 10 millones de euros: así ha levantado su imperio

Iker Jiménez, con su mujer, Carla Porter, en una imagen de 2019. GTRES

Con permiso del desaparecido -y mítico- Fernando Jiménez del Oso, psiquiatra, periodista y uno de los primeros divulgadores especializados en temas de misterio y parapsicología de nuestro país (fallecido en 2005), no cabe duda de que Iker Jiménez (52 años) es el actual 'rey' de este segmento de información. Uno que tradicionalmente solo ha interesado a minorías y que, más de tres décadas después de sus humildes comienzos en una emisora local, ha convertido en un fenómeno de masas.

Este sábado, 10 de enero, el periodista y experto en buscar porqués a lo inexplicable, desde fenómenos de ovnis a fenómenos paranormales, cumple 52 flamantes años. Supera el medio siglo de vida en plena madurez. Y disfrutando de uno de sus momentos más dulces.

Su programa de investigación y actualidad, Horizonte, -que estrenó bajo el título Informe Covid en 2020-, lidera el access de Cuatro. En el terreno personal, tampoco puede quejarse de nada. Al éxito de audiencias del espacio que presenta con su mujer, Carmen Porter (51), cabe sumar una estable vida familiar. Y un sólido background financiero que respalda su más que saneada economía.

Y es que, más allá de su exclusiva residencia en la urbanización La Moraleja, en Madrid, el presentador cuenta con un suculento capital. Sumando el valor de sus empresas y sus propiedades inmobiliarias, su patrimonio se sitúa en torno a los 10 millones de euros.

Iker jiménez, en en funeral de María Teresa Campos, en septiembre de 2023. GTRES

Empresas y negocio

Quien crea que Iker Jiménez ha forjado tan cuantiosa fortuna de la noche a la mañana, se equivoca. Todo lo contrario: el suyo ha sido un éxito profesional forjado a base de mucho trabajo y esfuerzo.

Una labor constante y diaria que no ha dejado de ejercer en sus 35 años de trayectoria en los medios de comunicación.

El de Vitoria empezó su carrera periodística con apenas 17 años. Corrían los años 90 cuando comenzó a hacer sus pinitos en la emisora municipal Radio Alameda, en el municipio madrileño de Torres de la Alameda.

Él, apasionado desde pequeño por lo paranormal, se puso al frente de un programa de misterio llamado La otra dimensión. A partir de ahí encadenó otros espacios en radios comunitarias como Radio Enlace y Onda Verde, siempre centrados en sucesos y fenómenos paranormales.

Más tarde daría el salto a las emisoras profesionales... hasta estrenar Milenio 3 en la Cadena SER, en 2002.

Su primer proyecto televisivo con nombre propio fue La otra dimensión (Antena 3, 2001), un espacio de reportajes y debates sobre misterios y casos insólitos que trasladaba a la pantalla el tipo de contenidos que ya trataba en las ondas.

El gran salto llegó en noviembre de 2005 con el estreno de Cuarto Milenio en Cuatro. Fue entonces cuando, por primera vez, lideró un programa de prime time estable, consolidando desde entonces su presencia continua en televisión.

Patrimonio inmobiliario

En las últimas dos décadas no ha parado de cosechar triunfos. Su empresa Producciones Digitales Milenio 3 S.L., creada en 2005, le ha generado un activo próximo a los 10 millones de euros.

Todo ello gracias a los ingresos de Cuarto Milenio, otros programas, libros, conferencias y la Nave del Misterio.

En 2016, Jiménez y Porter declararon a la Agencia Tributaria unos 3,2 millones de euros de ingresos y más de 2 millones de beneficio. En los últimos años mantienen facturaciones de varios millones anuales.

A su patrimonio empresarial se suman al menos 16 inmuebles a nombre de la pareja y de sus sociedades.

Entre sus inmuebles más destacados cabe citar una gran casa en La Moraleja (Madrid), con estudio de grabación, biblioteca y amplio jardín.

También poseen varias fincas rústicas en Ávila y dos casas en Ponteareas (Pontevedra).

Con tanto poderío, no es de extrañar que se codee con rostros tan relevantes de nuestro país, como el actor malagueño Antonio Banderas (65), con el que compartió mesa y mantel, -junto con su pareja, Nicole Kimpel (44), en enero del pasado año.

Su hija, alejada de los medios

Pero el verdadero tesoro en la vida de Iker Jiménez no son los incontables euros que atesora en su cuenta bancaria. Si hay algo valioso en su vida es Alma, la única hija que tiene con Carmen Porter.

La joven, hoy en día una adolescente, es uno de los 'baluartes' más protegidos por el periodista. Tanto él como su esposa han querido mantener su identidad en un discreto segundo plano, y completamente al margen del foco mediático.

Aunque los dos suelen ser cautos a la hora de hablar de su pequeña, Iker Jiménez habló recientemente de ella frente a las cámaras de televisión. Lo hizo a comienzos del presente mes de enero, en su primera aparición en 2026 en Cuarto Milenio.

En su comentario final, el presentador quiso compartir varias anécdotas personales para hablar sobre lo importante que es el trabajo en equipo para lograr los mejores resultados.

De este modo relató un partido de voleibol que jugaba el equipo de su hija Alma. "Se estaban jugando el liderato de la liga de Madrid", empezó diciendo.

Y relacionó el episodio con la labor que desempeñan los profesionales de la pequeña pantalla: "Cuando veo la televisión, noto perfectamente si en un programa está habiendo sintonía o no".

"Orgulloso" de su hija Alma

"No es fácil en un mundo de egos como la televisión. Les juro que yo noto cuando vienen personas solo a lucirse", añadía.

Al narrar aquella anécdota revelaba una de las aficiones de su pequeña, a la que él y su pareja han calificado como "la alegría de la casa".

En 2024, en una de sus escasas declaraciones sobre su hija Alma, en televisión, destacaba cómo su hija, siendo aún pequeña, pensaba que todos los padres trabajaban en televisión.

"Estoy muy orgulloso de ella, es una persona muy especial", decía entonces. Asimismo, detallaba que le encanta la tecnología, los deportes, especialmente la gimnasia rítmica.



Sólido matrimonio con Carmen Porter

Iker Jiménez y Carmen Porter se conocieron cuando ambos estudiaban Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid.

Empezaron como amigos y compañeros de facultad antes de convertirse en pareja. Según han contado, el flechazo real llegó en una fiesta que Carmen organizó en casa de sus padres.

Un amigo llevó a Iker, él empezó a hablar de misterio rodeado de gente y Carmen "empezó a fijarse" en él. Poco después se fueron a vivir juntos y comenzaron a trabajar codo con codo en la revista Enigmas, de la mano de Fernando Jiménez del Oso.

Se casaron en 1994, tras varios años de noviazgo universitario. Desde entonces comparten juntos casi las 24 horas del día. Casa, trabajo y familia. Unidos en todo. No se separan.

Iker Jiménez y Carmen Porter se conocieron en la Universidad y contrajeron matrimonio en 1994. GTRES

No cabe duda de que su relación es sólida. Se entienden a las mil maravillas. Con ella ha formado una familia unida, "a la que le gusta lo mismo".

"Somos una familia un poco peculiar, ni mejor ni peor, que hemos pasado muchas cosas, buenas y malas. Y creo que ese es el secreto", reflexionaba el presentador hace dos años.

Los dos son "muy diferentes", pero esa ha sido, precisamente, la clave de su balance como tándem amoroso y profesional.

Cree que la responsable del triunfo de su matrimonio es de su compañera: "El mérito es de ella. Yo soy muy obsesivo, me meto mucho en mis cosas. Y me imagino que no es tan fácil aguantarme".

"Carmen es mucho más organizada. Creo que soy muy fantasioso en muchas cosas... Y soy muy poco sociable", ha confesado en televisión. "Ella tiene muy buena organización mental. Hacemos buen equipo".

Jiménez ha llegado a bromear con lo larga que ha sido su relación. Y ha deslizado que llevar tantos años juntos sí que es "un fenómeno paranormal".