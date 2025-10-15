Casado, con 4 hijos, y un padre socialista amenazado por ETA: así es Pablo Benegas, el músico a la fuga de La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero ha confirmado su regreso a La Oreja de Van Gogh un día después de que haya salido a la luz que Pablo Benegas abandona la banda. Montaje de EL ESPAÑOL.

Las últimas informaciones sobre La Oreja de Van Gogh han hecho arder las redes sociales. Este miércoles, 15 de octubre, Amaia Montero (49 años) ha confirmado su regreso a la banda 18 años después de abandonar la agrupación.

La vuelta de quien fue la vocalista original del conjunto ha provocado una verdadera revolución entre sus seguidores. Más aún cuando han pasado solo unas horas desde que saliera a la luz que Pablo Benegas (49), guitarrista y uno de los miembros fundadores, ha decidido mantenerse un tiempo al margen de la banda cuando se oficializa esta nueva etapa.

El músico, que lleva 29 años de carrera profesional a sus espaldas, ha mantenido un perfil relativamente bajo a pesar de su fama. Casado y padre de cuatro hijos, ha logrado que su faceta más íntima haya quedado al margen de los medios de comunicación.

Cofundador de la banda

La exclusiva sobre su salida fue adelantada por el programa Buenos días, Javi y Mar, de Cadena 100, el pasado 14 de octubre.

Por eso, en las últimas 24 horas, su nombre está en boca de todos. ¿Qué le ha llevado a tomar la iniciativa de dejar la banda que cofundó junto a su pandilla de amigos en 1996? ¿Qué hará Pablo de ahora en adelante? ¿Cómo es su vida personal?

Son muchas las interrogantes ahora en torno a la figura de quien ha sido, hasta ahora, guitarrista y compositor de la formación musical.

Nacido en San Sebastián, Guipúzcoa, el 21 de junio de 1976, su nombre completo es Pablo Benegas Urabaien. Hace casi 30 años, junto a Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, se animó a formar una banda y dedicarse en cuerpo y alma a los escenarios.

A lo largo de casi tres décadas ha sido uno de los principales letristas del grupo y, sin duda alguna, ha sido parte fundamental de su éxito.

El regreso de Amaia Montero

Cabe recordar que Amaia Montero ha confirmado su vuelta a La Oreja de Van Gogh este mismo miércoles, 15 de octubre.

A través de su cuenta de Instagram ha compartido un vídeo con la nueva canción que están preparando.

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo", explica.

"Pablo ha decidido parar"

"La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", apunta.

"Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable", concluye.

En la web oficial de La Orja de Van Gogh, por su parte, hacen referencia directa a Pablo Benegas: "Nuestro querido Pablo", dicen, "sigue formando parte del grupo aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros".

"Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor", destacan.

Hijo de Txiqui Benegas

Su padre era Txiki Benegas, un destacado político socialista, presidente del Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE). Su progenitor fue una de las figuras más relevantes de la política vasca y nacional.

Fue, entre otros cargos, diputado en las Cortes desde 1977. La última vez que obtuvo su escaño, por Vizcaya, fue en el año 2011.

También fue miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como secretario de Organización y como vocal.

Una familia amenazada por ETA

Su participación en el Congreso de Suresnes fue decisiva para la elección de Felipe González (83) como líder de la organización.

Asimismo, formó parte del proyecto de la Constitución de 1978 y del Estatuto de Guernica de 1979.

Durante décadas, Benegas y su familia estuvieron amenazados por ETA y vivieron bajo constante presión y acoso debido a su posición política y su firme postura contra el terrorismo.

Ha escrito sus memorias

El político falleció en 2015. Pablo ha relatado en diversas entrevistas, así como en su autobiografía, Memoria, cómo vivió estar bajo en yugo de la banda terrorista durante su infancia.

Ha contado, por ejemplo, que durante su adolescencia tuvo que escuchar frases como "vamos a matar a tu padre". También vivió cómo lo insultaban en plena calle o tuvo que hacer frente a miradas de odio.

En una ocasión, incluso, vio una pintada con su apellido dentro de una diana. Todo ello le provocaba miedo y le marcó por completo.

Casado con una periodista

En lo que respecta a su faceta más íntima, Pablo Benegas está casado desde 2010 con la periodista Eider Ayuso, con la que tiene cuatro hijos, incluidos un par de mellizas.

El guitarrista de La Oreja de Van Gogh ha defendido en diversas entrevistas que su vida familiar es su prioridad y que ha aprendido a equilibrarla con su carrera musical.

Su esposa es creadora de contenido especializada en temas de moda, estilo de vida y maternidad.

Su pareja es empresaria

También es propietaria de Le Chic, una empresa especializada en la organización de bodas y otros eventos privados.

"Mi amona... mi abuela, me transmitió la importancia de los detalles y el amor por las cosas bien hechas", destaca Eider Ayuso en la web de su negocio.

"No he dejado nunca de organizar cenas, fiestas, encuentros con amigos... Me encantan las cosas hechas con mimo, gusto y personalidad. Donde mis invitados se sientan especiales y el cariño y la dedicación estén en cada detalle. Ese que marca la diferencia y que le da el toque especial a cada momento", destaca en el site de su firma.

Una mujer "familiar" y "alegre"

En sus redes sociales, su mujer tiene un perfil privado al que siguen 2.460 seguidores. Entre ellos, algunos rostros conocidos, como el torero El Juli (43) o la actriz Bárbara Goenaga (42).

Eider se define a su misma como una mujer enamorada de su familia: "Loca de amor por mis hijos. Familiar. Alegre. Curiosa. Organizada. Soñadora". Y añade que su proyecto empresarial hace "realidad uno de mis sueños".

La pareja reside en San Sebastián. Allí llevan una vida tranquila y alejada de los focos. Pero, que conste: alejada, no aislada. Y es que, tal y como ha adelantado Pablo Benegas a El País, no piensa decir adiós a la agrupación que tantas alegrías y éxitos le ha dado.

Así lo ha puntualizado: "No dejo el grupo, pero no les voy a acompañar en esta etapa".