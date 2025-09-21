Qué fue de Frank Francés, el tenista que protagonizó un breve romance con Bárbara Rey y participó en 'Hotel Glam'

Lleva siendo conocida desde hace décadas. Sin embargo, Bárbara Rey (75 años) ha vivido este último año uno de los más complicados de su vida. La difusión de unas polémicas grabaciones y fotografías junto al emérito Juan Carlos I (87) tomadas hace décadas así como la guerra con su hijo Ángel (44) pusieron a la vedette en el más absoluto foco a finales del pasado 2024.

Si bien todo aquello parece formar parte del pasado y la propia Bárbara ha confesado vivir ahora un auténtico renacer personal y profesional, lo cierto es que las incontables entrevistas que Rey ha concedido en este tiempo en platós de televisión han despertado a su vez fantasmas del pasado.

Casada únicamente con el malogrado Ángel Cristo, padre de sus dos vástagos, Sofía (42) y Ángel Jr., María García García -nombre real de Bárbara Rey- conoce sobradamente lo que es el amor. Especial mención merece su noviazgo con Frank Francés, quien precisamente se convirtió en el protagonista de sus charlas en el programa ¡De Viernes!

Frank Francés en '¡De Viernes!'.

El formato de Telecinco publicaba meses atrás unas imágenes en las que Bárbara aparecía, presuntamente, extorsionando a quien fuera su pareja. La vedette, cabe recordar, colocó una cámara oculta en un hotel mientras ambos protagonizaban una sonada discusión.

"Aquí se te oye a ti gritar, insultar a Frank porque quería el dinero, ¿no? ¿Por qué grabaste esto? Nadie coloca una cámara oculta en una habitación de un hotel si no quiere algo", apuntó Bea Archidona (41) mientras relataba las imágenes de la supuesta extorsión al que fuera su pareja

"Es verdad que a él lo que le interesaba era el dinero. Yo le he querido mucho, en un principio sí que hubo una relación muy bonita, pero el dinero le corrompió", apostilló Rey ante la mirada de Archidona y Santi Acosta.

Frank Francés y Bárbara Rey, en una fotografía de archivo. Gtres

Pronunció Bárbara su versión de los hechos en pleno prime time. Frank, por su parte, no dio declaración pública alguna. Y es que el hermetismo y la discreción han caracterizado los últimos años de su vida.

Corría el año 2000 cuando una ilusionada Bárbara Rey presentaba públicamente a un joven Frank Francés. La diferencia de edad entre ambos, cabe apuntar, fue uno de los aspectos más comentados desde el principio. Y es que, en el momento de su noviazgo, la afamada vedette tenía 50 años, mientras que Francés tan solo 36.

Su romance fue breve, apenas duró unos meses. No obstante, la intensidad marcó -y mucho- su historia. Así, a lo largo del tiempo que permanecieron juntos, Rey y Francés alardearon su amor a los cuatro vientos en photocalls y eventos de lujo.

Lo que parecía una historia de película acabó de la noche a la mañana. De hecho, llegaron a sonar campanas de boda, aunque apenas cuatro meses después se hacía pública su ruptura.

Fue la propia Bárbara quien anunció la separación en los medios de comunicación. Así, aseveró la artista que su relación no atravesaba un buen momento. Además, él le llegó a confesar que no estaba enamorado de ella.

Ni medio año duró el romance entre Bárbara Rey y Frank Francés. Sin embargo, fue el tiempo suficiente para que él se convirtiera en uno de los rostros más aclamados de los programas de la pequeña pantalla a comienzos de la década de los 2000. Así, formó parte de una edición de Hotel Glam, donde compartió espacio con Jorge Berrocal (50) y Aramís Fuster (74).

Frank Francés, arriba a la izquierda, en una imagen promocional de 'Hotel Glam'.

También se posicionó el exnovio de la vedette como uno de los protagonistas del papel couché en la época. El paso de los años, no obstante, le llevó a mantener un perfil público cada vez más bajo, llegando a desaparecer de los platós de televisión.

Escason son los detalles que se conocen con respecto al paradero actual de Frank Francés. Sabido es que, tras su noviazgo con Bárbara Rey, empezó una historia de amor con Silvia Salas. De hecho, ambos tienen un hijo en común.

A día de hoy, la expareja de Rey se encuentra plenamente centrado en su faceta como empresario. Así, Frank Francés dirige actualmente un club deportivo en Marbella. Se trata de un proyecto fundado junto a su hermano, quien perdió lamentablemente la vida en el año 2020.

El Club de Tennis Brothers Marbella no solo alquila pistas. También ofrece clases de diferentes niveles, donde el francés sigue poniendo en práctica sus más de 30 años dedicados al deporte. Además, Frank Francés es miembro del Comité de la Real Federación Española de Tenis en el departamento Juvenil.