Nieves Álvarez 'roba' todo el protagonismo a Julia Bolaños en su boda con un increíble vestido y zapatos de Manolo Blahnik

Este sábado, 27 de septiembre, la localidad de Carmona se ha convertido en el epicentro de la alta sociedad española con la celebración del matrimonio religioso entre Julia Bolaños, hija del empresario Luis Bolaños (40 años), y José María Ramírez-Cárdenas y Cabello de los Cobos.

El enlace, celebrado en la Iglesia de Santa María, ha reunido a destacados representantes del mundo empresarial, político y cultural, en una jornada marcada por la elegancia, la emoción… y un inesperado 'robo' de protagonismo.

Julia y José María, conocidos por su perfil reservado, han mantenido una relación de más de dos años antes de dar el paso definitivo. Ella, formada en gemología y con experiencia en firmas de alta joyería como Suárez y Roberto Coin.

Julia Bolaños, del brazo de su padre, Luis Bolaños, en su llegada a la iglesia. Gtres

Hace un tiempo, decidió alejarse del negocio familiar -Iberhanse-NaturGreen, la mayor exportadora de cítricos sostenibles de Andalucía- para seguir su vocación creativa.

Él, por su parte, ha desarrollado una exitosa carrera en el sector de las telecomunicaciones, y actualmente ocupa el cargo de Director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad en Huawei España.

Julia y su padre, Luis, llegando a la iglesia. Gtres

La pareja ha cultivado su relación con discreción, lejos de los focos, pero con una complicidad que se hizo evidente en cada gesto durante la ceremonia. Acompañada por su padre, Julia ha llegado al templo con una sonrisa y visiblemente emocionada.

Julia ha apostado por un diseño de Jorge Vázquez, una creación en blanco puro de silueta ceñida que realzaba su figura con elegancia serena. El escote barco, con hombros al descubierto, y los bordados en relieve sobre el cuerpo y las mangas tres cuartos aportaban textura y sofisticación.

La falda, con una cola de movimiento sutil, ha completado un conjunto que equilibra modernidad y herencia. El velo bordado, sujeto a un moño bajo, y el ramo de nardo blanco en cascada reforzaban la estética clásica y refinada de la novia.

Sin embargo, a pesar de la belleza del look nupcial, ha habido una invitada que ha acaparado todas las miradas y se ha convertido en la inesperada protagonista del día.

Nieves y su increíble look

La modelo y presentadora Nieves Álvarez (51) ha hecho su entrada en la ceremonia, acompañada de su inminente esposo, Bill Saad (58), con un diseño de Isabel Sanchís Costura que ha dejado sin aliento a los presentes.

El vestido de Nieves Álvarez. Gtres

El vestido, en un tono rosa Barbie vibrante, está lleno de elementos que captan la atención: pliegues en el escote y el cuerpo que recordaban a una pieza de origami, y volantes esculpidos que creaban un volumen favorecedor y teatral.

Todo ello, combinado con unos Manolo Blahnik fucsia, formaba un conjunto concebido para brillar incluso en los días más grises.

Su estilismo, impecable y arriesgado, ha sido fotografiado desde todos los ángulos, y muchos asistentes han comentado que, por momentos, parecía que el foco se desplazaba de la novia a la invitada.

Tras la ceremonia, los recién casados y sus invitados se han trasladado a una finca privada en las afueras de Sevilla, propiedad de la familia Bolaños. Entre los asistentes, han estado empresarios, políticos, diseñadores y figuras del mundo cultural.